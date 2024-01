5th Scape verbindet VR-Abenteuer mit Krypto-Presale: Darum wollen Investoren diese Gelegenheit nicht verpassen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Zukunft wird, wenn sie sich wie erwartet entwickelt, virtuell sein. Diese wird ein immersives Abenteuer bieten, das keinen Unterschied zwischen dem Physischen und dem Digitalen macht. Mit Fortschritten in der VR-Hardware und -Software könnten wir in einer Welt leben, die Science-Fiction-Filmen sehr ähnelt.

Als Vorgeschmack darauf stellt 5th Scape einen Virtual-Reality-Bereich vor, der in puncto Abenteuer und Erlebnis seinesgleichen sucht. Das mit Spannung erwartete Projekt hat erst kürzlich den Vorverkauf seines nativen Tokens $5SCAPE gestartet, der für alle Transaktionen innerhalb des Ökosystems verwendet wird.

Hier folgt ein genauer Blick auf das Web3-Projekt und warum man es diesen Monat nicht verpassen sollte.

Die virtuelle Realität wächst im Web3 und eröffnet Krypto-Investoren lukrative Möglichkeiten

Virtual Reality (VR) ist einer der am schnellsten wachsenden und faszinierendsten Bereiche in der Spiele- und Unterhaltungsbranche. Hier wird prognostiziert, dass das Wachstum des Sektors in den nächsten Jahren an Stärke gewinnen wird, da immer mehr Menschen diese Technologie übernehmen.

Diese kann die Art und Weise, wie wir mit digitalen Inhalten interagieren, revolutionieren und verschiedene Bereiche durchdringen. Dazu gehören unter anderem Gaming, Fitness, Gesundheitswesen und Bildung.

Die Masseneinführung der virtuellen Realität wird zunehmen, da es den Hardware- und Softwaretechnologien gelingt, fesselnde Erlebnisse für Benutzer zu angemessenen Kosten zu schaffen.

5th Scape ist ein neues VR-Projekt, das dieser Beschreibung entspricht. Das Projekt betritt die VR-Landschaft und bringt bahnbrechende Elemente auf den Markt. Es geht über die traditionelle Spieleentwicklung hinaus und konzentriert sich auf die Entwicklung immersiver Erlebnisse, die im Wettbewerbsbereich ihresgleichen suchen.

Durch die Web3-Integration kann 5th Scape sein Projekt auf globaler Ebene mit einem nahtlosen Zahlungs- und Belohnungssystem koordinieren. Darüber hinaus bringt die Blockchain-Integration des Zahlungssystems Privatanleger ins Spiel. Der laufende Vorverkauf von 5SCAPE-Tokens ermöglicht es ihnen, zu geringen Kosten in das Projekt zu investieren und von einer niedrigen anfänglichen Marktkapitalisierung zu profitieren.

Mit VR-Headsets und ergonomisch geformten Stühlen den Gaming-Bereich stärken

5th Scape belebt die Gaming-Welt neu, indem es modernste Technologien wie VR-Headsets und ergonomisch gestaltete Stühle in das Gaming-Erlebnis integriert. Das Projekt entführt den Nutzer in unerforschte virtuelle Gefilde mit ebenso spannenden Themen.

Das 5th Scape-Team bezeichnet sich selbst lieber als Architekten alternativer Realitäten denn als Entwickler. Ihr Fokus liegt darauf, die Grenzen zwischen dem Realen und dem Virtuellen zu verwischen und umfassende Ökosysteme zu entwerfen, die die Art und Weise, wie Benutzer mit dem digitalen Universum interagieren, neu definieren. Das Projekt setzt einen neuen Standard in Sachen Gaming und Unterhaltung.

Da alle Komponenten des Ökosystems sorgfältig kuratiert werden, wird der Unterhaltungsfaktor des VR-Erlebnisses auf ein beispielloses Niveau gehoben.

Mit der prognostizierten Expansion der VR-Branche auf Millionen von Nutzern bis 2028 birgt 5th Scape enorme Marktrelevanz und Wachstumspotenzial. Die Mainstream-Akzeptanz der Branche auf der ganzen Welt liegt in den Händen engagierter Projekte wie 5th Scape.

Was müssen Anleger wissen?

5th Scape wird eine vielfältige Auswahl an 3D-VR-Spielen bieten. Getreu dem Namen entsteht hier eine Flucht aus der Realität mit Abenteuer und Unterhaltung.

Für die Sammlung werden hochwertige 3D-VR-Spiele mit vielfältigen Spielmechaniken und fesselnden Erzählungen kuratiert. Dazu gehören adrenalingeladene Abenteuer bis hin zu fesselnden Cricket- und Fußballerlebnissen. Einige Titel sind MMA 3D, Cricket 3D, Soccer 3D, Archery Master und Thrust Hunter.

Denn begleitet von hochwertigen Soundeffekten und auf jede Geschichte zugeschnittener Musik sowie bequemen Gaming-Stühlen und fortschrittlichen VR-Headsets wird das Spielerlebnis beispiellos sein.

Das 5th Scape VR-Headset bietet modernste Grafik, ergonomische Technik und fortschrittliche Tracking-Technologie. Es ist nicht nur auf Gaming-Enthusiasten beschränkt, sondern kann auch von Content-Erstellern genutzt werden, die auf der Suche nach dem ultimativen Virtual-Reality-Erlebnis sind.

Die ergonomischen Gaming-Stühle hingegen sind sorgfältig für längere VR-Sitzungen gefertigt. Komfort, Unterstützung und Stil stehen im Vordergrund. Nutzer müssen auf der Plattform keine Abstriche bei ihrem körperlichen Wohlbefinden machen. Das Design der Stühle ist vielversprechend und hat das Potenzial, ein integraler Bestandteil immersiver Abenteuer zu werden.

Die vierte Säule des Ökosystems ist das Developer Center – ein Zentrum für Innovation und Zusammenarbeit. Es ist eine zentrale Anlaufstelle für Ressourcen, Tools und robuste Supportsysteme, die es Kreativen ermöglichen, ihre Ideen in lebendige Realität umzusetzen. Es ist ein Umfeld, in dem innovative Ideen zum Leben erwachen und gedeihen.

$5SCAPE-Token befeuern das Ökosystem – Presale jetzt geöffnet

Der native Token 5SCAPE ist ein ERC20-Token, der die Kompatibilität mit bestehenden Ethereum-DeFi-Plattformen und Smart Contracts gewährleistet.

Dieser verfügt über einen festen Gesamtbestand von 5,21 Milliarden Token. Der Vorverkauf des Tokens erfolgt in 12 Runden mit einem Ziel von 15 Millionen US-Dollar und einer schrittweise steigenden Preisstruktur.

Der Token erleichtert nicht nur das Zahlungs- und Belohnungssystem, sondern ermöglicht den Inhabern auch kostenlosen Zugang zu einer Reihe digitaler Produkte, darunter Spiele, Bildungsinhalte, Animationen und Blockbuster-Filme. Sie profitieren außerdem von attraktiven Rabatten auf alle Produkte des Ökosystems.

Für Leute, die sich nicht für Spiele interessieren, stellt der Vorverkauf eine attraktive Investitionsmöglichkeit dar. Der Token hat ein hohes Wachstumspotenzial, da das Ökosystem weiter wächst und sich auf mehr Benutzer ausdehnt.

FOMO wird in der ersten Phase eine starke Preisbewegung für den Token vorantreiben. Aber die Entwicklung von Nutzen und Ökosystem hat durchaus das Potenzial, das Unternehmen langfristig auf die ersten drei Plätze im Play-to-Earn-Sektor zu bringen.

