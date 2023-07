3 überzeugende Gründe für die nächste Altcoin-Saison

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einer dynamischen Welt, in der Digitalisierung die Grenzen neu definiert, gerät eine Welle der Veränderung in den Fokus: Die Altcoin-Saison. Angespornt durch eine Reihe von entscheidenden Entwicklungen, hat diese weniger bekannte Seite der Kryptowährung einen Aufschwung erlebt, der Spekulanten, Investoren und Technologie-Enthusiasten in ihren Bann zieht. Doch was steckt hinter diesem rasanten Anstieg? Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um nicht möglicherweise eine der besten Chancen zu verpassen!

Grund 1: Regulierungen und Ripple Verhandlung mit der SEC

Einer der größten Gewinner der Altcoin-Saison ist Ripple (XRP), die viertgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Der XRP-Kurs ist seit Anfang Juli um mehr als 100 % gestiegen und hat die Marke von 0,93 US-Dollar überschritten.

Ein wichtiger Grund dafür ist der positive Ausgang einer langjährigen Rechtsstreitigkeit mit der US-Börsenaufsicht SEC. Denn die amerikanische Wertpapieraufsicht hatte Ripple im Dezember 2020 verklagt, weil sie XRP als nicht registriertes Wertpapier verkauft haben soll.

Ripple hat sich jedoch erfolgreich dagegen gewehrt und argumentiert, dass XRP eine Währung sei und keine Investition in das Unternehmen darstelle. Am 13. Juli hat ein US-Bundesrichter entschieden, dass XRP-Käufe über Börsen keine Wertpapiergeschäfte seien und somit nicht unter die Zuständigkeit der SEC fallen.

Das war ein wichtiger Sieg für Ripple und hat das Vertrauen in XRP und andere Kryptowährungen gestärkt, welche vor kurzem ebenfalls auf dem Radar der SEC auftauchten und als Wertpapiere bezeichnet wurden. Eine steigende Anzahl von Analysten erwarten nun, dass eine neue Altcoin-Rallye ausgelöst wird.

Aber auch die MiCA-Regulierung in der EU sorgt für mehr Sicherheit und Vertrauen bei den Anlegern. All dies wirkt sich wiederum förderlich auf das Vertrauen und die Geschäftsbeziehungen zur Kryptowelt hin. Auch wenn einige Projekte davon negativ betroffen werden könnten, sollte es sich dennoch langfristig positiv auf den Kryptomarkt auswirken.

Jetzt in besten Shitcoin investieren!

Grund 2: Bitcoin ETF bringt mehr Liquidität in den Kryptomarkt und größere Vertrauen

Ein weiterer Faktor, der die Altcoin-Saison beflügeln könnte, ist die Aussicht auf unterschiedliche Bitcoin ETFs. Zu Ihnen gehört unter anderem der größte Vermögensverwalter BlackRock, Fidelity, VanEck, WisdomTree, Invesco, Valkyrie und weitere.

Ein Bitcoin ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der den Bitcoin-Kurs nachbildet und es Anlegern ermöglicht, in Bitcoin zu investieren, ohne die Kryptowährung direkt zu kaufen oder zu verwahren. Ein solcher ETF würde mehr Liquidität in den Kryptomarkt bringen und das Interesse an Bitcoin und anderen Kryptowährungen erhöhen. Dabei würde sich laut BlackRock ein Markt von 30 Billionen US-Dollar für die Kryptobereich eröffnen.

Bemerkenswert ist auch die positive Haltung von BlackRock, dem größten und einflussreichsten Vermögensverwalter der Welt, zu Kryptowährungen. So fand auch eine Sinneswandlung von Larry Fink statt, dem Vorstandschef von BlackRock. Er hatte Bitcoin früher öffentlich kritisiert und als Instrument für Geldwäsche bezeichnet. Nun hat er seine Meinung geändert und sieht in Bitcoin eine spannende Innovation, die das Potenzial hat, das Finanzsystem zu verändern.

Jetzt in Memecoin-Revoluzzer investieren!

Grund 3: Bedeutende Öffnung der Web2-Märkte gegenüber Web3

Ebenfalls positiv auf den Kryptomarkt dürfte sich die Tatsache auswirken, dass sich immer mehr bedeutende traditionelle Web2-Anbieter der Blockchaintechnologie und ihren Vorteilen gegenüber öffnen.

So haben die beiden wichtigsten App-Marktplätze Google Play und Apple App Store inzwischen Anwendungen mit der Blockchaintechnologie erlaubt. Zwar hat Apple einen etwas rigideren Umgang, wobei nur NFTs aus dem Apple App Store mit 30 % Gebühren erlaubt werden, aber dafür verfolgt Google einen wesentlich liberaleren und faireren Ansatz.

