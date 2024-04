99Bitcoins führt Learn-To-Earn ein und bietet Anlegern zahlreiche Renditemöglichkeiten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Vor wenigen Tagen stellte die etablierte Kryptoplattform 99Bitcoins eine bahnbrechende Neuerung vor: das Learn-to-Earn-Modell. Das innovative Konzept ermöglicht es Nutzern, durch das Erlernen von Kryptowährungswissen nicht nur ihr Verständnis zu vertiefen, sondern auch aktiv zu verdienen. Mit dem Start des 99Bitcoins Tokens bietet die Plattform Anlegern nun eine Vielzahl von Renditemöglichkeiten, von attraktiven Staking-Optionen bis hin zu spannenden Airdrops.

In Angesicht des aktuellen Bull Runs hat 99 Bitcoins mit Learn-to-Earn das perfekte Timing

Die Kryptowelt erlebt gerade einen aufregenden Moment: Mit dem vierten Bitcoin Halving in einer Woche, bei dem die Belohnung für Miner von 6,25 BTC auf 3,125 BTC pro Block halbiert wird, bahnt sich ein neuer Bullenmarkt an, der das Interesse an Bitcoin und verwandten Coins weiter steigern dürfte. Das Phänomen, verstärkt durch die jüngste Genehmigung von Bitcoin ETFs in den USA, könnte den Preis von Bitcoin über bisherige Höchststände hinaus treiben und eine neue Ära des Krypto-Engagements einläuten.

Inmitten dieser Dynamik stellt 99Bitcoins als führende Bildungsplattform im Kryptosektor, die seit 2013 existiert, jetzt ihre neue Innovation im Bildungsbereich vor: das Learn-to-Earn-Modell. Das Modell ist perfekt auf den derzeitigen Markt abgestimmt, da es Nutzer nicht nur informiert, sondern auch für ihre Lernfortschritte belohnt. Mit einem umfangreichen Angebot von 79 Stunden Krypto-Kursen und interaktiven Lernmodulen ermöglicht 99Bitcoins seinen Nutzern, durch aktive Teilnahme an der Community und durch das Abschließen von Lernmodulen den neuen 99BTC-Token direkt in ihre Ethereum-Wallets zu verdienen. Die Token können dann für verschiedene Vorteile wie exklusiven Zugang zu Premium-Inhalten und Rabatte auf Partnerprodukte eingelöst werden.

Zusätzlich zur Bildung bietet 99Bitcoins durch den Einsatz der neuesten BRC-20-Technologie die Möglichkeit, auf der Bitcoin-Blockchain dApps, NFTs und andere Anwendungen zu entwickeln. Das öffnet Türen für eine Vielzahl von Utilitys, die weit über traditionelle Bildungsangebote hinausgehen und die Teilnehmer direkt in die praktische Anwendung der gelernten Inhalte einbeziehen.

Das Timing von 99Bitcoins könnte nicht besser sein. Während der Bitcoin Halving-Effekt eine neue Welle von Krypto-Investoren anzieht, bietet 99Bitcoins eine strukturierte und belohnende Methode, um in die Welt der Kryptowährungen einzutauchen. Die Plattform fördert nicht nur das Wissen und das Engagement der Community, sondern stärkt auch das Ökosystem, indem sie jeden einlädt, Teil der neuen Learn-to-Earn-Bewegung zu werden.

Anleger können jetzt im PreSale investieren und erhalten mit 99BTC exklusive Vorteile

Mit dem Start des PreSales bietet 99Bitcoins Anlegern zudem eine außergewöhnliche Gelegenheit, vergünstigt und noch vor der breiten Masse in ihren neuen Coin 99BTC zu investieren. Der aktuelle PreSale-Preis für 1 99BTC liegt bei lediglich 0.001 Dollar. Investoren können mit ETH, BNB, USDT oder sogar per Kreditkarte bezahlen. Derzeit wurden bereits weit über 200.000 Dollar von einem Ziel von einem vorläufigen Ziel von 742,500 Dollar investiert, was das hohe Interesse und Vertrauen der Community in das Projekt widerspiegelt. Mit weniger als drei Tagen bis zum nächsten Preisanstieg bietet sich jetzt eine günstige Gelegenheit, zu investieren.

