Digitale Währungen sind in aller Munde, aber nicht alle Meinungen sind positiv. Eine russische Analystin hat kürzlich behauptet, dass die Central Bank Digital Currencies (CBDCs) – allen voran der digitale Rubel – für den Durchschnittsbürger wenig bis gar keinen Nutzen haben. Könnte es sein, dass es sich bei den CBDCs um eine Art trojanisches Pferd handelt? Lesen Sie weiter, um eine tiefere Einsicht in dieser Analystin zu bekommen und zu erfahren, was andere Experten weltweit dazu zu sagen haben.

Ein digitaler Rubel, aber zu welchem Preis?

Anastasia Tselykh, eine Sonderkorrespondentin bei RTVI, hat kürzlich in ihrer Kolumne eine bemerkenswert kritische Meinung zum digitalen Rubel geäußert. Für sie ist die Einführung dieser digitalen Währung durch die Zentralbank weniger ein Fortschritt als vielmehr ein potenzielles Kontrollinstrument. Ihre Hauptkritik ist, dass diese Währung, obwohl sie der Zentralbank enorme Macht in Bezug auf die Transaktionsüberwachung bietet, dem normalen Bürger fast gar keinen Nutzen bringt.

Tselykh ging sogar so weit zu sagen, dass der digitale Rubel der „erste Schritt zu einem digitalen Gulag“ sei. Ein starker Vorwurf, der darauf hinweist, dass CBDCs zu mehr Überwachung und weniger finanzieller Freiheit führen könnten. Der Hauptvorteil des digitalen Rubels für die Zentralbank liegt in seiner Fähigkeit, Transaktionen ohne zusätzliche Anfragen an Finanzinstitutionen zu verfolgen.

Während sie zugibt, dass es einige technische Vorteile wie Offline-Zahlungen geben könnte, sind diese bisher nicht vollständig realisiert. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen großen Fortschritt, da dies schon seit Jahrhunderten mit Bargeld sogar wesentlich praktischer und ohne Schäden an der Umwelt aufgrund des Stromverbrauchs möglich ist.

Zudem bleibt die Möglichkeit für grenzüberschreitenden Überweisungen mit CBDCs ungewiss, da ausländische Kreditinstitute nach wie vor an den Transaktionen teilnehmen würden. Zudem könnten internationale Aufsichtsbehörden solche digitalen Währungstransaktionen weiterhin nachverfolgen, weshalb das Risiko von Sanktionen unverändert bleibt.

Bemerkenswert ist auch, dass sich bereits die beiden großen Banken Sberbank und Tinkoff Bank aus dem Pilotprogramm des russischen Rubels zurückgezogen haben. Dies wirft auf jeden Fall zusätzliche Bedenken auf. Ebenso haben aber auch Wirtschaftsführer und Banken ihre Zweifel an den CBDCs geäußert. Zudem verweisen Umfragen daraufhin, dass viele Russen – wie auch Menschen aus anderen Ländern – keinerlei Interesse an dem digitalen Zentralbankgeld haben.

Pilotprogramm des digitalen Rubels

Das Pilotprogramm wurde von der Zentralbank bereits in dieser Woche gestartet. An diesem nehmen Einzelhändler aus 11 verschiedenen Städten teilt. Auch wenn die Bevölkerung in Russland angeblich nicht zur Nutzung des digitalen Rubels gezwungen werden soll, zeigen andere Länder dennoch eine besorgniserregende Entwicklung. So werden in China seit dem Start des Pilotprojekts im Jahr 2014 immer mehr Gehälter in den CBDCs gezahlt. Somit liegt die Vermutung nahe, dass dies auch in anderen Ländern der Fall sein wird.

Allerdings könnten die Bedenken über die Privatsphäre mit den aufladbaren Prepaid-Karten aufgehoben werden. Jedoch handelt es sich dabei möglicherweise nur um eine Strategie, welche für einen langsamen Übergang ohne revolutionäre Reaktion sorgen und die Personen ohne Internet mit CBDCs versorgen soll. Denn genutzt werden sollen diese Prepaid-Karten in Regionen, in welchen die Netzabdeckung und der Internetzugang problematisch sind.

