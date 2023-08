Analysten sind skeptisch für Solana und Ripple, während ScapesMania in den Markt eintritt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Seit dem Teilsieg von Ripple Labs gegen die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat sich der Altcoin-Markt langsam erholt. Allerdings hatten XRP und SOL nicht den spektakulären Lauf, den Analysten nach dem Gerichtsverfahren vorausgesagt hatten.

XRP hält sich stabil bei etwa 0,6 US-Dollar, wobei der Preis im Laufe der Zeit deutlich gesunken ist. Offensichtlich haben beide Kryptos aktuell Mühe, sich auf dem Altcoin-Markt zu behaupten.

Unterdessen ist ScapesMania ($MANIA) ein neuer Coin, der auf dem Altcoin-Markt an Dynamik gewinnen möchte.

XRP schwächelt nach Ripple-Urteil: Wo bleibt die XRP-Rallye?

Nach langem Warten hat eine US-Richterin, Analisa Torres, über den Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der SEC entschieden. In dem Urteil erhielt Ripple Labs einen Teilsieg, der besagt, dass XRP kein Wertpapier ist und Ripple Labs durch den Verkauf seines Tokens an Kleinanleger an Kryptowährungsbörsen keine Bundeswertpapiergesetze verletzt hat.

Unmittelbar nach dem Urteil vom 13. Juli – das von vielen als Sieg für Kryptowährungen bezeichnet wurde – stieg der XRP-Preis und erreichte ein Jahreshoch von rund 0,80 US-Dollar. Letztendlich beendete der Coin den Monat mit einem kumulativen Anstieg von 32,72 %, wobei viele Analysen einen weiteren Aufwärtstrend des Preises vorhersagen.

In den letzten Wochen hat der XRP-Preis jedoch korrigiert und spiegelt nun die tatsächliche Marktstimmung vor dem Urteil wider. XRP ist drastisch gesunken und wird nun für 0,51 US-Dollar gehandelt.

Darüber hinaus zeigen die technischen Analysedaten des Coins von TradingView eine „Verkaufs“-Stimmung unter den Händlern, die vorhersagt, dass der XRP-Preis in den kommenden Wochen auf dem Markt weiter einbrechen könnte.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass XRP nicht in naher Zukunft eine Preisumkehr erleben kann. Denn XRP ist eine der bekanntesten Kryptowährungen, die Banken und Finanzdienstleistern kostengünstige und schnelle Transaktionen ermöglicht. Der Coin erleichtert grenzüberschreitende Zahlungen, und mit seinem vielversprechenden Anwendungsfall der Beschleunigung von Transaktionen in den traditionellen und Blockchain-Finanzmärkten könnte XRP seine Attraktivität unter den Nutzern weiter steigern und zunehmende Aktivitäten erreichen.

SOL-Inhaber sind ratlos: Wann kommt der Umschwung?

Laut den Daten von Coinbase erreichte SOL im Jahr 2021 ein Allzeithoch von etwa 260 US-Dollar. Obwohl der Coin im Jahr 2023 einen Zuwachs von über 145 % erzielt hat, hat er im Vergleich zum Vorjahr über 42 % verloren. Mit anderen Worten: SOL-Inhaber haben nicht gerade die großen Versprechungen erlebt, die der Coin vor zwei Jahren bot.

Derzeit wird SOL bei 21,50 $ gehandelt, was einem Rückgang von über 94 % gegenüber dem ATH von 2021 entspricht. Darüber hinaus zeigen die jüngsten Trends, dass der SOL-Preis deutlich gestiegen ist.

Wenn man sich die technische Analyse genauer ansieht, zeigen die gleitenden Durchschnitte (MA) der Münze eine „starke Kaufstimmung“ unter den Händlern, was bedeutet, dass es einen aktuellen Aufwärtstrend gibt.

Mit anderen Worten: SOL-Investoren befinden sich dennoch in einer Verlustsituation und hoffen auf bessere Tage auf dem Altcoin-Markt, zumal der Coin seit Jahresbeginn nur geringe Gewinne verzeichnen konnte. Der lang erwartete Umschwung scheint noch nicht da zu sein.

