Bitcoin vor der Bewährungsprobe: Paul Tudor Jones warnt vor dem Börsenjahr 2027

Angebotsflut im Aktienmarkt

28.10.26 03:17 Uhr

Ein Milliardär will 2027 das ganze Jahr auf fallende Kurse setzen, und ausgerechnet ein Asset, das er selbst schätzt, könnte dabei zwischen die Fronten geraten.

• Trotz der Begrenztheit von Bitcoin auf 21 Millionen Einheiten hängt sein Erfolg stark von der Marktbindung an Techwerte ab; bei einer breiten Aktienkorrektur könnte Bitcoin kurzfristig ebenfalls betroffen sein.

• Die geplanten großen Börsengänge im KI-Sektor könnten das Aktienangebot deutlich erhöhen und mit Blick auf die Dotcom-Blase 1999 eine Marktüberflutung verursachen, was Jones für fallende Kurse nutzt.

Paul Tudor Jones erwartet 2027 ein sehr schwieriges Jahr für US-Aktien

Welle neuer KI-Börsengänge könnte Aktienangebot deutlich ausweiten

Ob Bitcoin davon profitiert, hängt an seiner engen Bindung an Techwerte

Paul Tudor Jones rechnet mit einem harten Börsenjahr 2027 und auch Bitcoin dürfte damit vor einer Bewährungsprobe stehen. Der Gründer und Chief Investment Officer von Tudor Investment sagte Mitte Oktober im CNBC-Format "Squawk Box", 2027 werde für den Aktienmarkt "wirklich, wirklich herausfordernd". Das Bild der Kapitalflüsse sei vermutlich so negativ wie seit 2002 nicht mehr. Für Bitcoin-Anleger stellt sich damit eine Frage, die der Milliardär selbst offenlässt: Wird Bitcoin zum knappen Gegenpol einer Aktienflut, oder fällt er mit dem übrigen Markt?

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Börsengänge drehen den Rückenwind ins Gegenteil

Über weite Strecken des inzwischen vier Jahre alten Bullenmarkts haben Aktienrückkäufe und Übernahmen das Angebot an Aktien verknappt und so die Kurse gestützt. Nach Jones’ Lesart kippt dieses Bild nun. Große Emissionen aus dem KI-Sektor stehen an, etwa von Anthropic und OpenAI, dazu kommt der im Sommer abgeschlossene Börsengang von SpaceX. Weitere Kapitalerhöhungen von Unternehmen, die ihren KI-Ausbau finanzieren müssen, dürften folgen. Jones vergleicht die Lage mit 1999, ein Jahr vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Damals hätten Börsengänge und auslaufende Haltefristen ständig neues Angebot in den Markt gedrückt, was die Jahre bis 2002 zu den leichtesten für Leerverkäufer gemacht habe. Er selbst will 2027 das ganze Jahr auf fallende Kurse setzen, weil er kaum Wert im Markt sieht.

Defizit, Öl und Inflation verschärfen die Lage

Neben dem wachsenden Aktienangebot nennt Jones das ausufernde US-Haushaltsdefizit als Gefahr. Kein Politiker werde freiwillig Steuern erhöhen oder Ausgaben kürzen, erst der Markt werde die Politik dazu zwingen, ähnlich wie 2008 beim Rettungsprogramm TARP. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bereits in diese Richtung geht, beziffert er auf 60 zu 40. Als weitere Belastung sieht der Hedgefondsmanager, der selbst auf steigende Ölpreise setzt, das schwarze Gold: Nach den US-Kongresswahlen im November könne er um weitere 20 bis 25 US-Dollar zulegen, ein Szenario, das dem Aktienmarkt missfallen würde. Zugleich zieht die Teuerung an: Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums stiegen die Verbraucherpreise im September um 3,7 Prozent zum Vorjahr, nach 3,4 Prozent im August. Die US-Notenbank hatte ihre Leitzinsen bereits im September angehoben.

Knappheit als Argument für Bitcoin

Aus Jones’ Szenario leitet das Kryptoportal Be(In)Crypto ein naheliegendes Argument ab: Während der Investor eine Flut neuer Aktien erwartet, ist die Menge an Bitcoin auf 21 Millionen Einheiten begrenzt. Verlieren klassische Anlagen durch Überangebot und höhere Renditen an Reiz, könnten Investoren zur Kryptowährung als Absicherung greifen. Jones selbst ist dem Asset seit Jahren zugetan. Im Podcast "Invest Like the Best" nannte er Bitcoin Ende April dieses Jahres die eindeutig beste Absicherung gegen Inflation, wie The Block berichtete. Gold erhöhe sein Angebot jedes Jahr um einige Prozent, Bitcoin habe dagegen den größten Knappheitswert von allen. Schon damals benannte er aber Schwächen: In einem Konflikt mit Cyberangriffen würde alles Elektronische fallen, Bitcoin eingeschlossen, langfristig nannte er zudem Quantencomputer als Risiko.

Bitcoin hängt noch eng am Technologiesektor

Gegen die Lesart vom sicheren Hafen spricht die Marktstruktur. Laut einer Analyse des Kryptohandelsdienstleisters Talos vom 22. Oktober lag die Korrelation von Bitcoin zur NASDAQ über 30 Tage weiterhin bei erhöhten 0,6. Zwar schlug sich die Kryptowährung in der Woche des KI-Ausverkaufs besser als der NASDAQ 100 und Gold, doch die Kapitalflüsse mahnen zur Vorsicht. Am 22. und 23. Oktober zogen Anleger zusammen gut 770 Millionen US-Dollar aus den börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds in den USA ab. Solange große Investoren die Kryptowährung als Teil ihres Risikobudgets behandeln, dürfte eine breite Aktienkorrektur zunächst auch Bitcoin treffen. Erst eine sichtbare Entkopplung wäre der Beleg, dass Jones’ Knappheitsargument trägt.

Einen ersten Test liefert die US-Notenbank, die am heutigen Abend über die Zinsen entscheidet. Auch Talos sieht in dieser Sitzung eine Belastungsprobe für die Widerstandskraft von Bitcoin. Hält sich die Kryptowährung bei einem restriktiven Signal besser als Technologieaktien, bekäme die These vom knappen Gegenpol zur Aktienflut neues Gewicht.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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