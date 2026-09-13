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Entwicklung der Investition

Aptos: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Aptos: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Bei einem frühen Aptos-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
0.59 USD -0.01 USD -2.26 %
Charts | News

Aptos kostete gestern vor 1 Jahr 4,619 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,65 Aptos. Da sich der Wert von Aptos am 12.09.2026 auf 0,6012 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13,01 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 86,99 Prozent abgenommen.

Am 30.08.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,5138 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 5,469 USD und wurde am 05.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com

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