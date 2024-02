Altcoin-Saison: Filecoin (FIL) und Hedera (HBAR) führen Marktrallye an, während InQubeta Presale auf 10 Mio. $ explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt hat sich heute nach einer breiteren Rallye in den letzten Wochen konsolidiert. Zwei Altcoins haben jedoch bemerkenswerte Tage – Filecoin (FIL) legt heute um 20 Prozent zu und in den letzten 7 Tagen um über 40 Prozent, während Hedera (HBAR) heute um 7 Prozent steigt und in den letzten 7 Tagen um über 30 Prozent an Wert gewinnen konnte.

Wir werden die Preisentwicklung hinter diesen beiden guten Performern analysieren und auch ein aufstrebendes KI-Projekt, InQubeta, näher betrachten, das mit dem Presale an Momentum gewinnt.

Filecoins jüngste Preisentwicklung

Wie bereits erwähnt, ist FIL heute um über 20 Prozent und in dieser Woche um 40 Prozent gestiegen und handelt derzeit bei rund 7,9 US-Dollar.

Der treibende Faktor für das kürzliche Kaufinteresse ist die Integration von Filecoin mit Solana, die gestern von dem bekannten Krypto-Influencer Altcoin Daily angekündigt wurde.

Coinpedia hat eine Analyse auf TradingView veröffentlicht und bemerkt:

“Ein Anstieg des Preises um 18% hat Filecoin dazu gebracht, die Barriere von $7,50 zu durchbrechen und deutliche bullische Dynamik nach der Integration mit Solana zu zeigen. Dies markiert eine entscheidende Entwicklung, die das Potenzial hat, die Nützlichkeit und Attraktivität von FIL zu erhöhen. Angesichts des aktuellen bullischen Trends und möglicher Durchbruchsmuster zielt die Preisentwicklung von FIL auf die Marke von $12, was auf erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet.”

Mit einer Marktkapitalisierung von über 4 Milliarden US-Dollar rangiert Filecoin als die 25. größte Kryptowährung und unterstreicht damit seine bedeutende Präsenz und Akzeptanz im Markt. Auch technische Indikatoren stärken den bullischen Ausblick.

Wie von Coinpedia hervorgehoben, signalisiert die Entwicklung seit dem doppelten Boden rund um die Marke von 5 US-Dollar eine starke Trendwende und positioniert FIL unter den Top-Performern inmitten des aktuellen Marktmomentums. Die Preisaktion von FIL bildet auch ein abgerundetes Bodenmuster mit einer Nackenlinie bei 7,56 US-Dollar, was auf die Möglichkeit eines bevorstehenden Durchbruchs hindeutet.

Darüber hinaus unterstreicht ein Anstieg des Handelsvolumens um 222 Prozent das starke Kaufinteresse und die Marktunterstützung für den Aufwärtstrend von FIL. Die Integration mit Solana hat das Marktsentiment positiv beeinflusst und signifikante “Buy-the-News”-Ströme in Filecoin ausgelöst.

FIL wird derzeit bei 7,8 US-Dollar gehandelt, wobei zusätzliches Aufwärtspotenzial aufgrund des unterstützenden technischen Setups erwartet wird. Da FIL über dem 78,60 Fibonacci-Niveau gehandelt wird, wird die bullische Fortsetzung unterstützt, wobei der Durchbruch der Nackenlinie von 7,56 US-Dollar auf höhere Level abzielt.

Hederas laufende Rallye

HBAR ist diese Woche ebenfalls um über 30 Prozent gestiegen und hat 2024 Höchststände von rund 0,10 US-Dollar erreicht. Dies ist ein Niveau, das seit Anfang 2022 nicht mehr gesehen wurde und unterstreicht das bullische Momentum.

Bekannt für seinen schnellen Konsens und eine Umgebung, die gut auf Entwickler abgestimmt ist, ist Hedera schnell unter den Top-Performern der Altcoins aufgestiegen.

Die Analyse von Coinpedia besagt:

“Der HBAR-Preis zeigt einen signifikanten Anstieg um 25%, der die Barriere von $0,10 durchbricht und starke bullische Dynamik zeigt. Die Preisbewegung des Tokens stimmt mit dem 1,618 Fibonacci-Niveau überein, was auf eine potenzielle Herausforderung des Widerstandslevels von $0,12 hinweist. Mit dem aktuellen bullishen Ausbruch könnte die Preisentwicklung von HBAR bis zu $0,1699 erreichen, was erhebliches Aufwärtspotenzial hervorhebt.”

