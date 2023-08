ARK Invest-Chefin Cathie Wood erwartet SEC-Zulassug mehrerer Bitcoin-ETFs

FedNow integriert Dropp Inc. auf Hedera Hashgraph Blockchain

Ethereum Kursprognose - Was Investoren nicht übersehen sollten

Heute im Fokus

Netflix testet Cloud-Gaming wird in Großbritannien und Kanada. Scholz befürwortet Tesla-Fabrikerweiterung in Grünheide. ENCAVIS mit rückläufigem Ergebnis im ersten Halbjahr. UBS legt Streit um US-Ramsch-Hypotheken mit Milliardenzahlung bei. Argentiniens Zentralbank wertet Peso kräftig ab. Adnoc will sich Covestro-Übernahme offenbar mehr kosten lassen. BioNTech erweitert Vorstand.