Auf diesen Krypto-Plattformen können Sie lernen und verdienen!

KryptowĂ€hrungen werden weltweit immer bekannter und ihre Akzeptanz in der breiten Öffentlichkeit steigt. Fernab der technologischen Aspekte von KryptowĂ€hrungen und Blockchain Technologie sind die Coins vor allem fĂŒr Spekulanten und Trader interessant. Entweder kaufen die Anleger die KryptowĂ€hrungen als physische Coins und legen sie ins Depot oder schließen bei Krypto-CFDs Wetten auf die hochvolatilen Assets und ihre weitere Kursentwicklung ab. Mit ĂŒberdurchschnittlichen Renditen werden die Anleger oftmals fĂŒr das eingegangene Risiko belohnt.

Professionelle Anleger haben Trading-Bots oder KI-Algorithmen

AnfÀnger sind auf der Suche nach Tipps, wie man das Traden mit Kryptos lernt

Trading-Terminals wie yPredict verkaufen KI-Prognosemodelle fĂŒr den Kryptomarkt

Launchpad.XYZ nimmt Einsteiger mit ins Web 3.0

Wissensvermittlung ĂŒber Krypto Trading fĂŒr alle Anleger wichtig

Krypto-Plattformen vermitteln Trading-Wissen und schĂŒtten Krypto-Rewards aus

Wie AnfÀnger das Krypto-Trading lernen können

Krypto-Trading bedeutet das Kaufen, Verkaufen oder Halten von KryptowÀhrungen oder anderen digitalen Vermögenswerten, die auf Blockchain-Technologie basieren. Auch das Tauschen von Coins untereinander sowie der Swap von Fiat gegen KryptowÀhrungen fÀllt unter das Krypto-Trading.

Folgende Dinge sollten alle AnfÀnger unbedingt beim Krypto-Trading beachten:

Die KryptomĂ€rkte sind hochvolatil. Das bedeutet, ihre Kurse können sowohl nach oben als auch nach unten schwanken. Die Schwankungen können dabei sehr schnell auftreten und auch extrem groß ausfallen. Damit sind KryptomĂ€rkte zwar einerseits fĂŒr Spekulanten sehr gut geeignet, fĂŒr AnfĂ€nger und den durchschnittlichen Privatanleger entstehen dadurch besondere Risiken. Das Risikomanagement wird leider allzu oft vernachlĂ€ssigt, dabei gehört diese Disziplin zu den grundlegenden Dingen, die jeder Trader beachten sollte. Zum individuellen Risikomanagement gehört auch die sachliche EinschĂ€tzung der eigenen Risikobereitschaft. Stellen Sie sich also die Fragen, zu welchem Risiko sind Sie fĂŒr welche Renditechancen bereit und welche Verluste können Sie sich maximal erlauben. Planen Sie Verluste unbedingt mit ein und setzen Sie sich Limits. Das ist wichtig, denn die meisten Trader verlieren Geld an den FinanzmĂ€rkten. Auch die KryptomĂ€rkte unterliegen Risiken, die zu Verlusten fĂŒhren können. Durch die noch junge Geschichte sind viele Risiken noch unbekannt und damit schwer zu kalkulieren. Ihr Limit fĂŒr Verluste muss unbedingt so gesetzt werden, dass Ihre persönlichen Finanzen davon nicht beeintrĂ€chtigt werden und Sie allen anderen finanziellen Verpflichtungen nachkommen können. Vergessen Sie nicht, eine Trading Strategie zu erstellen. Diese setzt umfassende Recherchen und Beobachtungen des Marktes voraus. Laufende Recherchen sind unerlĂ€sslich, die auch jeder erfahrene Trader regelmĂ€ĂŸig durchfĂŒhrt. Die Strategie muss zu ihrem Risikomanagement passen und die gesetzten Limits berĂŒcksichtigen. Sie können grundsĂ€tzlich kurzfristig, mittelfristig und langfristig investieren. Emotionen gehören nicht ins Trading. Fast immer hören Sie von Freunden, Bekannten oder Familie gutgemeinte RatschlĂ€ge, Tipps oder erhalten Webseiten, auf denen angebliche Krypto-Experten ihre Meinung kundtun. Lassen Sie sich davon auf keinen Fall beeinflussen, denn emotionale Trading Entscheidungen sind meistens falsch. Sinken die Preise beispielsweise durch externe Ereignisse, können Emotionen zu falschen Entscheidungen fĂŒhren. Erfahrene Anleger halten ihre Assets auch bei kurzfristigen Kursschwankungen.

Wie yPredict beim Krypto Trading helfen kann

GrundsĂ€tzlich sollten Sie nicht erwarten, ĂŒber Nacht reich zu werden. Investieren Sie nie mehr, als Sie bereit sind, zu verlieren. Die Plattform von yPredict hat sich die Aufgabe zum Ziel gesetzt, AnfĂ€nger und Privatanleger im Krypto-Trading zu unterstĂŒtzen und zu schulen. DafĂŒr setzen die Entwickler von yPredict auf KĂŒnstliche Intelligenz. Das sind mathematische Algorithmen, die ĂŒber Machine Learning selbstĂ€ndig hinzulernen können.

