9 gute Gründe, um in das Bitcoin Mining 2024 zu investieren

Entdecken Sie die Welt des Bitcoin Minings 2024, eine Goldmine des digitalen Zeitalters. In diesem Blog enthüllen wir neun faszinierende Gründe, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um in diese innovative Branche einzusteigen. Vom Potenzial für passives Einkommen bis hin zu bahnbrechenden Entwicklungen, die das Mining revolutionieren – wir decken alles ab. Und das Beste daran? Bitcoin-Mining ist nicht mehr nur etwas für Experten; es gibt jetzt benutzerfreundliche Möglichkeiten für jeden. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt, in der Technologie und finanzielle Möglichkeiten aufeinandertreffen.

Kurssteigerungspotenzial und passives Einkommen durch Bitcoin Mining

Das Bitcoin Mining bietet Anleger nicht nur das übliche Kurssteigerungspotenzial von BTC, welches bereits beeindruckend ist. Ebenso profitieren sie auch von einem passiven Einkommen in Kryptowährungen, welches durch die Bestätigung von Transaktionen verdient wird. Für die Absicherung der Bitcoin Blockchain erhalten sie dann ihren Anteil der Belohnung. Diese bringt aktuell alle 10 Minuten pro Block 6,25 BTC sowie darüber hinaus die eingenommenen Transaktionsgebühren ein.

Bitcoin Mining zur Diversifikation des Portfolios

Eine Diversifikation ist auch am Kryptomarkt empfehlenswert und das Bitcoin Mining stellt dafür eine besonders interessante Option dar. Denn es werden ähnlich wie bei Dividenden kontinuierlich Renditen erzielt. Dabei kann man in einen der wichtigsten Kryptosektoren investieren, wobei auch innerhalb dessen eine Diversifikation vorgenommen werden sollte, insbesondere mit Hinblick auf die Länder und ihrer Krypto-Regulationen. In diesem Zusammenhang sollten vor allem Projekte in Regionen mit besonders Krypto-freundlichen Regulierungen gewählt werden, wie beispielsweise Bitcoin Minetrix in Georgien.

Bitcoin Mining Boom aufgrund hoher Gewinne

Im Jahr 2023 hat Bitcoin aufgrund einiger Erweiterungen, wie den Bitcoin Ordinals NFTs und den BRC-20-Token, eine gesteigerte Nachfrage erfahren, welche die Transaktionsgebühren in die Höhe getrieben hat. Von diesem Trend konnten ebenso die Miner profitieren, da sie zurzeit besonders hohe Einnahmen verzeichnen. Dabei verdienen sie nicht nur die üblichen 6,25 BTC pro Block, sondern darüber hinaus zuletzt durchschnittlich weitere 3 BTC an Netzwerkgebühren, was rund 50 % höheren Einnahmen entspricht. Dies hat auch viele neue Miner in den Markt gedrängt, wie beispielsweise BlackRock und Vanguard, was sich an der enorm gestiegenen Hashrate ablesen lässt.

Bitcoin-Mining wird immer nachhaltiger

Immer mehr entfernt sich das Bitcoin-Mining von seinem schlechten Ruf als Umweltsünder. Denn die Unternehmen suchen nach immer nachhaltigeren Möglichkeiten, welche sowohl umweltbezogene als auch finanzielle Vorteile mit sich bringen. Dafür wird etwa die Energie recycelt, welche beim Mining entsteht, und für andere Zwecke verwendet. Ebenso gibt es fortschrittlichere Betriebsweisen, welche den Verschleiß reduzieren und die Effizienz steigern, wie beispielsweise Immersionskühlungen und KI-Optimierungen. Überdies können Miner auch zur Stabilisierung von Stromnetzen verwendet werden, welche einen Großteil ihrer Energie aus nachhaltigen Stromquellen beziehen. Überdies kann durch das Bitcoin-Mining das vielfach stärkere Treibhausgas Methan abgebaut und in Strom verwandelt werden.

