Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gefallen. Um 12:25 fiel der Bitcoin-Kurs um -0,45 Prozent auf 25.736,78 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 25.852,15 US-Dollar gehandelt worden war.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:25 ab. Es geht -1,58 Prozent auf 101,99 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 103,63 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.748,05 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.752,72 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,27 Prozent.

Zudem legt Litecoin zu. Um 1,29 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:25 auf 78,35 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 77,35 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5083 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:25 bei 0,5051 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um -4,27 Prozent auf 0,2648 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2766 US-Dollar wert.

Daneben wertet Monero um 12:25 ab. Es geht -0,44 Prozent auf 137,24 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 137,84 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1562 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0015 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0015 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,0826 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0824 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0265 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0265 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -2,17 Prozent auf 29,27 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 29,92 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der NEO-Kurs um -0,41 Prozent auf 7,642 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 7,673 US-Dollar.