Mit seiner starken und aktiven Gemeinschaft, den verschiedenen Anwendungsfällen und dem großen Potenzial sieht Solana vielversprechend aus. Die von den Händlern erwarteten Renditen sind jedoch auf kurze Sicht unwahrscheinlich.

ScapesMania – ein spannende neue Kryptowährung

Während beliebte Altcoins wie Solana und Ripple auf dem Kryptomarkt zu kämpfen haben, veranstaltet ScapesMania ($MANIA), ein neues Web3-Projekt, einen viralen Vorverkauf. Das neue Projekt kombiniert auf einzigartige Weise die Web2- und die Web3-Welt. Es bietet Web3-Enthusiasten und Web2-Gamern die Möglichkeit, an der Entwicklung von Spielen teilzuhaben, die von einem Web2-Publikum gespielt werden.

Mit zahlreichen Alleinstellungsmerkmalen und passiven Einkommensmöglichkeiten wie Token Staking, Burn und Buyback haben $MANIA-Inhaber mit dem Fortschreiten des Projekts viel vor sich. Das Projektteam arbeitet auch mit den größten Krypto-Trackern und Krypto-Kalendern, Tier-1-Krypto-Massenmedien und Top-Krypto-Influencern zusammen, um seine Präsenz im Web3-Bereich zu steigern.

Gleichzeitig sind die Projektentwickler öffentlich bekannt, was bei neuen Krypto-Projekten selten ist. Das Team gewann vor kurzem einen BNB-Zuschuss von Binance’s Investment-Arm, was ihre hervorragenden Fähigkeiten und Erfahrungen im Blockchain-Ökosystem bestätigt. $MANIA verfügt auch über eine solide 40K-Community auf Twitter, Discord und Telegram. Es wird Community-Audits auf diesen Social-Media-Kanälen geben, um die Kundenzufriedenheit im $MANIA-Ökosystem ständig zu verbessern.

Darüber hinaus wurde der Smart Contract des Projekts von Blocksafu, einem unabhängigen, hochrangigen Blockchain-Sicherheitsprüfer, geprüft und es wurde bestätigt, dass er keine Sicherheitslücken aufweist. Ein CertiK-Audit ist ebenfalls im Gange, um den Nutzern zu versichern, dass der ScapesMania-Smart-Contract das höchste Maß an Sicherheit bietet.

Interessanterweise war der Vorverkauf von $MANIA überaus erfolgreich, die das Erreichen der Hardcap von über $1 Million sehr realistisch erscheinen lässt. Mit einem aktuellen Vorverkaufspreis von 0,0020 $ pro Token und einem vorgeschlagenen Börsenkurs von 0,010 $ haben diejenigen, die früh in die Welt von $MANIA eintauchen, einen Vorteil. Der Coin soll nach dem Ende des Vorverkaufs um über 500 % steigen und im dritten Quartal 2023 an zentralen Tier-1-Börsen (CEXs) und dezentralen Börsen (DEXs) notiert werden.

Mit anderen Worten, $MANIA scheint eine solide kurzfristige Investitionsoption mit potenziell attraktiven Gewinnchancen.

Fazit

Solana (SOL) und Ripple (XRP) sind zwei der bekanntesten und etabliertesten Coins mit verschiedenen Anwendungsfällen und beeindruckendem Turnaround-Potenzial. Die Token beider Netzwerke, SOL und XRP, haben jedoch zu kämpfen und konnten die Erwartungen der Nutzer in Bezug auf die Rendite nicht erfüllen.

Aber während beide aufgrund ihres soliden Nutzens als langfristige Investitionsoptionen geeignet sind, haben Token wie $MANIA gezeigt, dass es die Web3-Saison ist.

Nichtsdestotrotz können die potenziellen Gewinne spekulativ sein, daher werden unabhängige Recherchen, Marktanalysen und gesunde Investitionen dringend empfohlen.