Teil des Reizes von 99Bitcoins sind die exklusiven Vorteile für Token-Inhaber. Sie umfassen Zugang zu spezialisierten Trainingskursen, die das Lernen durch zusätzliche Module, Quizze und Tutorials sowohl ansprechend als auch informativ gestalten. Darüber hinaus profitieren Anleger von fortgeschrittenen Krypto-Handelssignalen und Strategien, die ihnen in schnelllebigen Märkten einen Vorteil verschaffen. Mitglieder der VIP-Community können zudem von Gruppen und Mentoring profitieren, um ihr Wissen zu vertiefen und Erfahrungen auszutauschen.

Von einem Token-Supply von 99 Milliarden 99BTC, wird ein beträchtlicher Anteil für Staking, Projektfonds, Community-Rewards, Liquidität und Marketing allokiert, um das langfristige Wachstum und die Stabilität der Plattform zu unterstützen.

Die Roadmap von 99Bitcoins für 2024 und darüber hinaus umfasst mehrere wichtige Meilensteine, die von der Einführung der Staking-Funktionalität über die Freischaltung des PreSales bis hin zur Entwicklung der BRC-20 Bridge reichen. Das zeigt, dass das Projekt auf eine umfassende Expansion und sinnvolle Nutzung der Blockchain-Technologie abzielt.

Staking und AirDrop schaffen noch mehr Anreize zum Investieren

Besonders hervorzuheben ist auch das Angebot von 99Bitcoins, neben potenziellen Kursgewinnen bei 99BTC und Learn-to-Earn Renditen auch noch Renditen durch die Teilnahme am Staking von 99BTC oder den Airdrop zu erhalten.

Airdrop-Angebot von 99Bitcoins

Zur Feier der Einführung des 99BTC-Tokens hat 99Bitcoins einen besonders attraktiven Airdrop angekündigt. Insgesamt werden 99,999 Dollar in Bitcoin an 99 Mitglieder der Community vergeben, die sich frühzeitig am Learn-to-Earn-Programm beteiligen. Die Teilnahme am Airdrop ist denkbar einfach: Nutzer müssen sich lediglich auf der Website von 99Bitcoins anmelden, den sozialen Kanälen folgen und ihre Bitcoin-Wallet-Adresse sowie die Adresse, die sie beim PreSale verwendet haben, einreichen. Der Prozess wird durch ein benutzerfreundliches Widget auf der Plattform vereinfacht, welches die Anmeldung und Teilnahme am Airdrop nahtlos gestaltet.

Staking-Möglichkeiten bei 99Bitcoins

Neben dem Airdrop bietet 99Bitcoins auch ein Staking-Programm an, das Investoren ermöglicht, ihre $99BTC-Tokens zu staken und dynamische Renditen zu erzielen. Die Belohnungen werden bei jedem Ethereum-Block ausgezahlt, wobei 14 Prozent des gesamten Token-Supplys über zwei Jahre verteilt werden. Die Höhe der Rewards richtet sich nach dem prozentualen Anteil am Staking-Pool und der geschätzten Jahresrendite, die aktuell beeindruckende 11.687 % beträgt.

Mit einem bereits im Umlauf befindlichen Volumen von über 87 Millionen 99BTC im Staking-Pool zeigt sich, dass das Vertrauen und das Engagement der Community in das Projekt und seinen Staking-Mechanismus stark ist. Durch die Kombination von Airdrop und Staking schafft 99Bitcoins so zusätzliche Anreize für Anleger, in den Kryptomarkt einzusteigen und aktiv am Projekt teilzunehmen.

