Avalanche Kurs Prognose: AVAX explodiert um 10 % - darum bleibt Vorsicht das Gebot der Stunde

Mit einem großen Versprechen startete die Layer-1-Blockchain Avalanche in den Wettbewerb. Rund drei Jahre nach dem Token Launch hat AVAX einen festen Platz in der Top 20 des digitalen Währungsmarkts, mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Milliarden $. Dennoch notiert AVAX bei einem aktuellen Kurs von 13,55 $ über 90 % unter dem Rekordhoch, das im letzten Bullenmarkt im November 2021 bei 144,96 $ erreicht wurde.

In den letzten 24 Stunden pumpte AVAX nun um rund 10 %. Zunehmend spekulieren Anleger augenscheinlich auf eine Trendwende – der Anfang von einem gigantischen Turnaround? Wir schauen uns in der AVAX Kurs Prognose an, warum zweifelsfrei weiterhin Vorsicht geboten ist.

Bester Top 100 Coin: AVAX pumpt um 7 %, Volumen bullisch

Bei Redaktionsschluss notiert die gesamte, globale Krypto-Marktkapitalisierung rund 0,4 % im Minus. Nach Daten von CoinMarketCap konnte Avalanche (AVAX) in den letzten 24 Stunden alle anderen Top 100 Kryptos outperformen, inklusive Bitcoin. Denn der Kurs pumpte um rund 7 % und notiert damit auch auf Wochensicht rund 5 % im Plus. Mit einem Zugewinn von 140 % ist auch das Volumen attraktiv, obgleich dies auf eine längere Perspektive immer noch im unteren Bereich verharrt.

Mit dem jüngsten Kurssprung konnte AVAX den GD50 überwinden. Nun kratzt der Kurs an dem wichtigen Widerstand zwischen 13,50 und 14 $. Hier verläuft ein markantes Resistance-Level, das zuletzt im Juni mit starkem Verkaufsdruck aufgegeben werden musste. Zuvor wurde das Kurslevel schon mehrfach als Support bestätigt. Ein Ausbruch über das besagte Kurslevel würde eine Bodenbildung möglich machen. Eine Fortsetzung der aufwärtsgerichteten Trendbewegung scheint dann indiziert.

Dann dürften zunächst die 16 $ in den Fokus rücken. Hier verlaufen mit dem MA100 und MA200 auch zwei langfristig wichtige, gleitende Durchschnitte.

Request 01 – $AVAX



Great move here, breaking through previous highs.



Swept all the highs, so some consolidation seems likely.



In that regard, areas at $12.70-12.95 are potentially for buying the dip towards $16. pic.twitter.com/owOlgHB6r9 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 8, 2023

Desaströse Entwicklung beim Total Value Locked

Das Total Value Locked (TVL) ist eine Kennzahl, die in der Welt der Decentralized Finance verwendet wird. Dieses gibt den Gesamtwert aller Vermögenswerte an, die in einem bestimmten dezentralen Finanzprotokoll gesperrt sind. Das TVL ist wichtig, da es einen Überblick über die Größe und Attraktivität eines DeFi-Protokolls ermöglicht. Ein hohes TVL signalisiert eine große Anziehungskraft, während niedrige Werte auf eine mangelnde Akzeptanz hinweisen können.

Avalanche TVL von DefiLlama

Die Entwicklung beim Total Value Locked dürfte nach Daten von DeFi Llama wenig zufriedenstellend sein. Aktuell beläuft sich das TVL auf 688 Millionen $. Zwischenzeitlich waren es im November 2021 schon über 11 Milliarden $.

Dies sieht auch Krypto-Experte Mark Jeffrey dergestalt und beschreibt die Entwicklung als „schrecklich“.

The TVL on Avalanche $AVAX over the last year is absolutely horrific.



Damn. pic.twitter.com/X07ofxwEzd — Mark Jeffrey (@markjeffrey) July 8, 2023

Zunächst dürfte die Kapitalflucht dem bearischen Sentiment geschuldet sein. Der Kryptomarkt befindet sich eben noch nicht in einem ausgeprägten Bull-Run wie 2021. Doch eine derartige Betrachtungsweise geht zu kurz.

Denn augenscheinlich findet ein Wandel von konkurrierenden L1 wie Avalanche (oder Solana) statt, hin zu den L2 für das Ethereum-Netzwerk. Betrachten wir die nachfolgende Entwicklung des TVL bei Arbitrum sehen wir ein neues Verlaufshoch im Mai 2023, das über dem Niveau aus 2021 liegt. Augenscheinlich wollen Krypto-Projekte im Jahr 2023 keine Skalierung über Layer-1, sondern setzen auf die Stärke des First-Mover Ethereum, um via Layer-2 gewünschte Geschwindigkeit und günstige Gebühren zu erhalten.

Arbitrum TVL von DeFiLlama

Bullisch: Weekly Active Users auf Rekordhoch

Dennoch gibt es zweifelsfrei ambivalente On-Chain-Daten. So machen die Weekly Active Users einen bullischen Eindruck.

Die Kennzahl der wöchentlich aktiven Nutzer ist bei einer Blockchain von großer Bedeutung, da sie Aufschluss über die tatsächliche Nutzung und Akzeptanz des Netzwerks gibt. Eine hohe Zahl von wöchentlich aktiven Nutzern deutet auf ein lebendiges und robustes Blockchain-Netzwerk hin, während niedrige Werte auf mangelndes Interesse hinweisen.

Zuletzt lagen die aktiven Nutzerzahlen selbst über den bisherigen Hochs aus dem Jahr 2021/2022. Aktivität ist vorhanden, die Basis für einen Turnaround?

Jetzt Avalanche kaufen?

Wer langfristig von Avalanche überzeugt ist und an einen Siegeszug der Layer-1 glaubt, kann sich natürlich antizyklisch positionieren. Denn die besten Altcoins dürften auch im nächsten Bullenmarkt eine überdurchschnittliche Rendite erhalten. Technisch hat sich das Chartbild aufgehellt. Dennoch könnte ein Sprung über die 14,00 $ die Situation noch konstruktiver gestalten.

Fundamental zeigt sich ein ambivalentes Bild. Denn nur eine Zunahme von aktiven Adressen bei gleichzeitig stagnierendem Total Value Locked wird langfristig keine Milliarden-Marktkapitalisierung rechtfertigen – erst recht, wenn man bedenkt, dass die vollständig verwässerte Bewertung doppelt so hoch ist.

Denn erst 52 % der AVAX Coins sind entsperrt. In 48 Tagen werden erneut rund 130 Millionen $ AVAX auf den Markt kommen.

Avalanche Alternative: 10x mit WSM & THUG in der Meme-Coin-Saison?

Nebst Kryptowährungen wie Avalanche, die einen gefestigten Platz im digitalen Währungsmarkt haben und zugleich auf reale Anwendungsszenarien abzielen, können Anleger auch mit Meme-Coins das Portfolio diversifizieren und etwas spekulativer mit einer Avalanche Alternative auf eine überdurchschnittliche Performance abzielen – wohlwissend, dass Rendite und Risiko miteinander korrelieren.

Mit WSM & THUG positionieren sich aktuell zwei neue Krypto-Presales mit 10x Potenzial.

Wall Street Memes (WSM)

Wall Street Memes (WSM) ist ein neuer Meme-Coin, der aus der Mitte der Wall Street Memes-Community entstanden ist – einer Online-Gemeinschaft mit über eine Million Followern, die sich von GameStop und WallStreetBets inspirieren ließ. An potenziellen Käufern mangelt es somit kaum. Über 13,5 Millionen $ an Raising Capital zeugen von einem vorhandenen Interesse in der Krypto-Welt. Das virale Hype-Potenzial von GameStop & Co. wurde schon mehrfach unter Beweis gestellt. Mit dem Verzicht auf einen privaten Presale werden Token-Dumps und fortlaufende Verwässerungen verhindert. WSM geriert sich als der Meme-Coin für die Masse.

Zu Wall Street Memes

Thug Life (THUG)

Thug Life konnte in kurzer Zeit schon über 700.000 $ einsammeln. Damit hat der neue Meme-Coin, inspiriert von dem Thug-Life-Style, über ein Drittel des Vorverkaufs abgeschlossen. Alles deutet hier auf einen schnellen Ausverkauf im Juli hin. Denn der spekulative Meme-Coin möchte nur etwas über 2 Millionen $ einsammeln. Anschließend wird THUG mit einer vollständig verwässerten Bewertung von weniger als 3 Millionen $ in den öffentlichen Handel auf dezentralen Krypto-Börsen starten. Hier könnte zweifelsfrei ein schneller Hype vonstattengehen. Denn Thug Life ist ein ähnlich virales Phänomen wie „Pepe the Frog“. Allerdings würde beispielsweise schon ein Zehntel der aktuellen Market Cap von PEPE (60 Millionen $) reichen, um eine 20x Rendite zu erzielen.

Zu Thug Life

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.