5 ChatGPT Krypto-Prognosen 📈 für 2023 - Diese Coins starten durch ⚡!

Künstliche Intelligenz hat die Welt verändert. Schon heute, und das, obwohl wir erst ganz am Anfang stehen, sind die Auswirkungen in allen Bereichen spürbar. Nehmen wir beispielsweise den Finanzmarkt. Anleger haben mit KI wie die in ChatGPT völlig neue Methoden und Werkzeuge zur Verfügung, um riesige Datenmengen zu analysieren und Muster zu erkennen.

Die Erkennung solcher Muster wäre ohne die intelligente Software nicht möglich und stellt daher eine völlig neue Vorgehensweise bei Kaufentscheidungen dar.

Fortschrittliche KI-Algorithmen untersuchen große Datenmengen

ChatGPT gibt Prognose für Wall Street Memes ab

Laut Vorhersage der intelligenten Analyse, steht $WSM vor Kursexplosion

10 Millionen US-Dollar belegen die enorme Nachfrage nach den $WSM-Token

Über 1,1 Millionen Menschen folgen den sozialen Netzwerken des Projektes

Das ist die Top Vorhersage von ChatGPT

Wall Street Meme legt bis Ende 2023 um 90 % zu

Die erste Kryptowährung, die sich ChatGPT für eine Prognose vorgenommen hat, ist Wall Street Memes. Befragt nach der Prognose für den neuen Meme Coin, gab der intelligente Chatbot von ChatGPT den Hinweis auf einen möglichen Kurs von 0,5678 $ bis Ende 2023. Das würde einer Wertsteigerung von rund 90 % entsprechen und das nur innerhalb eines halben Jahres. Derzeit kostet 1 $WSM-Token nur 0,298 $ im Pre-Sales.

Als Grund für die positive Vorhersage nennt ChatGPT die aktuellen Bullenstimmung am Meme Markt. Abgesehen davon, dürfte aber auch die zweifache Interaktion von Elon Musk mit dem Twitter Account von Wall Street Memes ein Beleg für das enorme Wachstumspotenzial des Coins sein. Offenbar haben ihn die über 1,1 Millionen Follower beeindruckt, schließlich ist diese starke Gemeinschaft nicht bei vielen Kryptos und schon gar nicht bei Meme Coins zu finden.

Phase Tokenpreis (USD) Wert Wertsteigerung % Stufe 1 0,02500000 100 1,20 Sold Out Stufe 2 0,02530000 2,40 Sold Out Stufe 3 0,02560000 3,60 Sold Out Stufe 4 0,02590000 4,80 Sold Out Stufe 5 0,02620000 6,00 Sold Out Stufe 6 0,02650000 7,20 Sold Out Stufe 7 0,02680000 8,40 Sold Out Stufe 8 0,02710000 9,60 Sold Out Stufe 9 0,02740000 10,80 Sold Out Stufe 10 0,02770000 12,00 Sold Out Stufe 11 0,02800000 13,20 Sold Out Stufe 12 0,02830000 14,40 Sold Out Stufe 13 0,02860000 15,60 Sold Out Stufe 14 0,02890000 16,80 Sold Out Stufe 15 0,02920000 18,00 Sold Out Stufe 16 0,02950000 19,20 Sold Out Stufe 17 0,02980000 20,40 Live Stufe 18 0,03010000 21,60 Stufe 19 0,03040000 22,80 Stufe 20 0,03070000 24,00 Stufe 21 0,03100000 25,20 Stufe 22 0,03130000 26,40 Stufe 23 0,03160000 27,60 Stufe 24 0,03190000 28,80 Stufe 25 0,03220000 30,00 Stufe 26 0,03250000 31,20 Stufe 27 0,03280000 32,40 Stufe 28 0,03310000 33,60 Stufe 29 0,03340000 34,80 Stufe 30 0,03370000 33,20

Die Entwickler haben sich für die Motivation und als Dankeschön für die Unterstützung durch die vielen Follower ein eigenes Merch überlegt und bieten dort eine lustige und einzigartige Kollektion aus Mützen, T-Shirts, Tassen und vielen weiteren Produkten an. Zum überdurchschnittlich hohen Potenzial trägt auch die automatische Wertsteigerung bei, die in der nachstehenden Tabelle deutlich wird.

Aktuell befinden wir uns in Phase 17/18. So sind noch immer über 13 % Wertsteigerung für Anleger drin, bis der Token anschließend in den öffentlichen Handel an den führenden Exchanges geht.

Welche Coins könnten außerdem 2023 explodieren?

Mit DeeLance finden Unternehmen kompetente Freelaner

Freelancer und Auftraggeber werden auf der Plattform von DeeLance zusammengebracht. Die Blockchain-basierte All-in-one-Lösung setzt den bestehenden Markt gehörig unter Druck, denn die Konditionen sind deutlich besser als bei den Wettbewerbern. Details dazu zeigt die nachstehende Tabelle auf. Der Utility-Token $DLANCE ist an den Stablecoin von Tether gebunden und so 1:1 an den US-Dollar gekoppelt.

