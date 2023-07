3 Shiba Inu Alternativen, die Anleger jetzt kennen sollten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In der pulsierenden Welt der Kryptowährungen gibt es immer wieder aufregende Entwicklungen, die für Anleger Chancen bieten. Besonders in der einzigartigen Nische der Meme-Coins gibt es drei Namen, die momentan stark an Beliebtheit gewinnen. Diese Alternativen zu Shiba Inu haben nicht nur ein enormes Potenzial, sondern auch eine starke Community und einzigartige Geschichten, die sie von der Masse abheben. In diesem Beitrag werden wir tiefer in ihre individuellen Merkmale, ihr Potenzial und ihren Einfluss auf den Kryptomarkt eintauchen. Lesen Sie weiter und entdecken Sie, warum diese drei Meme-Coins möglicherweise nicht in Ihrem Krypto-Portfolio fehlen sollten!

Wall Street Memes – König der Memecoins und Stonks mit Robin-Hood-Ambitionen

Der als König der Memecoins angepriesene Wall Street Memes Coin konnte auf dem Erfolg des erfahrenen Teams aufbauen, welches zuvor schon die populäre NFT-Kollektion Wall Street Bulls innerhalb von 32 Minuten für 2,5 Mio. US-Dollar ausverkaufte. Die Wurzeln des Projekts reichen jedoch noch weiter zurück, denn entstanden ist dieses aus der revolutionären und aktivistischen Kleinanleger-Community WallStreetBets. Diese hatte im Jahr 2021 mit der gebündelten Macht der als „dumb money“ verachteten Kleinanleger und ihrer Schwarmintelligenz die Wall Street herausgefordert sowie Shortseller wie Melvin Capital in die Insolvenz getrieben. Dabei ist der Token für die 1 Mio. Personen große Community entstanden.

Dieser kombiniert den revolutionären Geist von WallStreetBets mit den kultigen und Community-betriebenen Memecoins, welche trotz teilweiser Sinnfreiheit für ihre parabolischen Kursbewegungen berüchtigt sind. Sie stellen eine Parodie auf das Endstadium der inflationären Fiatwährungssysteme dar und hinterfragen kritisch, welchen Objekten wir einen Wert zusprechen. Dabei soll auf die Ungerechtigkeit des Finanzsystems hingewiesen werden, welches innerhalb einer teilweise korrupten Plutokratie die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer macht. Wall Street Memes soll sich hingegen mit Robin-Hood-Ambitionen für die Interessen der Allgemeinheit anstelle denen der Wenigen einsetzen. Insbesondere in Zeiten steigender Inflation könnte er dabei ein steigendes Interesse verzeichnen.

Insgesamt stellt $WSM eine Art Fantoken der „Wall-Street-Bets-Helden“ dar. Dabei soll es sich um wesentlich mehr als nur einen anderen sinnfreien Memecoin handeln. Stattdessen repräsentiert er eine Bewegung, welche aufgrund ihrer beachtlichen Größe mit Leichtigkeit einige der Memecoin-Listungs-Wettbewerbe der Kryptobörsen gewinnen könnte. Somit steigt die Chance für einige Tier-1-Kryptobörsen-Listungen erheblich, welche wiederum für Marketing, Zugänglichkeit und Liquidität sorgen. All dies dürfte sich positiv auf das FOMO und infolgedessen die weitere Kursentwicklung des $WSM-Token auswirken. Bereits nach kurzer Zeit konnte im Vorverkauf aufgrund der hohen Nachfrage die beeindruckende Finanzierungssumme von über 14,7 Mio. US-Dollar erzielt werden.

Jetzt Wall Street Memes entdecken!

Thug Life – Cooler Memecoin-Boss und Fantoken von der Street to the Moon

Der $THUG-Token basiert auf dem zeitlosen Hip-Hop-Kult der 80er-Jahre mit dem Namen Thug Life, welcher seinen Einfluss auf die ganze Welt ausgebreitet hat. Er soll dabei für Humor, Brüderlichkeit, Härte und den Zusammenhalt in der Kryptowelt stehen. THUG baut auf dem ursprünglichen Geist des Hip-Hops auf, welcher den Überhörten eine Stimme geben soll. Dabei weist er wie auch der Rap selbst auf die politischen und gesellschaftlichen Missstände hin, um somit für Aufklärung und Verbesserung zu sorgen. Thug Life stellt dabei eine Mischung aus einem kultigen Memecoin und einem zeitlosen Fantoken aus der Musikwelt dar.