Discover the power of decentralized prediction markets with #yPredict! Join our ongoing presale and secure #YPRED tokens at $0.10 before the price increases to $0.11 in the next stage, and ultimately $0.12 upon listing. 80% of tokens allocated to presale – act fast!
 pic.twitter.com/IEWY3YEk9F — yPredict.ai (@yPredict_ai) July 20, 2023

Damit sind die Algorithmen in der Lage, Muster in großen Datenmengen zu erkennen. Diese Muster können folgendes bedeuten oder darauf hinweisen:

FrĂŒhzeitige Trends erkennen, die auf VerĂ€nderungen der Marktsituation hindeuten könnten, geben Anlegern die Chance, noch vor allen anderen Teilnehmern die richtige Entscheidung zu treffen oder ihre Strategie sowie das Risikomanagement anzupassen.

Anlegerstimmungen lassen sich hÀufig auf sozialen Medien aufgreifen. Die Sentiment Analyse von yPredict erkennt diese Stimmungen und VerÀnderungen darin rechtzeitig.

Der ideale Einstiegszeitpunkt in einen digitalen Vermögenswert ist schwer zu erkennen. Mit yPredict erhalten Anleger Hinweise auf den möglicherweise besten Zeitpunkt zum Kauf und Verkauf einer KryptowÀhrung.

Krypto ICOs sind eine gute Gelegenheit, um in ein neues Asset gĂŒnstig einzusteigen. Doch bei der Vielzahl der existierenden KryptowĂ€hrungen und der Anzahl der neuen Coins am Markt, ist es fĂŒr Anleger sehr schwer, den Überblick zu behalten. yPredict gibt rechtzeitig Signale fĂŒr Coins mit Potenzial oder Coins, die 2023 explodieren könnten. Ein solches Beispiel ist Wall Street Memes, der Anti-Kapitalismus Coin.

Auch Krypto Pre-Sales sind bei den Analysen von yPredict berĂŒcksichtigt. Ähnlich wie bei den Krypto ICOs bieten sich hier unter UmstĂ€nden Chancen auf ĂŒberdurchschnittlich hohe Renditen, denn die Projekte sind meist ganz am Anfang. Noch vor dem eigentlichen Token Launch kaufen Anleger die nativen Utility-Token besonders gĂŒnstig erhĂ€ltlich. Aktuell ist BTC20 ein interessanter Krypto Pre-Sales. Der Coin nimmt Anleger mit in die Zeit, als der Bitcoin nur 1 US-Dollar gekostet hat, und zwar im April 2011.

Bei yPredict steht aber nicht nur das Lernen im Vordergrund, denn die Entwickler haben auch auf die finanziellen Anreize zur Motivation der Anleger geachtet. Daher lassen sich auf der Plattform von yPredict Krypto Rewards verdienen, wenn Benutzer sich aktiv beteiligen oder am geplanten Token Staking teilnehmen.

Mit Launchpad.XYZ geht es ins Web 3.0

Die Plattform Launchpad.XYZ widmet sich dem Internet der Zukunft, dem Web 3.0. Dabei geht es im Kern um den barrierefreien Zugang zu den Leistungen, die Anlegern im Web 3.0 nĂŒtzlich sein können. Dazu gehören:

NFT-Marktplatz Gaming-Hub Dezentralisierte Exchange Trading-Terminal Wissensdatenbank

Viele Benutzer scheuen bisher, sich mit dem Web 3.0 zu beschĂ€ftigen, da viele Anbieter am Markt verfĂŒgbar sind. Die breite Angebotspalette ĂŒberfordert nicht nur die Anwender, sondern erhöht auch die EinstiegshĂŒrden, die dauerhaft eine breite Akzeptanz in der Öffentlichkeit verhindern. Mit Launchpad.XYZ erhalten Sie einen Zugang in die Welt des zukĂŒnftigen Internets.

Confused about tokenomics? #LaunchpadXYZ is here to help



We’ll help you to understand before you invest and make more informed decisions as you progress on your #Web3 journey



Don’t miss out on this #Alpha

https://t.co/CrJA4Rk91H#LaunchpadXYZ #AltGem #Bullish pic.twitter.com/ho16kaSAiL — Launchpad.xyz (@launchpadlpx) July 23, 2023

Der native Utility-Token von Launchpad.XYZ, $LPX, steht im Pre-Sales zu besonders niedrigen Preisen zur VerfĂŒgung. Das macht den Einstieg, genau wie bei yPredict, auch fĂŒr AnfĂ€nger und Kleinanleger einfach möglich. Bei Launchpad.XYZ gibt es dazu auch die Möglichkeit, Krypto Rewards durch das Staking zu verdienen. Weitere finanzielle Anreize werden mit der Weiterentwicklung der Plattform folgen.

Fazit: Anleger suchen immer nach Möglichkeiten, ihr Vermögen zu vermehren. Auch wenn die Risiken im Kryptomarkt höher sind, bieten die neuen Coins auch ĂŒberdurchschnittlich hohe Renditen. Krypto Rewards gibt es bei beiden Plattformen, yPredict und Launchpad.XYZ, zu verdienen, was die AttraktivitĂ€t beider Projekte in der Öffentlichkeit steigert.

ZusĂ€tzlich zum spekulativen Charakter bieten beide Blockchain-basierten Projekte auch erhebliche Mehrwerte fĂŒr Anleger. Diese finden sich entweder als Trading-Terminal mit KI-Prognosemodellen oder mit einheitlichen Zugriffsmöglichkeiten auf das Web 3.0 und seine Funktionen.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tĂ€tig. Ihre langjĂ€hrige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, KryptowĂ€hrungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um ĂŒber aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen FinanzmĂ€rkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in KryptowĂ€hrungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen fĂŒr Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/