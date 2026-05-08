Aptos: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Performance der Investition

Bei einem frühen Aptos-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Gestern vor 1 Jahr war ein Aptos 5,558 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17,99 APT im Portfolio. Mit dem APT-USD-Kurs vom 09.05.2026 gerechnet (1,103 USD), wäre die Investition nun 19,84 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -80,16 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 bei 0,8095 USD. Am 13.05.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6,151 USD.

Redaktion finanzen.net