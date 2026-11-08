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Wertentwicklung im Fokus

Aptos: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Aptos: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Aptos gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
0.59 USD -0.01 USD -2.10 %
Charts | News

Am 07.11.2025 wurde Aptos bei 3,163 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 3.161,24 Aptos. Die gehaltenen Coins wären gestern 1.900,60 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 0,6012 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 80,99 Prozent vermindert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 30.08.2026 bei 0,5138 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 3,295 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com

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