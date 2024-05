Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Werte in diesem Artikel

Bitcoin erhöhte sich um 17:11 um 1,36 Prozent auf 63.735,13 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 62.880,93 US-Dollar gelegen hatte.

Nach 453,21 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagnachmittag um 2,84 Prozent auf 466,10 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 0,82 Prozent auf 3.126,95 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 3.101,46 US-Dollar wert.

Nach 81,93 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagnachmittag um 0,61 Prozent auf 82,43 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Ripple-Kurs 0,87 Prozent stärker bei 0,5366 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,5319 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,4680 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Monero-Kurs um 2,32 Prozent auf 127,80 US-Dollar. Am Vortag standen noch 124,90 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2291 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0052 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0052 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1118 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1115 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0385 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0386 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -0,17 Prozent auf 29,70 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 29,75 US-Dollar wert.

Daneben steigt NEO um 1,51 Prozent auf 16,83 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 16,58 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net