Noch günstige Einstiegspreise aufgrund des Bärenmarktes möglich

Auch der Bitcoin Mining Markt wird maßgeblich von den Zyklen des traditionellen Kryptomarktes beeinflusst. So steigen die Kosten für die Hardware und das Mining im Allgemeinen während einer Haussee, während sie in einer Baisse wiederum sinken. Noch befinden wir uns am Anfang eines Zyklus, welcher von vielen Analysten als größter Bullenmarkt in der Geschichte von Bitcoin bezeichnet wird. Somit können sich schnelle Investoren noch einen besonders niedrigen Einstiegspreis sichern, sofern sie nicht zu spät kommen und wieder alle Miner ausverkauft sind. Laut einigen Analysten sind die Preise für das Mining in einer Haussee rund 10x höher als in einer Baisse.

Bitcoin Mega-Rallye durch Angebots- und Nachfrageschock

Das bevorstehende Bitcoin Halving im April 2024, zusammen mit der potenziellen Einführung von Spot Bitcoin ETFs und möglichen Zinssenkungen in den USA, könnte einen erheblichen Angebots- und Nachfrageschock auf dem Bitcoin-Markt auslösen. Das Halving reduziert das Angebot an neuen Bitcoins, während Spot ETFs die Nachfrage erhöhen könnten, indem sie traditionellen Investoren einen einfacheren Zugang zu Bitcoin bieten. Gleichzeitig könnten Zinssenkungen die Attraktivität von Bitcoin als Investitionsalternative steigern. Diese Faktoren könnten gemeinsam zu einem signifikanten Preisanstieg von Bitcoin führen.

Hebeleffekt und Sicherheit von Bitcoin

Während Bitcoin für die nächste Rallye ein Potenzial von rund 134 – 250 % bietet, entwickeln sich Mining-Projekte in der Regel wesentlich stärker. Denn wie auch bei herkömmlichen Edelmetall-Minen profitieren solche Projekte meist von einem Hebeleffekt. Während Bitcoin in dem letzten Jahr um rund 150 % zulegte, waren es bei beispielsweise bei einem der größten Mining-Projekte in derselben Zeit über 770 % – jedoch gibt es noch viele weitere Beispiele für ähnliche Entwicklungen. Somit können Investoren durch das Mining überdurchschnittlich von der Bitcoin-Rallye profitieren, wobei sie gleichzeitig in die Vorzüge dessen Sicherheit als etablierteste Kryptowährung kommen.

Nutzerfreundliche Lösungen bieten auch Anfängern eine gute Möglichkeit

Während Kleinanleger zuvor von den hohen Einstiegshürden des Bitcoin Minings abgeschreckt wurden, gibt es mittlerweile auch anfängerfreundliche Bitcoin Mining Lösungen, um einen schnellen, einfachen und sicheren Einstiegs in das lukrative Mining-Business zu ermöglichen. Somit werden nicht mehr hohe Mindestinvestitionen in spezielle Hardware, umfangreiche technische Expertise, ausreichend Zeit für Recherche, Installation, Optimierung und Wartung, wettbewerbsfähige Strompreise und mehr benötigt. Eine der besten Optionen stellt dabei das neue Bitcoin Minetrix dar, denn mithilfe einer Blockchain wird eine besondere Transparenz, Sicherheit und Effizienz ermöglicht, womit die Betrugswahrscheinlichkeit des Cloud-Minings aufgehoben werden sollen.

Revolutionäre Mining-Projekte bieten überdurchschnittliche Chance

Auch der Bitcoin Mining Markt entwickelt sich kontinuierlich weiter. Während die Zentralisierung des Schürfens immer mehr zunahm und von Kryptoexperten wie Jack Dorsey bereits bemängelt wurde, gibt es innovative Projekte wie Bitcoin Minetrix, welches sich erstmalig für die Dezentralisierung des Minings und von Bitcoin einsetzt. Im Zuge der Demokratisierung des Schürfens soll auch Kleinanlegern einer leichterer und sicherer Zugang geschaffen werden. Durch das revolutionäre Potenzial bietet sich dabei eine überdurchschnittliche Chance.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de, P2E-News.com, Ariva.de und News.de.