Ein wichtiger Treiber liegt in Hederas jüngster Ankündigung über eine Partnerschaft in Saudi-Arabien zur Gründung eines regionalen Deep-Tech-Venture-Studios. Diese Nachricht hat eine neue Welle bullischer Dynamik ausgelöst und deutet auf positives Marktsentiment hin.

Darüber hinaus trägt der steigende Total Value Locked (TVL) in SaucerSwap, einer dezentralen Börse, die auf Hedera aufgebaut ist, zur bullischen Aussicht von HBAR bei.

Ein Anstieg der Markttätigkeit um 50 Prozent in den letzten zwei Wochen, kombiniert mit unterstützenden Entwicklungen und steigenden Handelsvolumina, untermauert die starke Preisentwicklung von HBAR. Ein klarer Trendwechsel erfolgte mit einem Ausbruch aus dem fallenden Keil am 6. Februar, was den bullischen Trend unterstreicht.

HBAR wird derzeit bei 0,107 US-Dollar gehandelt, wobei eine vorübergehende Korrektur eine Konsolidierungsphase nach dem jüngsten parabolischen Anstieg widerspiegelt. Der RSI-Indikator, der in überkaufte Gebiete eintritt (über 76 gemäß Coinpedias Chart oben), deutet auf sehr bullisches Marktsentiment hin, wobei sofortiger Widerstand bei 0,12 US-Dollar und 0,1699 US-Dollar beobachtet wird.

Inqubeta Presale gewinnt an Fahrt

Im Fokus auf ein aufstrebendes Projekt hat InQubeta mit seinem Ansatz für Blockchain-Investitionen, die auf den aufstrebenden KI-Sektor ausgerichtet sind, Aufmerksamkeit erregt.

Das Presale-Event von InQubeta hat bisher über 9,9 Millionen US-Dollar an Investitionen angezogen und nähert sich schnell dem Finanzierungsziel von 10 Millionen US-Dollar. Der native QUBE-Token wird zum Zeitpunkt des Schreibens mit 0,0224 US-Dollar bewertet. Die nächste Presale-Runde wird voraussichtlich den Token-Preis auf 0,0255 US-Dollar erhöhen, was lohnende Vorteile für frühe Unterstützer hervorhebt. Eine vielversprechende Nachfrage besteht bereits jetzt, wie durch den Kauf von über 800 Millionen Token bereits deutlich wird.

Die Erzählung von InQubeta ist eine Story von Stärkung und Innovation. Anleger finden hier eine Plattform, auf der vielversprechende Unternehmen Anteile an beliebten NFTs anbieten, während QUBE-Inhaber diese bruchteilhaft kaufen und großartige Belohnungen erhalten können. Der NFT-Marktplatz von InQubeta wird KI-Startups in die Lage versetzen, Finanzierungen zu sichern und Belohnungs- und Beteiligungs-NFTs an Unterstützer zu vergeben.

Außerdem können QUBE-Token-Inhaber nahtlos in ausgewählte Projekte investieren, was ein einzigartiges Ökosystem fördert, das beide Stakeholder belohnt. Ein deflationärer ERC20-Token namens QUBE bietet eine Möglichkeit zur Diversifizierung in auf KI ausgerichtete Unternehmen.

Die Token-Ökonomie sieht eine 2-Prozent-Kauf- und Verkaufssteuer vor, die ein Burning bedingt, und eine 5.Prozent-Steuer, die einem dedizierten Belohnungspool zugewiesen ist, um langfristiges Halten und aktive Beteiligung am Ökosystem zu fördern.

Fazit

Filecoin und Hedera haben diese Woche beeindruckendes Aufwärtsmomentum gezeigt. FIL setzt seinen Anstieg fort, während HBAR 2024 Höchststände erreicht, unterstützt von positiven technischen Setups und Fundamentaldaten.

Während der breitere Kryptomarkt sich vor dem Bitcoin-Halving im April und potenziellen ETH-ETF-Zulassungen im Mai konsolidiert, zeigen diese beiden Gewinner die Möglichkeit für Altcoins, weiterhin starke Renditen zu erzielen. Im Übergang zu aufstrebenden Projekten hat das Presale-Event von Inqubeta durch die Möglichkeit einer Web3-Ökosystembeteiligung, die auf KI- und maschinelles Lernen zugeschnitten ist, eine stabile frühe Traktion aufgebaut.

Mit bisher über 9,9 Millionen US-Dollar zielt Inqubeta darauf ab, eine Gemeinschaft zu fördern, die vielversprechende Unternehmen durch fragmentierte NFT-Angebote unterstützen möchte. Während sich die Altseason 2024 beschleunigt, scheinen FIL, HBAR und Inqubeta Altcoins, auf die Trader in den kommenden Wochen und Monaten achten sollten.

