38 Milliarden Dollar Markt: Warum Ethereum die Konkurrenz abhängt

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Real World Assets (RWA) zählen aktuell zu den spannendsten Entwicklungen im Kryptomarkt. Gemeint ist die Tokenisierung realer Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffe auf der Blockchain. Dieser Trend verbindet die traditionelle Finanzwelt mit der Kryptoökonomie und könnte langfristig ein Markt im Billionen-Dollar-Bereich werden.

Nachdem Stablecoins bereits als erster erfolgreicher Anwendungsfall gelten, rücken nun weitere Anlageklassen in den Fokus. Besonders auffällig: Eine Blockchain dominiert diesen Markt derzeit klar. Ethereum hat sich als führende Infrastruktur für tokenisierte Assets etabliert und zieht einen Großteil des Kapitals an.

Ethereum dominiert den RWA-Markt deutlich

Die aktuellen Daten zeigen eine klare Marktstruktur: Ethereum hält rund 65 % des gesamten tokenisierten Asset-Marktes, der aktuell bei etwa 38,6 Milliarden US-Dollar liegt. Das entspricht einem Volumen von rund 25 Milliarden US-Dollar, während sich die restlichen 35 % auf mehr als 30 andere Blockchains verteilen. Diese Dominanz ist bemerkenswert, da der Wettbewerb im Blockchain-Sektor intensiv ist und viele Netzwerke gezielt auf institutionelle Anwendungsfälle abzielen.

Ein zentraler Grund für diese Vormachtstellung liegt in der Infrastruktur von Ethereum. Das Netzwerk bietet eine hohe Sicherheit, ist seit Jahren erprobt und verfügt über ein riesiges Entwickler-Ökosystem. Gerade für institutionelle Investoren spielt Vertrauen eine entscheidende Rolle – und hier hat Ethereum einen klaren Vorsprung. Große Finanzakteure bevorzugen etablierte Netzwerke mit hoher Liquidität und stabilen Standards.

Remarkable how dominant Ethereum is as the settlement layer for tokenized real-world assets!



Ethereum holds 65% of the entire $38.6B tokenized asset market – across funds, stocks, and commodities.



Ethereum: $25B (65%)

Other 34 chains combined: $13.6B (35%)

Total… pic.twitter.com/cKHbZ1GmZ6 — Leon Waidmann (@LeonWaidmann) April 28, 2026

Hinzu kommt die starke Position im Bereich Stablecoins, die als Fundament für viele RWA-Anwendungen dienen. Da ein Großteil der globalen Stablecoin-Liquidität auf Ethereum liegt, entsteht ein natürlicher Netzwerkeffekt: Neue tokenisierte Assets werden bevorzugt dort emittiert, wo bereits Kapital vorhanden ist. Dieser Effekt verstärkt die Dominanz weiter.

Auch regulatorische Aspekte spielen eine Rolle. Viele Projekte, die sich mit tokenisierten Wertpapieren oder Fonds beschäftigen, setzen auf Ethereum, da hier bereits etablierte Standards wie ERC-20 oder ERC-3643 existieren. Diese ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Systeme und erleichtern die Compliance.

Trotz wachsender Konkurrenz durch andere Blockchains bleibt Ethereum aktuell die erste Wahl für große Kapitalströme. Solange sich dieser Trend fortsetzt, könnte das Netzwerk seine führende Rolle im RWA-Sektor weiter ausbauen – und damit eine Schlüsselposition im zukünftigen Finanzsystem einnehmen.

Kann Bitcoin mit L2-Technologie Ethereum herausfordern?

Die Dominanz von Ethereum im RWA-Sektor wirkt aktuell nahezu unangreifbar – doch das könnte sich perspektivisch ändern. Denn theoretisch entsteht ein völlig neues Wettbewerbsfeld, sobald Bitcoin deutlich mehr Nutzen erhält. Bislang gilt Bitcoin primär als Wertspeicher, während Ethereum durch Smart Contracts und DeFi-Anwendungen klar im Vorteil ist. Genau hier setzen jedoch neue Layer-2-Lösungen an, die Bitcoin funktional erweitern könnten.

Sollte es gelingen, Bitcoin durch L2-Technologien skalierbar zu machen und gleichzeitig komplexe Anwendungen wie Tokenisierung, DeFi oder sogar institutionelle Finanzprodukte zu ermöglichen, würde sich das Kräfteverhältnis verschieben. Denn Bitcoin bringt einen entscheidenden Vorteil mit: die stärkste Marke, die höchste Sicherheit und die größte Kapitalbasis im gesamten Kryptomarkt. Wenn diese Eigenschaften mit zusätzlichem Nutzen kombiniert werden, könnte Bitcoin auch im Bereich tokenisierter Assets plötzlich zur ernsthaften Alternative werden.

Ethereum hat diesen Schritt bereits vollzogen und profitiert massiv davon. Die dort etablierten Layer-2-Lösungen zeigen, wie Skalierung und Effizienzgewinne neue Anwendungsfälle ermöglichen. Sollte Bitcoin einen ähnlichen Entwicklungspfad erfolgreich beschreiten, wäre es denkbar, dass Kapitalströme umgelenkt werden – insbesondere von institutionellen Investoren, die ohnehin stark auf Bitcoin fokussiert sind.

Ein möglicher Kurstreiber wäre daher eine zunehmende Nachfrage nach nativen Bitcoins, wenn diese aktiv in einem erweiterten Ökosystem genutzt werden können. Genau hier setzen neue Projekte an, die versuchen, die Vorteile von Bitcoin und modernen Blockchains zu vereinen. Ein Beispiel ist Bitcoin Hyper: Das Konzept kombiniert die Sicherheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Systeme, etwa durch eine zk-basierte Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2. Gleichzeitig soll die Integration einer virtuellen Maschine – angelehnt an schnelle Netzwerke wie Solana – neue Anwendungen ermöglichen.

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Auffällig ist zudem das starke Momentum: Trotz eines eher schwachen Marktumfelds konnte das Projekt im Presale bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar einsammeln. Hinzu kommt ein Staking-Modell mit rund 36 % APY, das zusätzliche Anreize für frühe Investoren schafft.

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