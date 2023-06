Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergauf. Der Kurs legte um 09:40 um 0,34 Prozent auf 26.603,10 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 26.512,15 US-Dollar gestanden hatte.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 1,57 Prozent auf 108,33 US-Dollar, nach 106,66 US-Dollar am Vortag.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.727,46 US-Dollar am Vortag auf 1.731,25 US-Dollar nach oben (0,22 Prozent).

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Litecoin-Kurs um 0,63 Prozent auf 77,38 US-Dollar. Am Vortag standen noch 76,90 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4797 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:40 auf 0,4824 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2670 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:40 auf 0,2675 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,73 Prozent auf 137,44 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 136,45 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Sonntagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1607 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1589 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0015 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0015 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0802 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0262 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0262 US-Dollar.

Daneben fällt Dash um -0,61 Prozent auf 30,99 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 31,18 US-Dollar.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 7,895 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (7,820 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,96 Prozent.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net