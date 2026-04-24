Analyst: Wenn das passiert, steigt Bitcoin wieder auf 100.000 Dollar

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Der Kryptomarkt steht erneut an einem entscheidenden Punkt und im Mittelpunkt steht wie so oft Bitcoin. Nach der starken Erholung vom Tief rund um 60.000 US-Dollar stellt sich für viele Anleger die Frage, ob der nächste große Aufwärtstrend bereits begonnen hat oder ob es sich nur um eine Zwischenrally handelt. Ein Analyst sieht ein klares Szenario, das über den weiteren Verlauf entscheiden könnte.

Diese Widerstandszone entscheidet über den Trend

Im Fokus der aktuellen Analyse steht eine zentrale Widerstandszone zwischen 84.000 und 87.000 US-Dollar. Genau dieser Bereich gilt als Schlüsselmarke, die darüber entscheidet, ob Bitcoin den Abwärtstrend endgültig hinter sich lässt oder erneut nach unten abdreht.

Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone hätte weitreichende Konsequenzen. Denn damit würde Bitcoin nicht nur einen wichtigen Widerstand überwinden, sondern gleichzeitig ein sogenanntes „Higher High“ ausbilden. Genau dieses Muster ist ein klassisches Signal dafür, dass ein neuer Aufwärtstrend beginnt.

Warum ein Ausbruch den Markt komplett verändern würde

Der Analyst betont, dass ein Durchbruch über die 87.000 US-Dollar praktisch alle bärischen Szenarien invalidieren würde. In der technischen Analyse bedeutet das, dass bisherige Annahmen über mögliche Rücksetzer oder erneute Tiefs an Bedeutung verlieren.

The most bullish scenario for #Bitcoin would be this breakout to $100K in the coming period.



The reason for this is that it invalidates essentially every bearish retest scenario and clearly makes a new higher high.



After such a case, you'd be looking for a higher low, which the… pic.twitter.com/lZizMVVLZl — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 26, 2026

Nach einem solchen Ausbruch würde der Fokus sofort auf die nächste Strukturverschiebung gehen. Konkret bedeutet das: Der Markt müsste anschließend ein „Higher Low“ bilden. Besonders wichtig wäre dabei, dass der ehemalige Widerstand in der Zone zwischen 84.000 und 87.000 US-Dollar als Unterstützung bestätigt wird.

Genau dieser Wechsel von Widerstand zu Unterstützung ist eines der stärksten Signale im Trading. Sollte dieses Szenario eintreten, könnte sich Bitcoin relativ schnell in Richtung neuer Allzeithochs bewegen.

Statistische Daten sprechen für neue Höchststände

Neben der Charttechnik stützt sich die Analyse auch auf historische Daten. Nach starken Korrekturen wie dem Rückgang auf rund 60.000 US-Dollar kam es in der Vergangenheit häufig zu einer schnellen Erholung.

Statistisch gesehen wurde nach vergleichbaren Rücksetzern in den meisten Fällen innerhalb von weniger als zwölf Monaten ein neues Allzeithoch erreicht. Eine der wenigen Ausnahmen war die Phase rund um den Zusammenbruch von FTX im Jahr 2022, als zusätzliche systemische Risiken den Markt belasteten.

Heute ist die Ausgangslage eine andere. Die traditionellen Finanzmärkte zeigen Stärke, insbesondere Technologiewerte und große Indizes bewegen sich nahe ihrer Höchststände. Gleichzeitig deutet der aktuelle Konjunkturzyklus darauf hin, dass risikoreiche Assets wie Kryptowährungen wieder stärker in den Fokus rücken könnten.

Warum das bullishe Szenario noch nicht sicher ist

Trotz der positiven Perspektive bleibt der Analyst vorsichtig. Das beschriebene Szenario wird aktuell noch nicht als wahrscheinlichstes Ergebnis angesehen, sondern vielmehr als mögliches Best-Case-Szenario.

Solange Bitcoin unterhalb der Widerstandszone bleibt, besteht weiterhin die Gefahr von Rücksetzern. Ein Bruch unter wichtige Unterstützungsbereiche könnte den Markt erneut unter Druck setzen und das bullishe Szenario verzögern.

Genau deshalb liegt der Fokus aktuell weniger auf Prognosen, sondern vielmehr auf klaren Bestätigungssignalen. Erst wenn Bitcoin die entscheidenden Marken nachhaltig überwindet, lässt sich von einem echten Trendwechsel sprechen. Bis dahin weichen viele Anleger auf Bitcoin Hyper ($HYPER) aus.

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Bitcoin Hyper vor Mega-Rallye?

Während sich bei Bitcoin entscheidet, ob ein neuer Bullenmarkt startet, rücken auch neue Projekte stärker in den Fokus. Eines davon ist Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper setzt auf eine Layer-2-Lösung, die die Skalierbarkeit von Bitcoin deutlich verbessern soll. Durch die Integration der Solana Virtual Machine wird es möglich, Anwendungen wie DeFi, Staking oder Lending direkt auf Basis von Bitcoin umzusetzen und somit auch auf Bitcoin in Zukunft Zinsen zu verdienen.

Der $HYPER-Token befindet sich aktuell im Vorverkauf und hat bereits hohe Kapitalzuflüsse verzeichnet. Sollte Bitcoin tatsächlich in Richtung neuer Allzeithochs steigen, könnten auch solche Projekte profitieren, da sie zusätzliche Anwendungsfälle und neue Liquidität in das Ökosystem bringen. Einige Analysten halten bei Bitcoin Hyper sogar einen Kursanstieg um weit mehr als das 20-fache für möglich, da die Nachfrage schon während des Presales extrem hoch ist.

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