Aber auch in der Gamingwelt widmen sich vermehrt bedeutende Unternehmen der revolutionären Technologie. So hat Ubisoft inzwischen das erste Web3-Spiel entwickelt, während der Epic Games Store bereits eine ganze Liste an Blockchaingames führt. Aber auch andere namhafte Entwickler wie Sony, Square Enix von Final Fantasy und SEGA haben bereits erste Schritte ins Web3 unternommen, wobei SEGA sich vorerst nur noch über Dritte daran beteiligen will.

Zudem werden aber auch immer nutzerfreundliche Möglichkeiten entwickelt, welche den Übergang vom Web2 zum Web3 noch erleichtern sowie diesen fast unsichtbar machen sollen. Beispielsweise werden nahtlos interoperable Wallets und neue ETH-Tokenstandards für genau diesen Zweck entwickelt. Ebenso wird künftig immer weniger technische Expertise benötigt und die Nutzung noch leichter gestaltet. So lassen sich Wallets etwa mit einer E-Mail-Adresse oder einer Telefonnummer nutzen.

Jetzt frühzeitig in Web3-Massenadaption investieren!

Fazit

Mit einem Sturm an Fortschritten, die die Altcoin-Saison vorantreiben, öffnet sich ein neues Kapitel in der Geschichte der Kryptowährungen. Regulierungsbehörden, die neu interpretieren, institutionelle Anleger, die ihre Haltung ändern, und technologische Innovationen, die das Spielfeld erweitern, all dies erzeugt ein mächtiges Echo in der Krypto-Landschaft.

Neuster Shitcoin sorgt innerhalb von 2 Tagen für großes Aufsehen

Bei Mr. Hankey handelt es sich im wahrsten Sinne des Wortes um einen Shitcoin. Dieser nutzt jedoch die ursprünglich negative Konnotation und macht genau daraus sein Alleinstellungsmerkmal. Dabei entstehen Memecoins häufig um kultige Themen, wie dem populären Weihnachtskot Mr. Hankey aus der beliebten Zeichentrickserie South Park. Nachdem sein Presale bereits nach 9 Stunden vollständig ausverkauft war, fand heute am Folgetag schon die erste Listung an einer Kryptobörse statt. Dabei konnte Mr. Hankey bereits von dem Vorverkaufspreis von 0,00125 US-Dollar auf bis zu 0,003398 US-Dollar um 219,84 % ansteigen. Denn es gibt nur sehr wenige Token, weshalb starke Kursanstiege möglich sind.

Jetzt rechtzeitig in besten Shitcoin investieren!

Revolutionärer Memecoin der aktivistischen Kleinanleger-Community

Ein weiterer Memecoin mit großem Potenzial ist Wall Street Memes, welchen die Investoren innerhalb kürzester Zeit in Scharen und großen Mengen gekauft haben. Denn das Projekt ist als Community-Token für die 1 Mio. große Gemeinschaft entstanden. Sie hat ihre Wurzeln in der aktivistischen Kleinanleger-Community von WallStreetBets, welche mit ihrer gemeinsamen Macht und Schwarmintelligenz die Wall Street herausgefordert hat. Zudem hat das Team bereits die NFT-Kollektion Wall Street Bulls innerhalb von 30 Minuten für 2,5 Mio. US-Dollar ausverkauft. Der Token soll sich für die Interessen der als „dumb money“ verachteten Kleinanleger einsetzen. Schon jetzt konnten beeindruckende 14,7 Mio. US-Dollar eingeworben werden.

Jetzt frühzeitig in König der Memecoins investieren!

Nutzerfreundlicher Web3-Zugang für Durchbruch in Mainstreamadaption

Der Massenverbreitung des Web3 stehen noch einige Punkte im Wege. Die Gründe sind unter anderem ein stark verstreuter Markt, ein paar Betrüger, die technischen Herausforderungen und die Unkenntnis. Diese Probleme können nun mit Launchpad XYZ überwunden werden. Denn das Web3-Portal bündelt das gesamte Angebot an einem Ort und bereitete es personalisiert für die Nutzer mit KIs sowie deren Empfehlungen und Chat auf. Entscheidend ist auch die fortschrittliche Web3-Wallet, mit welcher sich das gesamte Web3-Angebot schnell, einfach, nahtlos und sicher nutzen lässt. Somit können sie sich auf die kuratierten Angebote konzentrieren anstelle sich Sorgen über die Technologie und anderes zu machen.

Jetzt rechtzeitig in neuartiges Web3-Portal investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.