Auch China hat ähnliche Probleme in einigen Regionen, weshalb das Land tragbare Wallets und Smartcards mit Guthabenanzeige eingeführt hat. Überdies wurden auf SIM-Karten basierende Offline-Wallets entwickelt. Bei diesen gibt es jedoch bisher noch Limitierungen, da diese sich nur mit Android-Smartphones nutzen lassen. Allerdings geht man davon aus, dass auch eine Expansion auf alle 2G-Mobiltelefone erfolgt.

Welche Vorteile haben der digitale Rubel und andere CBDCs?

Der digitale Rubel, wie von der russischen Zentralbank vorgeschlagen, soll als CBDC dienen und die Vorteile digitaler Währungen mit der Stabilität und Unterstützung der Zentralbank kombinieren. Er wird als Antwort auf das wachsende Interesse an Kryptowährungen und als Möglichkeit zur Modernisierung des russischen Finanzsystems sowie zur Umgehung der Sanktionen präsentiert.

Die Befürworter argumentieren, dass CBDCs wie der digitale Rubel einen Mehrwert bieten können, insbesondere in Bezug auf Effizienz, Sicherheit und die Inklusion von bisher unterversorgten Bevölkerungsgruppen.

Allerdings sind diese Behauptungen sehr zweifelhaft, da zumindest in Industrienationen so gut wie jeder ein Bankkonto hat. So kommen beispielsweise in Russland 1,06 Mrd. Bankkonten auf eine Bevölkerung von 143,4 Mio. Personen. Zudem gab es auch schon zuvor schnelle digitale Zahlungsmöglichkeiten wie beispielsweise PayPal.

Die drohenden Gefahren von CBDCs

CBDCs bergen potenzielle Risiken, die von ihrer konkreten Ausgestaltung abhängen. Dazu gehört der Verlust der Privatsphäre, da Zentralbanken Transaktionen überwachen könnten, wodurch die Anonymität bedroht wird. Außerdem könnte die Autonomie beeinträchtigt werden, da Zentralbanken über Konten und Geldmittel verfügen sowie so negative Zinsen oder spezifische Ausgabenbeschränkungen einführen könnten. Beispielsweise könnten in einer Ökodiktatur primär Einkäufe von CO₂-armen Insekten anstelle von Fleisch möglich sein.

Des Weiteren könnten CBDCs das finanzielle System destabilisieren und zu Bank-Runs oder Inflation führen. Das Fehlen des Wettbewerbsdrucks durch die Eliminierung von Banken könnte zu Qualitätsverlusten führen. Zusätzlich könnte Demokratie gefährdet sein, indem Macht zentralisiert und gegen Opposition verwendet wird. Aber auch die Fairness könnte durch Bevorzugung und Benachteiligung bestimmter Gruppen beeinträchtigt werden.

Einige sehen in CBDCs eine versteckte Gefahr, vergleichbar mit einem trojanischen Pferd. Es gibt viele Stimmen der Besorgnis und Kritik zu diesem Thema. Besonders hervorzuheben sind die Meinungen der Rechtsexperten Epstein und Raskin. Auch die Präsidentschaftsanwärter Robert F. Kennedy Jr. und Ron DeSantis sowie Politiker wie Warren Davidson und der Wirtschaftsjournalist Norbert Häring haben ihre Bedenken geäußert. Ihre Hauptbotschaft ist die Warnung vor den potenziellen Risiken der CBDCs und die Aufforderung, die Bürger vor möglichen übergriffigen Maßnahmen durch nicht demokratisch legitimierte Gruppen mit rechtlicher Immunität zu schützen.

Fazit zu digitalem Rubel und der Gefahr von CBDCs

CBDCs, insbesondere der digitale Rubel, stehen im Zentrum hitziger Debatten. Ihre praktisch nicht vorhandenen Vorteile könnten durch ernsthafte Risiken, die sie mit sich bringen, überschattet werden. Datenschutz, Autonomie, Fairness, Demokratie und Macht über das eigene Geld stehen auf dem Spiel. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass kritische Stimmen gehört werden. Die Zukunft der digitalen Währungen muss in einer demokratischen, transparenten und inklusiven Weise gestaltet werden, um sicherzustellen, dass die Interessen aller Bürger geschützt sind. Dabei ist Aufklärung und Wachsamkeit von größter Wichtigkeit, solange noch Handlungsmöglichkeiten bestehen.

