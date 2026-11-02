Bitcoin nach dem Binance-Hack: Wie bedrohlich sind die Milliardenabflüsse?

Abflüsse nach dem Hack

02.11.26 09:20 Uhr

Binance zahlt wieder aus, und Kunden ziehen binnen Stunden Milliarden ab. Doch was sagt das über die Stabilität von Bitcoin?

• Trotz des Hacks hält Bitcoin sich relativ stabil, und Experten sehen den Angriff eher als einen Zwischenfall, der das Vertrauen in zentrale Börsen auf die Probe stellt, während die US-Wahlen zusätzlichen Einfluss auf die Märkte haben könnten.

• Binance hat versichert, dass nur ein Hot Wallet betroffen war und die Kundenguthaben sicher sind; ein Proof-of-Reserves-Bericht soll das Vertrauen durch eine kryptografische Prüfung wiederherstellen.

• Nach einem Hack bei Binance, der laut FBI von einer nordkoreanischen Gruppe verursacht wurde, erfolgten innerhalb kurzer Zeit enorme Abflüsse von Kundenvermögen, wobei Binance rund 3,64 Milliarden US-Dollar in den ersten neuneinhalb Stunden verarbeitete.

Nach der Öffnung der Schleusen floss bei Binance schnell viel Geld ab

Hinter dem Rekordhack steht laut FBI eine nordkoreanische Gruppe

Ein Proof-of-Reserves-Bericht soll nun Vertrauen zurückbringen

Binance hat am Sonntag die Auszahlungen schrittweise wieder aufgenommen, und die Kunden zogen sofort Milliarden ab. Für Bitcoin zählt vor allem, ob der Abfluss eine Panik oder eine einmalige Anpassung nach dem Hack ist.

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Kunden ziehen binnen Stunden Milliarden ab

Wie Binance in einem Post auf X mitteilte, verarbeitete die Börse am Sonntag Auszahlungen von 4,65 Milliarden US-Dollar und Einzahlungen von 1,01 Milliarden US-Dollar. Daraus ergibt sich ein Nettoabfluss von rund 3,64 Milliarden US-Dollar in den ersten rund neuneinhalb Stunden nach der Wiederöffnung. Binance setzt das ins Verhältnis zu Kundenvermögen von 171 Milliarden US-Dollar laut den Reservedaten vom 28. Oktober, also vor dem Hack. Der Abfluss entspricht demnach 2,1 Prozent.

Die Daten von DefiLlama weisen höhere Werte aus: 4,05 Milliarden US-Dollar binnen 24 Stunden, in einer späteren Auswertung sogar 5,8 Milliarden US-Dollar. Die Abweichung dürfte vor allem an unterschiedlichen Zeitfenstern und Messmethoden liegen: DefiLlama erfasst nur die bekannten Wallets der Börse mit rund 131 Milliarden US-Dollar und damit weniger als die von Binance genannten Kundenvermögen. Ein Binance-Sprecher bezeichnete die eigenen Angaben als die genaueren.

Wohin das Geld wandert und was Binance zusichert

Die Bitcoin-Bestände bei Binance sanken laut CoinGlass binnen 24 Stunden um etwa 19.289 BTC, bei Coinbase und Kraken stiegen sie um etwa 984 BTC und 1.422 BTC. Die zehn nächstgrößten Börsen verzeichneten laut DefiLlama zusammen rund 368 Millionen US-Dollar Nettozufluss, angeführt von OKX.

In derselben Mitteilung erklärte Binance, die Auszahlungsvolumina seien nach einem anfänglichen Anstieg gesunken und stabilisierten sich wie erwartet, die Einzahlungen seien substanziell geblieben. Bereits am Sonntagmorgen hatte die Börse gemeldet, rund 95 Prozent der betroffenen Vermögenswerte aus eigenen Mitteln ersetzt zu haben. Co-CEO Richard Teng hatte zuvor betont, betroffen sei nur ein Hot Wallet der Börse gewesen, die Kundenguthaben seien sicher. Ein aktualisierter Proof-of-Reserves-Bericht auf Basis eines Snapshots vom 31. Oktober soll laut Binance am Montag erscheinen, einzelnen Berichten zufolge könnte die vollständige kryptografische Prüfung bis Dienstag dauern. Er wäre der nächste Prüfstein für das Vertrauen der Kunden.

Bitcoin hält sich, der Hack trifft eine Börse

Binance stellte den Vorfall am 29. Oktober fest. Laut FBI steckt die nordkoreanische Gruppe TraderTraitor hinter dem Diebstahl von rund 6,3 Milliarden US-Dollar. Nach Analyse von Glassnode ist es der größte Krypto-Diebstahl der Geschichte, der Bybit-Hack vom Februar 2025 kam auf 1,5 Milliarden US-Dollar.

Strive-CEO Matt Cole sagte bei Cointelegraph, Bitcoin habe sich besser gehalten als erwartet, und der Hack ändere nichts an seinem langfristigen Investment-Case. Er verglich den Angriff mit einem Banküberfall, nicht mit einem Versagen des Netzwerks. Nach früheren Börsenangriffen lag der durchschnittliche Bitcoin-Rückgang in den ersten 24 Stunden laut Anchorage Digital bei 8,3 Prozent. Timo Emden von Captrader sagte, die Kursverluste hätten sich im Vergleich zu früheren Börsenangriffen in engen Grenzen gehalten. Das Problem liegt bei einem Betreiber, nicht beim Protokoll, doch das Vertrauen in zentrale Börsen steht auf dem Prüfstand.

Als Nächstes zählt, ob der Proof-of-Reserves-Bericht erscheint und ob die Abflüsse bei Binance weiter abebben. Zugleich stehen am Dienstag die US-Zwischenwahlen an, die zusätzlich für Bewegung an den Märkten sorgen könnten.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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