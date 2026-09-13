Aptos: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Entwicklung der Investition

13.09.26 11:03 Uhr

Bei einem frühen Aptos-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 30.08.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,5138 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 5,469 USD und wurde am 05.10.2025 erreicht.

Aptos kostete gestern vor 1 Jahr 4,619 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,65 Aptos. Da sich der Wert von Aptos am 12.09.2026 auf 0,6012 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13,01 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 86,99 Prozent abgenommen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf APT/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf APT/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung