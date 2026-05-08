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Aptos: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

10.05.26 11:03 Uhr
Aptos: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht | finanzen.net

Bei einem frühen Aptos-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
1,1171 USD 0,0145 USD 1,31%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr war ein Aptos 5,558 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17,99 APT im Portfolio. Mit dem APT-USD-Kurs vom 09.05.2026 gerechnet (1,103 USD), wäre die Investition nun 19,84 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -80,16 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 bei 0,8095 USD. Am 13.05.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6,151 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com