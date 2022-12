- 35 % in einem Monat - Dogecoin (DOGE) zählt zu den größten Verlierern während 2 Coins im kommenden Jahr um mehr als 1.000 % steigen könnten

Der Dogecoin gehört zu den größeren Verlierern der vergangenen 30 Tage. Mit dem heutigen Minus von 4 % beläuft sich der Gesamtverlust der letzten 30 Tage auf mehr als 35 Prozent. Damit liegt der Preis für einen DOGE momentan bei 0,06796 Dollar und somit rund 91 % unter seinem Allzeithoch von 0,7376 USD. Coins in ähnlicher Größenordnung notieren noch weiter unter ihren Hochs der letzten Jahre. Solana steht zum Beispiel inzwischen 96 Prozent unter seinem Allzeithoch. Die größten Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum stehen auch rund 75 % unter ihren Höchstwerten. Platz 8 im Krypto-Ranking für die größten Coins nach Marktkapitalisierung hat der Dogecoin zwar noch nicht verloren, allerdings rückt Cardano langsam in greifbare Nähe und könnte den DOGE schon bald auf den neunten Platz schicken. Der Gesamtwert der Umlaufmenge aller Dogecoins beläuft sich aktuell auf 9 Milliarden Dollar, während Cardano (ADA) 8,3 Milliarden Dollar vorweisen kann. Wenn man bedenkt, dass es sich beim DOGE ursprünglich um einen Meme-Coin gehandelt hat und Cardano dem Kryptospace einen starken Nutzen einbringt, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis diese beiden Coins die Plätze tauschen.

Der DOGE war noch vor kurzem mehr als das Doppelte Wert und droht auch noch deutlich weiter zu fallen. Am Wochenende ist mit einem weiteren Rückgang des Kryptomarktes zu rechnen und neben dem Bitcoin verlieren vor allem risikoreichere Top 10 Coins bei dieser Bewegung mehr Kapital. Auch Elon Musk, der den Kurs in der Vergangenheit oft nach oben getrieben hat, dürfte mit den Entwicklungen um Tesla und Twitter in den nächsten Tagen eher wenig Zeit haben, um den DOGE-Kurs mit großartigen Nachrichten zu beflügeln. Im Bereich von 0,06 USD wäre mit Unterstützung zu rechnen, allerdings würde das einen Rückgang um weitere 11 % für den Dogecoin bedeuten. Sollte auch der Support im Bereich von 0,6 Dollar nicht halten, wären bei 0,57 und 0,52 Dollar weitere Unterstützungslinien. Allerdings kann man beim DOGE nie wissen, wann wieder ein Tweet auftaucht, der den Preis wieder kurzfristig um 100 % ansteigen lässt.

Während die Entwicklungen beim Dogecoin weiterhin ziemlich unvorhersehbar sind, stehen die Sterne für zwei andere Kryptowährungen für 2023 gut. Mit dem $FGHT und dem TARO-Token kommen 2 Coins, die sich dem Bärenmarkt widersetzen und 2023 ihren Preis vervielfachen könnten. Alles, was es dafür in der Vergangenheit gebraucht hat, erfüllen diese beiden Coins. Einen großen Bekanntheitsgrad, einen starken Usecase und einen Fokus auf Wachstumsmärkte. Wie am Aktienmarkt auch, sind das die besten Voraussetzungen für ein Unternehmen – und somit auch für eine Kryptowährung – um eine hohe Nachfrage und damit einen hohen Kurs auszulösen. Während FightOut (FGHT) auf den auch von Krypto-Einsteigern sehr beliebten Move 2 Earn Sektor setzt, baut RobotEra (TARO) auf den Hype rund ums Metaverse und kommt mit einem eigenen virtuellen Universum um die Ecke.

