Aptos: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren
Wer vor Jahren in Aptos investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Aptos kostete gestern vor 1 Jahr 3,191 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in APT investiert hätte, befänden sich nun 3.134,06 Aptos in seinem Portfolio. Mit dem APT-USD-Kurs vom 17.10.2026 gerechnet (0,7955 USD), wäre das Investment nun 2.493,09 USD wert. Damit wäre die Investition um 75,07 Prozent gesunken.
Bei 0,5138 USD erreichte die Kryptowährung am 30.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos liegt derzeit bei 3,587 USD und wurde am 26.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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