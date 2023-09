Anleger sollten nicht den SCORP-Vorverkauf verpassen, der zahlreiche Belohnungen bietet

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Scorpion Casino hat einen wilden Vorverkauf hinter sich, da die Investoren augenscheinlich nicht genug von den diversen Belohnungen bekommen, die mit dem SCORP-Vorverkauf einhergehen.

Damit gewinnt das Scorpion Casino (SCORP) dank seiner umfassenden Funktionen und vielfältigen Belohnungen schnell an Zugkraft unter Krypto-Enthusiasten. Hier sieht es schnell so aus, als ob das Scorpion Casino die De-facto-Gaming-Plattform im Krypto-Bereich werden wird.

Zu den Belohnungen gehören 40 % Gratis-Credits, die eine Menge Investoren in den Vorverkauf gebracht haben. Anleger sollten sich jetzt informieren, wie der SCORP Presale abläuft und welche Spiele im Scorpion Casino Ökosystem angeboten werden.

Der SCORP-Vorverkauf für großartige Belohnungen

Der Scorpion Casino-Vorverkauf hat auf verschiedenen Social-Media-Plattformen schon seit geraumer Zeit für Aufsehen gesorgt, vor allem wegen der vielen Vorteile, die er bietet – diese sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Was den Vorverkauf selbst betrifft, so liegt die aktuelle Bewertung von SCORP bei 0,017 $, während der geplante Börsenpreis bei 0,05 $ liegen soll. Potenzielle Investoren haben die Möglichkeit, SCORP-Token mit ETH, USDT und BNB zu erwerben. Das Gesamtangebot an SCORP-Token ist auf 1 Milliarde festgelegt, wobei 280 Millionen Token dem laufenden Vorverkauf zugewiesen sind und weitere 300 Millionen Token für Anreize für Partner vorgesehen sind.

Mit einem Vorverkaufsziel von 2 Millionen US-Dollar bietet der aktuelle Verlauf einen optimistischen Ausblick, sodass dieses Ziel in Anbetracht der laufenden Trends in der Vorverkaufsphase durchaus erreichbar sein könnte.

Der Anstieg des Interesses an Investitionen in SCORP ist auf die verlockenden Anreize zurückzuführen, die sowohl auf die Investoren der Vorverkaufsphase als auch auf die Teilnehmer des breiten Gaming-Ökosystems warten.

So löst der verlockende 500 %-Bonus, der den Teilnehmern der Vorverkaufsphase gewährt wird, augenscheinlich eine Welle der Begeisterung aus. Darüber hinaus können Investoren, die 100.000 Dollar oder mehr investieren, die Gelegenheit ergreifen, sich einen beeindruckenden 40 %-Extrabonus zu sichern.

Die Attraktivität wird durch den exklusiven Elite Scorpion Members Club erhöht, der zusätzliche Vorteile wie VIP-Service, Cashback-Anreize, erhöhte Staking-Prämien und eine stärkere Zuteilung von SCORP-Tokens bietet.

Die Inhaber von SCORP-Tokens profitieren von einer Reihe von Vorteilen. Diese haben die Möglichkeit, passives Einkommen über verschiedene Kanäle zu generieren. SCORP-Tokens schalten den Zugang zu kostenlosen Spielen und wöchentlichen Boni frei. Das SCORP-Symbol spielt eine zentrale Rolle im Affiliate-System der Plattform und trägt zu deren Empfehlungs- und Belohnungsmechanismus bei.

Und das Angebot geht noch weiter! Das Scorpion Casino hat nahtlos ein Staking-Pool-System integriert, das Anlegern die Möglichkeit bietet, durch das tägliche Staking-Belohnungsprogramm bis zu 10.000 USDT zu verdienen. Vorverkaufsteilnehmer können ebenfalls von dem neu eingeführten Staking-Pool profitieren. Inhaber der Gold-Mitgliedschaft NFT kommen weiterhin in den Genuss erweiterter Belohnungen, die sowohl USDT als auch SCORP-Token umfassen.

Zuletzt hat das Team die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit vermehrt gewonnen, als es die Vesting-Struktur für den SCORP-Token enthüllte. Diese Struktur ist in 10-Phasen-Schritte von 10 % aufgeteilt, wobei die ersten 10 % innerhalb von 24 Stunden nach dem Start zugänglich sind. Danach liegen zwischen den einzelnen Phasen jeweils 10 Tage.

Was ist im Scorpion Casino Ökosystem verfügbar?

Das Scorpion Casino behauptet selbstbewusst, die führende Glücksspielplattform zu sein, die Krypto- und Blockchain-Technologie nahtlos miteinander verbindet. Diese Behauptung wird durch den erheblichen Einfluss der Plattform in ihrem Sektor stark bestätigt. Mit einer breiten Auswahl von Spielen und fesselnden Funktionen spricht sie Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen an.

Das Herzstück der Initiative sind drei grundlegende Säulen: die Scorpion Casino Spieleplattform selbst, das Partnerprogramm und der SCORP-Token. In der folgenden Diskussion werden wir uns eingehend mit jeder dieser Komponenten befassen, um ein umfassendes Verständnis zu vermitteln:

Die Scorpion-Casino-Plattform fungiert als Zentrum der Unterhaltung und verfügt über eine umfangreiche Sammlung von Spielen, die die Essenz des Nervenkitzels darstellen. Durch die Zusammenarbeit mit angesehenen Softwareentwicklern wie Evolution, NetEnt, Play N Go, Novomatic, EGT und AMATIC stellt Scorpion Casino sicher, dass die voll lizenzierten Spiele ein erstklassiges Unterhaltungserlebnis bieten.

Das Partnerprogramm dient als lukratives Empfehlungssystem, das den Teilnehmern beträchtliche Anreize bietet (und dieser Weg ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, Belohnungen zu verdienen). Nutzer können mühelos beträchtliche Belohnungen anhäufen, indem sie Empfehlungen an andere weitergeben und sich aktiv im Ökosystem engagieren.

Schließlich übernimmt der SCORP-Token eine duale Funktion als Governance-Token und Belohnungsmechanismus. Dieser Token ermöglicht es den Nutzern, ihr Stimmrecht bei wichtigen Entscheidungen über die zukünftige Entwicklung der Plattform auszuüben. Natürlich werden sie mit diesen Token auch für ihre Beiträge und ihre aktive Teilnahme entlohnt.

Fazit

Die Krypto-Community begrüßt einen innovativen Token wie SCORP, der sich anschickt, die Gaming-Landschaft in der Kryptowährung neu zu gestalten. Dieser schafft einen Präzedenzfall für zukünftige Krypto-Projekte, die zweifellos Inspiration aus diesem aufregenden neuen Ökosystem ziehen werden. Ergo sollten Anleger den Vorverkauf von SCORP und die sozialen Kanäle so bald wie möglich besuchen, um in den Genuss dieser Belohnungen zu kommen.