FightOut (FGHT)

FightOut ist ein Projekt, wie es höchstens alle paar Jahre auftaucht und könnte im kommenden Jahr ganze Branchen revolutionieren. Fitnessstudios leben oft von ihren Kunden, die sich vor allem zum Jahreswechsel mit den besten Vorsätzen anmelden und bereits nach kurzer Zeit nicht mehr dort erscheinen, weil sie die Motivation schnell wieder verlässt. Davon profitieren zwar die Studios, die Gesundheit der Abonnenten allerdings nicht. Diese kommen dann meist über Jahre nicht mehr aus den Verträgen und haben statt einer gesteigerten Fitness höchstens ihren Frust steigern können. Mit FightOut könnte damit schon bald Schluss sein. Hier wird Sport nicht nur belohnt, sondern auch mit einem spielerischen Ansatz kombiniert. Ein Avatar-NFT wird an die reale Person gebunden und entwickelt sich mit den Trainings, die man im echten Leben absolviert, mit.

Dass Menschen bereit sind, für virtuelle Fortschritte auch im echten Leben weit zu gehen, hat sich spätestens bei Pokemon Go gezeigt. Wer seinen Charakter im FightOut-Metaverse stärken will, muss dafür im echten Leben hart arbeiten. Wem ein gut entwickelter Avatar als Anreiz nicht reicht, der wird für die Workouts auch mit einer Kryptowährung belohnt und kann durch die täglichen Herausforderungen gegen andere Teilnehmer weitere Motivation schöpfen. FightOut hebt so das Move 2 Earn Konzept auf die nächste Stufe und schafft Brücken, wie sich das Metaverse mit dem Alltag vermischen kann. Das macht den FGHT-Token zu einem der heißesten Coins für 2023. Der $FGHT hat das Potential, seinen Preis im kommenden Jahr nach dem Listing an der ersten Kryptobörse zu vervielfachen. Analysten sagen Preissteigerungen bis zu 10.000 % voraus (x100). Wenn man bedenkt, dass in der Vergangenheit bereits weit weniger innovative Projekte ähnliche Renditen eingebracht haben, scheinen diese Einschätzungen auch äußerst wahrscheinlich. Der $FGHT konnte im Presale bereits innerhalb weniger Tage mehr als 2 Millionen Dollar einbringen, wodurch der Vorverkauf bereits früher als geplant abgeschlossen werden könnte. Wer die Gelegenheit noch nutzen möchte, kann hier $FGHT noch im Presale kaufen, solange die Verfügbarkeit noch gegeben ist.

RobotEra (TARO)

Um RobotEra entsteht ein völlig neues Metaverse. 7 Kontinente können User hier aktiv mitgestalten und entwickeln. Dabei können sie virtuell Museen besuchen oder mit Freunden auf das Konzert ihrer Lieblingsband gehen. Ganz bequem vom Wohnzimmer aus, während sie durch die VR und AR Integration das Gefühl haben, wirklich dort zu sein. The Sandbox hat im letzten Jahr gezeigt, welche Möglichkeiten mit so einem Metaverse einhergehen und welche Geldsummen hier fließen können.

Mehrere 100 Millionen Dollar wurden im letzten Jahr für Grundstück-NFTs im Sandbox-Metaverse von Stars und Unternehmen gezahlt, um auch in virtuellen Universen nicht an Relevanz einzubüßen. Das macht schnell klar, welche Möglichkeiten dem TARO-Token bevorstehen. Dieser ist aktuell noch in der ersten Phase des Presales erhältlich, wo er für 0,020 USDT gehandelt wird. Der große Vorteil besteht unter anderem darin, dass der Preis in weiteren Vorverkaufsstufen angehoben wird und Investoren der ersten Phase so schon einen Buchgewinn verzeichnen können. In der nächsten Stufe wird der Preis auf 0,025 USDT angehoben, was einem Buchgewinn von 25 % entspricht. Die Tatsache, dass inzwischen schon weit mehr als 32 Millionen TARO-Token verkauft wurden, deutet darauf hin, dass der Preis nach Ablauf des Vorverkaufs noch deutlich höher ansteigen könnte. Der TARO könnte im kommenden Jahr zu einer Verzehnfachung des Kapitals führen und somit eine Rendite von 1.000 % einbringen. Damit gehört der TARO zu den Coins mit dem größten Potential für das kommende Jahr und könnte im Kryptowinter die nötige Diversifizierung ins Portfolio bringen. Jetzt noch TARO für 0,020 USDT kaufen, bevor der Preis auf 0,025 USDT erhöht wird.

