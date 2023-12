Aus Einsichten und Bauchgefühle könnten beeindruckende Gewinne mit Green Bitcoin werden

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In weniger als einem Tag nach dem Start hat der Vorverkauf zur Freude des Marktes die 360.000 $-Marke überschritten. Der Traffic wächst, da die Bekanntheit von Green Bitcoin steigt.

Es ist schwer, die nächste große Kryptowährung vorherzusagen. Wenn es einfach wäre, wären die meisten Krypto-Investoren Millionäre. Strategische Investoren sind jedoch gut darin, aufstrebende und unterschätzte Juwelen zu entdecken, die das Potenzial haben, in den nächsten Wochen oder Monaten starke Kursbewegungen auszulösen.

Die neueste Kryptowährung, die ihre Aufmerksamkeit erregt, ist Green Bitcoin. Das einzigartige Projekt, das ein auf Krypto-Preisprognosen basierendes grünes Staking-System integriert, hat kürzlich seinen Vorverkauf gestartet.

Spannende Herausforderungen, exponentielle Belohnungen

Green Bitcoin bietet täglich und wöchentlich neue Herausforderungen an.

Der spielerische Aspekt des Projekts dreht sich um Preisvorhersagen und basiert auf einem Staking-Rahmen. Dazu müssen die Nutzer ihre $GBTC-Token im Dashboard für den Einsatz sperren. Das Belohnungspotenzial hängt von der Anzahl der eingesetzten Token und der Dauer des Einsatzes ab.

Je mehr Token in das Staking Dashboard eingezahlt werden, desto höher sind die Belohnungen. Dies würde bedeuten, dass Großanleger am meisten profitieren. Doch das ist nicht der Fall. Die Plattform bietet auch Anreize für langfristige Investitionen.

Obwohl sich die Prognose-Competitions in der Anfangsphase auf den Bitcoin-Kurs und Trends beschränken, wird das Projekt im Laufe der Zeit weitere Spielmodi in die Plattform einbauen. Unabhängig davon, ob die Teilnehmer ein erfahrener Analyst oder ein Anfänger sind, werden diese in der Lage sein, Ihre Markteinblicke und Instinkte mit Hilfe der Plattform in eine zusätzliche Einkommensquelle zu verwandeln. Da es sich bei den Kursvorhersagen um gut recherchierte Wetten handelt, können die täglichen Nutzer exponentielle Gewinne einfahren.

Im Laufe der Entwicklung der Plattform wird eine breite Palette von Vorhersageoptionen und verschiedenen Einsatzstrategien eingeführt werden.

Was bedeutet das “Grün” in Green Bitcoin?

Das “Green” in Green Bitcoin spiegelt das Ethos des Projekts sowie das spielerische grüne Staking-System wider.

Zunächst einmal verkörpert es das Engagement des Projekts für ökologische Nachhaltigkeit. Dies wird durch die Ethereum-Blockchain ermöglicht, die auf einem Mechanismus läuft, der 10.000 Mal umweltfreundlicher ist als Bitcoin. Die Energieeffizienz steht im Einklang mit den Zielen von $GBTC. Darüber hinaus richtet sich das Angebot an traditionelle Investoren, die Bitcoin aufgrund seiner großen Auswirkungen auf die Umwelt nicht in ihr Portfolio aufnehmen wollen.

Das zweite Thema ist im Staking-Prozess verwurzelt, der das Tor zur Gamification auf der Plattform darstellt. Die Vorhersagen, die in den ausgewiesenen “grünen Bereich” fallen, werden mit mehr $GBTC-Tokens belohnt, was dem Konzept der Nachhaltigkeit und eines grüneren Planeten sehr ähnlich ist.

Um sein Engagement für die Umwelt weiter zu unterstreichen, wird Green Bitcoin Partnerschaften mit grünen Tech-Unternehmen, Branchenführern und umweltbewussten Organisationen eingehen. Dies ebnet den Weg für eine breitere Anerkennung des Projekts und damit auch für seine allgemeine Akzeptanz.

Ein neuartiger Krypto-Mechanismus

Gamified Green Staking ermöglicht es den Inhabern von $GBTC, sich aktiv, aber indirekt an der Marktdynamik von Bitcoin zu beteiligen. Dies ermöglicht es ihnen, von der Preisentwicklung zu profitieren, ohne der Volatilität zum Opfer zu fallen.

Nutzer können an täglichen und wöchentlichen Prognosewettbewerben teilnehmen, um eine Chance auf Belohnungen zu haben. Der erste Schritt dazu ist der Einsatz der $GBTC-Token. Danach können sie den Bitcoin-Kurs für den nächsten Tag vorhersagen. Die Gewinner werden am nächsten Tag für ihre erfolgreichen Vorhersagen in der “grünen Zone” ermittelt.

Damit wird ein proportionaler Anteil des täglichen Stakings freigeschaltet. Um es in Zahlen auszudrücken: 5,8 Millionen $GBTC-Tokens wurden dem Staking-Reward-System zugewiesen. Das entspricht 27,50 % des gesamten Tokenangebots.

Der Pool wird innerhalb von zwei Jahren, am 31. Dezember 2025, erschöpft sein. Mit anderen Worten: Investoren und Nutzer haben ein begrenztes Zeitfenster, um von den Belohnungen zu profitieren.

Das spielerische Staking-System steigert die Nachfrage nach $GBTC-Token, während das Angebot auf dem freien Markt begrenzt wird. Das sinkende Angebot und die steigende Nachfrage führen zu einer starken Preisentwicklung für $GBTC.

Wie sind die Investitionsaussichten für $GBTC?

Green Bitcoin hat das Potenzial, die leistungsstärkste Kryptowährung des Jahres 2024 zu werden. Die Kursentwicklung könnte im ersten Quartal starten, sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist und die Markteinführung beginnt.

Die Vorverkaufsdynamik deutet aktuell das Potenzial an. Es wäre nicht überraschend, wenn $GBTC in der zweiten Hälfte des Dezembers 2023 auf den Markt kommt. Die anfängliche Hausse wird in erster Linie von spekulativen Anlegern ausgelöst werden, die durch den Namen und das Thema des Projekts inspiriert wurden.

Im zweiten Quartal wird der Token jedoch den größten Teil seines Wertes aus seinem gamifizierten Staking-System beziehen. Der innere Wert des Tokens wird mit der wachsenden Nutzerbasis ansteigen.

Die kurz- und langfristigen Kursaussichten von $GBTC sehen aus fundamentaler Sicht vielversprechend aus.

