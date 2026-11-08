Aptos: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wertentwicklung im Fokus

08.11.26 11:03 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Aptos gewesen.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 30.08.2026 bei 0,5138 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 3,295 USD.

Am 07.11.2025 wurde Aptos bei 3,163 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 3.161,24 Aptos. Die gehaltenen Coins wären gestern 1.900,60 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 0,6012 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 80,99 Prozent vermindert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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