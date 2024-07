"Pro-Bitcoin-Präsident"

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump umgarnt derzeit die Krypto-Community. Am Montag profitieren die Aktien einiger US-Krypto-Unternehmen von seinen Aussagen bei einer Branchenkonferenz am Wochenende.

Trump wirbt um Stimmen von Krypto-Anhängern

Donald Trump buhlt derzeit verstärkt um Stimmen von Krypto-Anhängern. Auf einer Branchenkonferenz kündigte er an, einen Bitcoin- und Kryptobeirat im Weißen Haus einzurichten, der in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit "transparente regulatorische Leitlinien zum Nutzen der gesamten Branche" entwerfen werde, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Es solle zwar Regeln geben, diese würden jedoch von Leuten gemacht, "die Ihre Branche lieben und nicht hassen", so Trump. Trump kündigte weiter an, sollte er Präsident werden, am ersten Tag im Amt direkt den Chef der US-Börsenaufsicht, Gary Gensler, zu entlassen. "Bitcoin steht für Freiheit, Souveränität und Unabhängigkeit von staatlichem Zwang und Kontrolle", betonte Trump auf der Bitcoin-Konferenz. Zudem versprach der Ex-Präsident, 100 Prozent aller Bitcoin zu behalten, die die US-Regierung besitze oder künftig erwerbe. Trump verkündete, dass er der "Pro-Bitcoin-Präsident" sein werde, den Amerika brauche.

US-Krypto-Aktien steigen nach Trump-Rede

Von Trumps Aussagen profitieren zum Wochenstart die Aktien von US-Krypto-Unternehmen.

So geht es für die Anteilsscheine der US-Kryptobörse Coinbase im NASDAQ-Handel zeitweise um 3,58 Prozent auf 251,63 US-Dollar hoch. Die Titel des im Bereich Kryptowährungen und Blockchain-Technologie tätigen Unternehmens Riot Platforms gewinnen an der NASDAQ zeitweise 4,28 Prozent auf 11,68 US-Dollar. Derweil legt die Aktie des Bitcoin-Mining-Unternehmens CleanSpark an der NASDAQ um 3,97 Prozent auf 17,80 US-Dollar zu. Auch die Anteilsscheine des Software-Unternehmens MicroStrategy, das große Bitcoin-Bestände hält, die einen erheblichen Teil des Unternehmenswertes ausmachen, legen im NASDAQ-Handel zu: Sie notieren zeitweise 3,55 Prozent höher bei 1.815,00 US-Dollar. Die Robinhood-Aktie verbucht an der NASDAQ derweil ein Plus von 2,22 Prozent auf 21,67 US-Dollar.

"Der Kryptomarkt interpretiert ein Szenario eines Trump-Sieges als positiver für Krypto, angesichts des starken regulatorischen Vorgehens der Biden-Regierung gegen Krypto und Pro-Bitcoin-Aussagen von Trump", schrieben Bernstein-Analysten laut Reuters in einer Notiz und prognostizieren: "Das Goldlöckchen-Szenario für Bitcoin-Mining zeichnet sich ab".

Bitcoin profitiert

Auch der Bitcoin selbst profitiert am Montag von den Aussagen von Donald Trump. Der Bitcoinkurs ist zum Wochenstart bis auf rund 69.800 US-Dollar gestiegen. Damit näherte sich die älteste und nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der runden Marke von 70.000 US-Dollar und rückte auch ihrem Allzeithoch bei über 73.000 US-Dollar von März dieses Jahres wieder etwas näher.

"Die erneute Positionierung als Schutzherr für Bitcoin und Co. ist Wasser auf die Mühlen der Anleger", zitiert die Deutsche Presse-Agentur Analyst Timo Emden von Emden-Research, der allerdings auch darauf hinwies, dass Trump die Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte. "Die Anleger fürchten, dass Trump im Wahlkampfmodus das Blaue vom Himmel versprechen könnte", so der Analyst.

