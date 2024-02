Algotech (ALGT) übernimmt Führung bei DeFi-Innovationen und übertrifft Injective (INJ) und Avalanche (AVAX)

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Algotech (ALGT) übertrifft aktuell etablierte Branchenriesen wie Injective (INJ) und Avalanche (AVAX) und hat mit einem revolutionären Ansatz und den innovativen Lösungen das Interesse von Investoren weltweit geweckt. Mit einem unermüdlichen Engagement, die Grenzen von DeFi zu erweitern, ist dieser Newcomer schnell an die Spitze der Branche aufgestiegen. Ferner hat Algotech die Landschaft neugestaltet und neue Maßstäbe gesetzt.

Könnte Algotech (ALGT) derzeit eine der Top-Kryptowährungen sein, in die man investieren kann? Werfen wir einen Blick auf den Status quo:

Der Vorverkauf von Algotech (ALGT) beginnt mit einem attraktiven Einstiegspreis von 0,04 $.

Analysten prognostizieren einen Anstieg von 42,31 % für Injective (INJ) nach neuem Featur.

Erwarteter Anstieg von 39,73 % für Avalanche (AVAX) nach der Einführung der Skalierungslösung Vryx.

Der Vorverkauf von Algotech (ALGT) gewinnt mit 275 % Anstieg an Dynamik

Während beliebte digitale Vermögenswerte wie Injective (INJ) und Avalanche (AVAX) den Markt anführen wollen, gilt Algotech (ALGT) als spannende Kryptowährung für Anleger, die aktuell nach überdurchschnittlichen Gewinnen suchen. Algotech (ALGT) ist eine Plattform für Anleger, die den Aufwand, der mit dem Handel einhergeht, nicht zu schätzen wissen. Zu diesem Zweck nutzt Algotech (ALGT) ausgefeilte Technologien wie KI und Datenanalyse, um den Handel einfacher und genauer zu machen. Derzeit befindet sich Algotech (ALGT) in Phase 1 seines Vorverkaufs und wird vor dem offiziellen Start für 0,04 US-Dollar verkauft.

Algotech (ALGT) glaubt an den Handel, ohne dass Emotionen in die Quere kommen. Denn dieser Ansatz macht Händler nachweislich erfolgreicher. Darüber hinaus wird sein ALGT-Token für die Zukunft der Plattform sehr wichtig sein. Inhaber von Algotech (ALGT) haben ein Mitspracherecht bei der Abwicklung der Dinge und erhalten jedes Mal eine Belohnung, wenn jemand einen Handel tätigt.

Darüber hinaus prognostizieren Analysten, dass Algotech (ALGT) auf 0,15 US-Dollar steigen könnte, was einem Anstieg von 275 % entspricht. Dennoch veranstaltet Algotech (ALGT) ein Gewinnspiel, bei dem die Gewinner Apple-Uhren, iPads und iPhones gewinnen können, um ihnen den Handel zu erleichtern. Es sind auch Tickets für die Teilnahme am Blockchain Life Event in Dubai erhältlich.

All diese Vorteile machen Algotech (ALGT) zur perfekten Kryptowährung für Anfänger.

Das Injective (INJ) Gas-Compression-Feature löst Anstieg aus

Injective (INJ), eine führende Blockchain-Plattform, hat am 22. Januar 2024 eine große Änderung vorgenommen. Denn die Entwickler führten eine neue Funktion namens Gaskomprimierung ein, die die Transaktionskosten drastisch auf 0,0003 US-Dollar pro Transaktion senkt. Dadurch ist die Nutzung von Injective (INJ) im Vergleich zu anderen ähnlichen Plattformen wie Solana deutlich günstiger. Jetzt können Benutzer dezentrale Apps (dApps) verwenden, NFTs erstellen, an der Governance teilnehmen und ihre Token einsetzen, ohne sich über hohe Gebühren Gedanken machen zu müssen.

Injective Labs, das Team hinter Injective (INJ), möchte mit dieser Änderung die Plattform zu einer der besten Optionen in der Welt der Blockchain machen. Nach diesen positiven Veränderungen stieg der Preis von Injective (INJ) innerhalb einer Woche um 4,79 %.

Derzeit notiert Injective (INJ) am 11. Februar bei 35,14 US-Dollar und dürfte bis Ende Februar auf 50,01 US-Dollar steigen, was einem Aufschwung von 42,31 % entspricht.

Start von Vryx bedingt bullisches Momentum für Avalanche

Ava Labs, das Unternehmen hinter Avalanche (AVAX), stellte seine Skalierungslösung namens Vryx vor, um die Transaktionsgeschwindigkeit auf etwa 100.000 Transaktionen pro Sekunde zu steigern. Avalanche (AVAX) setzt diesen Plan derzeit in die Tat um, wie in einem Beitrag vom 26. Januar 2024 beschrieben.

Als Reaktion auf diese Entwicklung verzeichnete der AVAX-Preis zwischen dem 26. und 31. Januar einen Anstieg um 2,73 %, als der AVAX-Preis von 32,28 $ auf 33,16 $ stieg. Kann der AVAX-Preis diese optimistische Stimmung fortsetzen?

Laut Analysten könnte Avalanche (AVAX) bis Ende Februar auf 43,20 US-Dollar steigen. Dies würde einen Anstieg von 8,73 % gegenüber dem aktuellen Preis von Avalanche (AVAX) von 39,73 US-Dollar am 11. Februar bedeuten.

Trotz dieses Aufwärtstrends und der erwarteten Aufwärtsdynamik kann Avalanche (AVAX) nicht mit Algotech (ALGT) mithalten.

