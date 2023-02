4 Kryptotrends und wie man von ihnen profitieren kann

Der Kryptomarkt hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt und dabei haben sich immer mehr Sektoren herausgebildet. Für ein risikoärmeres Investment kommt daher schnell die Frage nach einer guten Diversifikation auf. Somit kann zudem auch an allen Trends partizipiert und keine wertvolle Chance verpasst werden. Im Folgenden werden daher einige er interessanteste Kryptotrends sowie passende neue Investmentideen dazu vorgestellt. Lesen Sie jetzt den Artikel, um keine Chance für Ihre Watchlist zu verpassen!

Move-to-Earn

Wie stark Apps das Verhalten der Nutzer zu einem sportlicheren und gesünderen Lebensstil verändern können, hat unter anderem Pokémon Go bewiesen. Die Move-to-Earns stellen nun die Weiterentwicklung dessen dar. Denn sie verbinden die erwiesenermaßen motivierende Gamifizierung mit Elementen von Play-to-Earn aus der Blockchainbranche. Dabei werden die Nutzer für ihre sportlichen und gesundheitlichen Leistungen mit Kryptowährungen belohnt. Zudem werden noch weitere Features geboten, welche den Sport revolutionieren können. Aus den ersten Projekten, welche sich vorwiegend auf das Laufen spezialisiert haben und viele Schwachstellen hatten, haben die Nachzügler gelernt und bieten ein außerordentliches Potenzial.

So zeichnet sich Fight Out durch eine besonders hohe Diversifikation aus und bietet sowohl ein größeres Sortiment an unterschiedlichen Sportarten als auch ein Angebot von physischen Fitnessstudios. Die Gyms können sogar erstmalig mit dem Metaversum synchronisiert werden. Auf diese Weise sollen die Nutzer noch nie dagewesene Features geboten bekommen, um entscheidende Vorteile zu erlangen. Die weltberühmten Spitzensportler und fernsehbekannte Proficoaches des Teams wollen den Nutzern ein besonders personalisiertes, effizientes und vollumfängliches Training ermöglichen, um den Sport auf die nächste Stufe zu heben. Belohnungen können die Nutzer in diversen Herausforderungen, Duellen und Turnieren verdienen, wobei die Daten von Sensoren und fortschrittlicher Software ausgewertet werden.

ESG-Coins

Nachhaltige Kryptowährungen wollen beweisen, dass sich die Blockchaintechnologie entgegen den Erwartungen doch wunderbar mit dem Klimaschutz arrangieren lassen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch wesentlich umweltfreundlichere ESG-Coins, welches sich explizit den Themen Klima- und Umweltschutz gewidmet haben, um ihren Anteil beizutragen. In diesem Zusammenhang können sie eine kompromisslose Transparenz und Sicherheit gewährleisten, sodass Greenwashing vermieden werden kann. Außerdem können sie durch unterschiedliche Ansätze den Schutz von Umwelt und Klima vorantreiben, indem sie beispielsweise diesen für die Verbraucher wesentlich nutzerfreundlicher und fairer gestalten. Dabei bieten sie sogar Belohnungen für ein besonders nachhaltiges Verhalten.

Einer dieser Pioniere ist das erste P2P-Zahlungsnetzwerk für Elektroauto-Ladestationen, welches zudem auch noch ein eigenes physisches Ladenetzwerk ausbaut. Die Vision des Projekts liegt in einem sichereren, leichteren und nutzerfreundlichem Zahlungsdienst, welcher von allen Ladesäulen verwendet werden kann. Somit sollen unterschiedliche Abomodelle, Kompatibilitätsproblemen, verschiedene Abrechnungsstandards und sogar Ladeausfälle durch das Fernwartungssystem vermieden werden. Das Besondere an der Kryptowährung ist jedoch die Vergütung des eingesparten CO2s als NFTs, sodass die Nutzer auch monetäre Anreize erhalten, um sich noch stärker für den Klimaschutz einzusetzen. Durch die Ladesäulen mit 100 % nachhaltiger Energie werden das Risiko diversifiziert und die Einnahmemöglichkeiten gesteigert.

