Ali Martinez sieht Kaufgelegenheit für Fantom (FTM): kann Everlodge (ELDG) die Rallye von Solana (SOL) wiederholen?

Fantom wird laut Ali Martinez schon bald wieder ein höheres Handelsvolumen und höhere Preise erzielen. In einem kürzlichen Tweet auf X sprach der Analyst ali_charts über den MVRV 30D bei Fantom und das er eine gute Möglichkeit zum Kaufen sein könnte. Auf der anderen Seite könnte ELDGs innovatives Konzept, das NFT und Hausverwaltung beinhaltet, mit seinem Everlodge Token potenziell den Solana Coin (SOL) in puncto Performance überholen.

Ali Martinez sieht Kaufchance bei Fantom (FTM)

Laut Ali Martinez bietet Fantom (FTM) aktuell eine günstige Kaufgelegenheit. Der MVRV 30D, ein Tool, das den optimalen Zeitpunkt zum Kauf oder Verkauf anzeigt, signalisiert eine positive Chance, in Fantom zu investieren.

Wenn der Indikator MVRV unter 19 % fällt, erweist sich dies historisch gesehen stets als strategischer Zeitpunkt für den Kauf von Fantom, basierend auf den Trends seit November 2022. Fantom hat in den letzten 24 Stunden um über 16 % zugelegt und damit einen massiven Aufwärtstrend erlebt.

Da der MVRV derzeit unter 19 % liegt, bietet sich angesichts der historischen Korrelation mit späteren Kursgewinnen eine weitere Gelegenheit, den Kauf von Fantom in Betracht zu ziehen.

Everlodge (ELDG) möchte den Timeshare-Markt aufmischen

Everlodge (ELDG) ist ein Gamechanger für Immobilieninvestitionen, der ein bisschen Airbnb-Charme mit der Magie der Blockchain verbindet. Everlodge (ELDG) hat damit für viele Anleger das Potenzial, zu den besten Krypto-Investments des Jahres zu gehören.

Im Wesentlichen verwandelt das Krypto-Projekt schicke Hotels und Urlaubsorte in coole Non Fungible Token (NFTs), die als Bruchteile erworben werden können. So können die Teilnehmer diese luxuriösen Reiseziele mitbesitzen, indem sie einen oder mehrere Bruchteile des tokenisierten Objekts erwerben, und das schon ab 100 US-Dollar.

Interessanterweise geht es bei Everlodge (ELDG) nicht nur um den Kauf und Verkauf von Bruchteilseigentum. Die Teilnehmer können passive Einnahmen erzielen, indem sie Erlöse aus Immobilienverkäufen in den Liquiditätspool von Everlodge reinvestieren. Ebenso können Bauträger kurz- bis mittelfristige Darlehen erhalten, indem sie ihre mit Immobilien besicherten NFT als Sicherheiten verwenden.

Angetrieben wird diese Wirtschaft von Everlodges eigenem Token, dem $ELDG-Token, der mit verschiedenen Vergünstigungen verbunden ist. Insbesondere erhalten Inhaber dieses Tokens Rabatte auf Immobiliengeschäfte, können ihn für Zahlungen innerhalb des Everlodge-Ökosystems verwenden und erhalten sogar attraktive Angebote für Handels- und Wartungsgebühren.

Eine weitere Funktion, die Everlodge (ELDG) als attraktive Investitionsplattform positioniert, ist der Rewards-Club, in dem man kostenlose Übernachtungen an schicken Orten gewinnen kann. Und wenn Anleger nicht in der Stimmung für einen Urlaub sind, können diese Gratisübernachtungen verkaufen und etwas zusätzliches Geld verdienen.

Everlodge (ELDG) hat große Pläne, von der Kapitalbeschaffung bis hin zu Partnerschaften mit bekannten Hotels und Entwicklern. Dieses Token-Projekt ist bereits in der Phase 9 des laufenden Token-Presale schnell ausverkauft. Anleger können den ELDG-Token zu seinem aktuellen Preis von 0,029 $ kaufen.

Der Solana Kurs behauptet sich eindrucksvoll oberhalb der Unterstützung

Der Jahresbeginn brachte eine Reihe von Schwankungen für viele herausragende Coins, einschließlich Solana (SOL). Am 5. Januar fiel Solana (SOL) unter den wöchentlichen Support und handelte unter 99 $.

Der Solana-Coin war jedoch widerstandsfähig und kämpfte darum, sich in der Unterstützungszone über Wasser zu halten. Der Solana Kurs hat in der jüngsten Entwicklung fast 5 % in den letzten 7 Tagen und über 8 % in den letzten 24 Stunden hinzugewonnen. Mehr noch, die Preisvorhersage von Changelly konstatiert, dass Solana (SOL) derzeit 80% bullish ist und voraussichtlich weiter steigen wird. Während sich Solana (SOL) somit möglicherweise als eine gute Krypto zum Kauf darstellt, ist auch Everlodge (ELDG) ein heißer Anwärter, die Leistung von Solana noch zu schlagen.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten eigene Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und könnten veraltet sein. Durch den Zugriff auf diesen Artikel und dessen Lektüre erklären Sie sich mit den oben genannten Angaben und dem Haftungsausschluss einverstanden.