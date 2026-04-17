300 Millionen weg: Neuer DeFi-Hack schockt den Markt

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Der nächste schwere Sicherheitsvorfall erschüttert den DeFi-Sektor: Nach dem Angriff auf Drift sorgt nun ein Exploit rund um Kelp DAO für neue Schlagzeilen. Innerhalb kürzester Zeit wurden Assets im Wert von fast 300 Millionen US-Dollar abgezogen – ein neuer Negativrekord im Jahr 2026. Besonders brisant ist dabei nicht nur die Höhe des Schadens, sondern auch die technische Komplexität des Angriffs.

Erneut steht eine Cross-Chain-Infrastruktur im Mittelpunkt, die eigentlich für mehr Effizienz sorgen soll, sich jedoch als potenzielles Einfallstor für Angreifer erweist. Der Vorfall wirft erneut Fragen zur Sicherheit moderner DeFi-Architekturen auf.

Kelp DAO Exploit: Angriff auf zentrale Infrastruktur

Im Zentrum des Angriffs steht die Restaking-Lösung von Kelp DAO, bei der sogenannte rsETH-Token eine zentrale Rolle spielen. Diese repräsentieren gestaktes Ethereum und werden in verschiedenen DeFi-Anwendungen eingesetzt. Genau diese Verflechtung über mehrere Protokolle hinweg machte den Angriff besonders kritisch.

$292M DRAINED, BIGGEST EXPLOIT IN 2026



An attacker drained 116,500 rsETH (18% of supply) from Kelp DAO’s LayerZero-powered bridge, marking 2026’s largest crypto exploit so far.



Emergency freezes were triggered across Aave, SparkLend, Fluid, and Upshift as wrapped ether became… pic.twitter.com/s1ZAjmwZYF — Coin Bureau (@coinbureau) April 18, 2026

Nach aktuellen Erkenntnissen nutzten die Angreifer eine Schwachstelle innerhalb der LayerZero-basierten Bridge, die für den Transfer von Assets zwischen verschiedenen Blockchains zuständig ist. Solche Bridges zählen seit Jahren zu den anfälligsten Komponenten im DeFi-Sektor, da sie komplexe Kommunikationsprozesse zwischen unterschiedlichen Netzwerken ermöglichen müssen.

Im konkreten Fall gelang es den Angreifern, rund 116.500 rsETH zu entwenden – etwa 18 Prozent des gesamten Umlaufangebots. Der Gegenwert lag zum Zeitpunkt des Angriffs bei rund 293 Millionen US-Dollar. Besonders problematisch: Ein Großteil der gestohlenen Token wurde schnell in ETH umgewandelt, wodurch die Rückverfolgung zusätzlich erschwert wurde. Anschließend verteilten die Täter die Mittel über mehrere Wallets und Netzwerke, um die Spuren weiter zu verschleiern.

Kelp DAO's rsETH bridge apparently exploited for roughly $292 million in LayerZero-based attack https://t.co/GjWeVhvTfC — The Block (@TheBlockCo) April 18, 2026

On-Chain-Analysen zeigen zudem typische Muster professioneller Angriffe. Die Gelder wurden in mehreren Transaktionen fragmentiert und teilweise über bekannte Mixing-Dienste geleitet. Solche Strategien sind darauf ausgelegt, die Nachverfolgung durch Analysefirmen zu erschweren und Zeit zu gewinnen.

Die Reaktion der betroffenen Projekte erfolgte unmittelbar: Kelp DAO stoppte zentrale Smart Contracts und pausierte betroffene Funktionen, während mehrere DeFi-Plattformen vorsorglich Assets einfrohren. Ziel war es, eine weitere Ausbreitung der Auswirkungen zu verhindern.

Der Vorfall zeigt eindrucksvoll, wie verwundbar selbst etablierte Systeme bleiben, wenn zentrale Infrastrukturkomponenten kompromittiert werden. Gerade weil rsETH in zahlreichen Anwendungen integriert ist, entsteht ein Dominoeffekt, der weit über das ursprüngliche Protokoll hinausreichen kann. Damit rückt einmal mehr die Sicherheit von Cross-Chain-Technologien in den Fokus – ein Bereich, der trotz Fortschritten weiterhin als neuralgischer Punkt im gesamten DeFi-Ökosystem gilt.

Kann Bitcoin DeFi sicherer machen? Neue Ansätze im Fokus

Die jüngsten Mega-Hacks zeigen einmal mehr, wo die größten Schwachstellen im Krypto-Sektor liegen: komplexe Smart Contracts, Cross-Chain-Bridges und fragmentierte Liquidität. Genau hier rückt Bitcoin zunehmend in den Fokus. Denn während viele DeFi-Protokolle immer komplexer werden, gilt Bitcoin seit über einem Jahrzehnt als das stabilste und sicherste Netzwerk der Branche. Diese Reputation basiert auf seiner einfachen, aber robusten Architektur, der hohen Dezentralisierung und der enormen Hashrate, die das Netzwerk absichert.

Immer mehr Entwickler stellen sich daher die Frage: Kann man die Sicherheit von Bitcoin mit der Funktionalität von DeFi kombinieren? Die Vision dahinter ist klar – weg von hochriskanten Multi-Chain-Konstruktionen hin zu Lösungen, die auf der stabilsten Blockchain der Welt aufbauen. Besonders spannend sind hier Entwicklungen rund um Bitcoin Layer-2-Technologien. Diese sollen es ermöglichen, Anwendungen wie DeFi, Smart Contracts oder schnelle Transaktionen auf einer zweiten Ebene abzubilden, während die Sicherheit weiterhin durch das Bitcoin-Mainnet gewährleistet wird.

Dabei geht es nicht nur um Skalierung, sondern auch um Sicherheit und Vertrauen. Wenn Kapital künftig stärker auf Bitcoin-basierten Infrastrukturen arbeitet, könnte das langfristig das Risiko systemischer DeFi-Ausfälle reduzieren. Parallel arbeiten Entwickler sogar an Themen wie Quantenresistenz, um Bitcoin langfristig gegen zukünftige Bedrohungen abzusichern – ein Zeichen dafür, wie ernst das Thema Sicherheit genommen wird.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Ein Projekt, das genau diese Entwicklung aufgreift, ist Bitcoin Hyper. Hier wird versucht, die Vorteile von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Flexibilität moderner Blockchains wie Solana zu verbinden. Im Kern steht eine Layer-2-Lösung, die über eine zk-basierte Bridge mit dem Bitcoin-Mainnet interagiert und so neue Anwendungsfälle ermöglicht. Nutzer können Bitcoin in die zweite Ebene bringen und dort effizient einsetzen – etwa für DeFi-Anwendungen oder Trading.

Auffällig ist dabei die starke Nachfrage bereits im Presale: Trotz schwierigem Marktumfeld wurden rund 32,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Hinzu kommt ein attraktives Staking-Modell mit rund 36 Prozent APY, das zusätzliche Anreize schafft.

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