Seine Mission liegt darin, allen Abgehängten, Ausgenutzten und Hoffnungslosen eine zweite Chance im Leben zu geben. Möglich werden soll dies durch die Gemeinschaft und den neuen Thug Life Token. Damit eine besonders große Community aufgebaut werden kann, werden die Member der Thug-Gang mit Token für ihr Engagement und ihre Loyalität belohnt. Dabei wurde von dem Projekt ein besonders hohen Anteil von 15 % für Community-Belohnungen eingeplant. Ebenso wurde auch an das nötige Marketing gedacht, welches sich förderlich auf die Nachfrage auswirken dürfte. Als Meme-Coin, der sich von der Masse abhebt, hat Thug Life Token rasant die Krypto-Welt erobert.

Seine Fairness soll der Thug Life Token auch beim Vorverkauf beweisen, wo es keinerlei Preiserhöhungen gibt, welche gerne als Marketinginstrument verwendet werden. Stattdessen möchte das Team allen Anwärtern der Thug-Life-Gang die gleiche Chance bieten. Sobald der stark gefragte Vorverkauf des Renegades der Memecoins abgeschlossen wurde, kommt das Projekt auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,94 Mio. US-Dollar. Sollte es 60 Mio. US-Dollar erreichen, wären 20x möglich, aber im Vergleich zu Dogecoin mit 9,6 Mrd. US-Dollar ist auch 100x nicht unerreichbar – bisher liegt sie bei 1,59 Mio. US-Dollar. Zudem bezeichnen ihn viele Seiten und Analysten als einen der besten Memecoins.

Jetzt Member der Thug-Gang werden!

Mr. Hankey Coin – Stark gefragter Shitcoin nach erstem Tag ausverkauft

Mr. Hankey Coin, der aufsteigende Shitcoin, bringt eine besondere Note in den Meme-Coin-Markt. Durch seine Anlehnung an die populäre South Park-Figur Mr. Hankey, vereint dieser Token Humor und Einzigartigkeit. Im Gegensatz zu vielen anderen Shitcoins, behauptet sich Mr. Hankey Coin mit einer einzigartigen Identität, welche die ursprüngliche Beleidigung der Shitcoins zu seinem Alleinstellungsmerkmal macht. Dabei knüpft das Konzept an dem in Meme-Coin-Kreisen beliebten Begriff der Degens (Degenerierten) an. Zudem wird auf der Website direkt zugegeben, dass aller „Glamour“ und „Glitzer“ abgelegt und sich „kopfüber ins Klo der Realität gestürzt“ wird.

Ob es sich um eine ursprünglich lustige oder sinnlose Idee handelt, spielt für Memecoins nicht unbedingt eine Rolle, wie im Falle von Pepe mit zeitweise fast 1,5 Mrd. US-Dollar. Für den Erfolg eines Meme-Coins ist insbesondere eine starke Community essenziell und genau das hat Mr. Hankey Coin erreicht. Mit einer beeindruckend wachsenden Anzahl an Followern auf Social Media, zeigt sich das Engagement und die Unterstützung der Gemeinschaft. Ebenso hat das Projektteam 40 % des Tokenangebots für den dezentralen Austausch (DEX) reserviert, was für ausreichende Liquidität und effiziente Handelsbedingungen sorgt. Somit sollen Rugpulls verhindert und ein gutes Marktumfeld geboten werden.

Mr. Hankey Coin stellt viele andere Shitcoins in den Schatten, vor allem durch sein versiertes Marketingteam und die niedrige Bewertung im Vorverkauf, die viele anzieht. Der Token startet mit einer niedrigen Bewertung von 1,25 Millionen US-Dollar und konnte sie bereits auf 3,01 Millionen US-Dollar steigern. Dennoch bleibt im Vergleich zu anderen Memecoins mit Milliarden US-Dollar noch Raum für enorme Wertsteigerungen. Viele renommierte Krypto-Nachrichtenseiten und einige Analysten vermuten, dass $HANKEY bis zu 100-fache Gewinne erreichen könnte, und zählen ihn zu einem der vielversprechendsten Memecoins 2023. Nachdem der Presale nach 9 Stunden ausverkauft war, konnte er schon am ersten Tag um 173 % ansteigen.

Jetzt in wahren Shitcoin investieren!