DeeLance Upwork fiverr Kundengebühren 2 % 3,5 % 3,5 % Gebühren für Freelancer 10 % 20 % 20 % Abhebung in Kryptos und Fiat Mind. 100 $ Mind. 100 $ Dezentral Urheberrechte Treuhandkonto /teilweise /teilweise Unbegrenzte Jobs Streitbeilegung NFT / Metaverse Mitarbeitersuche

DeeLance sieht sich als Multitool für die Rekrutierung von Freelancern und stellt beiden Vertragsparteien eine Reihe praktischer Funktionen und Lösungen zur Verfügung. Sie machen die Beauftragung, die Abwicklung und die Finalisierung aller Aufträge zwischen Freelancern und Auftraggebern deutlich leichter.

Für Unternehmen gibt es durch die transparente und sichere Speicherung aller Transaktionen auf der Blockchain eine eindeutige Übertragung der Eigentumsrechte an der fertigen Arbeit der Freelancer.

Freelancer profitieren vor allem von der transparenten Abwicklung der Bezahlung ihrer Leistung, da das Geld der Kunden zunächst treuhänderisch von DeeLance verwaltet wird. Außerdem steht zukünftig eine Stellenbörse zur Verfügung, die Unternehmen und potenzielle Bewerber zusammenbringt. Darüber hinaus wird es ein eigenes Metaverse geben, in dem Büros angemietet werden können.

Die virtuellen Büros im DeeLance Metaverse mögen auf den ersten Blick für einige von uns noch befremdlich wirken. Doch die jungen Generationen werden sich nicht nur digital und mobil unterwegs sein, sondern vor allem virtuell zu finden sein. Um den Fachkräftemangel in den nächsten Jahren in den Griff zu kriegen, müssen Unternehmen dahin gehen, wo ihre Zielgruppe ist und das wird zunehmend im Metaverse sein.

Der native Utility-Token von DeeLance ist derzeit in Phase 4 des Vorverkaufs erhältlich und kosten nur 0,038 $.

KI Trading-Terminal von yPredict für Kryptomarkt

Anleger sind stets bemüht, ihre Kaufentscheidungen auf einer guten Datenbasis aufzustellen. Das ist schon am klassischen Finanzmarkt ein schwieriges Unterfangen. Für den Kryptomarkt ist dies jedoch beinahe unmöglich, zumindest bisher. Mit dem Trading-Terminal von yPredict stehen jetzt intelligente Algorithmen zur Verfügung, die das Krypto-Trading revolutionieren können.

yPredict KI-Bots Trading-Software All-in-One Toolsammlung Mit Token spekulieren Für Entwickler, Trader, Analysten Blockchain-basiert Sentiment Analyse Echtzeit Trading Signale Technische Indikatoren mit KI Patent angemeldet: Bullish Flat Pattern Staking Rewards Mit Krypto bezahlen Umfassendes Trading Terminal Marktplatz für KI Prognosemodelle Auch für institutionelle Anleger 10-100x Potenzial Tool zur Content Erstellung Weiterbildung

Auch Trading-Bots und intelligente Software kann einen Teil der Aufgaben für Anleger übernehmen und den Markt analysieren. Doch im Vergleich mit yPredict schneiden beide Lösungen schlechter ab, was das enorme Potenzial der KI-Plattform des Kryptoprojektes deutlich macht. Bisher haben Frühinvestoren schon mehr als 2,52 Millionen US-Dollar in yPredict investiert und den nativen Utility-Token im Vorverkauf eingekauft.

Neben zahlreichen intelligenten Analysen und Vorhersagemodellen steht auch ein Marktplatz zur Verfügung, auf dem Benutzer entweder eigene KI-Modelle zum Verkauf anbieten können oder Benutzer, die über keine entsprechenden Kenntnisse verfügen, diese Prognosemodelle einkaufen können. So bringt yPredict beide Seiten auf einer Plattform zusammen.

Einerseits erhalten Anleger wertvolle Unterstützung, um den komplexen Kryptomarkt besser zu beherrschen. Andererseits haben KI-Entwickler mit yPredict eine Möglichkeit zur Monetarisierung ihrer Arbeit.

Auch bei diesem Pre-Sales haben die Entwickler eine automatische Wertsteigerung über den gesamten Vorverkauf eingebaut. Derzeit ist Phase 6 live mit einem Preis von 0,09 $. Das Listing wird mit 0,12 $ erfolgen, was einen Vorteil von über 33 % bedeutet, wenn Anleger jetzt in das Projekt yPredict einsteigen.

Fazit: ChatGPT wird von vielen Seiten derzeit genau unter die Lupe genommen und für alle möglichen Finanzanalysen und Prognosen herangezogen. Für Wall Street Memes hat die KI bereits eine klare Vorstellung von der Wertentwicklung und schätzt den Preis für 1 $WSM bis Ende des Jahres auf 0,5678 $ ein. Kein Wunder, dass Anleger begeistert im Pre-Sales zuschlagen und die Vorverkaufsphasen schnell leerkaufen.

Auch das Zweifache Interaktion von Elon Musk mit dem Twitter Account von Wall Street Memes hat das Projekt gestärkt und die Stimmung weiter gepusht. Neben Wall Street Memes könnten auch die Coins von DeeLance und yPredict 2023 explodieren.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/