GameFi-Plattform

Blockchaingames stellen einen der nützlichsten Anwendungsfälle von Kryptowährungen dar. Zudem ist der Sprung von den In-Game-Ressourcen und Avataren, welche zuvor schon auf beispielsweise eBay gehandelt wurden, zu den Kryptowährungen und NFTs nicht weit. So können die Nutzer erstmalig mithilfe von NFTs die Spielobjekte vollständig besitzen und kontrollieren sowie teilweise in unterschiedlichen Games gleichzeitig benutzen. Zudem wird der Handel dieser auch wesentlich erleichtert. Über dies soll über die Belohnungen des P2E (Play-to-Earn) eine Beteiligung am Spielerfolg erreicht und über die DAO die Entwicklung nach den Spielerwünschen erzielt werden. GameFi-Plattform bergen dabei das größte Potenzial in diesem Bereich aufgrund ihrer vielseitigen Aufstellung, ihres Skalierungspotenzials, ihrer Ressourceneinsparung und ihrem geringeren Risiko als Coins für Einzelspiele.

Eine der attraktivsten neuen GameFi-Plattformen ist Meta Master Guild, welches nur Mobilegames entwickelt, da es sich um den wachstumsstärksten Markt mit hoher Penetrationsrate sowie geringen Entwicklungskosten handelt. Zudem könnte es sich durch seine besondere Positionierung hervorragend in dieser unterrepräsentierten Nische platzieren. Innerhalb der kurzen Existenz konnte es schon einige Partnerschaften mit unter anderem GameAround, Rwaltz, Probit Exchange, 100XCoin und BTC Bizarre aufbauen. Zudem ermöglicht das einfallsreiche Konzept eine Aufnahme in die wichtigsten App-Stores mit ihren strengen Richtlinien. Das Team möchte dabei die Nutzer bestmöglich zufriedenstellen, anstelle von kurzfristigen Gewinnen erzielen. Dabei befindet sich ihr Spiel Meta Kart Racer bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungszustand.

Metaversum

Das Metaversum soll die Weiterentwicklung des Internets in eine virtuelle Welt sein, welches immersiv über VR, AR, XR und MR genutzt werden kann. Diese lässt sich dabei live und nicht nur hinter einem Bildschirm erleben. Anstelle von einer Maus kommen modernste Technologien zur Ansteuerung zur Anwendung, wie Wearables, Sprache, VR-Brillen und sogar Gedanken. Zudem sollen in ihm Vorteile in bisher ungekannte Ausmaße geboten werden wie live erlebbare 3D-Models, bequemer Kleidungswechsel, Onlinekonferenzen und digitaler Tourismus. Sie soll lediglich durch die menschliche Vorstellungskraft limitiert sein. Dabei eröffnen sich im Metaversum auch viele neue Aktivitäts- und Verdienstmöglichkeiten mit eigenen Wirtschaftssystemen und Immobilienmärkten.

Eines der neusten Projekte stellt dabei RobotEra dar, welches das nächste Zeitalter des Metaversums einleiten will. Es ist ein Sandbox-Metaversum, das den Nutzern einen eigenen Kontinent bereitstellt, auf welchem diese sich ganz nach ihren Wünschen verwirklichen können. Dafür werden ihnen anfängerfreundliche Tools für die Erstellung von eigenen Inhalten in Form von NFTs geboten. Diese können sie dann für komplexere Inhalte verwenden oder über den Marktplatz in Kryptowährungen umtauschen. Zudem gibt es insgesamt 7 verschiedene Kontinente, welche sich stark voneinander unterscheiden sollen. Aber auch die unterschiedlichen Spielerklassen und die Story macht das Metaversum zu etwas Besonderem.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig.