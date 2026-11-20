Rentabler AVAX-Einstieg?

Wer vor Jahren in Avalanche investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das 52-Wochen-Tief von AVAX wurde am 19.06.2026 erreicht und liegt bei 5,890 USD. Am 27.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 15,02 USD.

Gestern vor 5 Jahren notierte Avalanche bei 98,59 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 101,43 AVAX. Da sich der AVAX-USD-Kurs gestern auf 6,976 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 707,57 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 92,92 Prozent gleich.

Ausgewählte Hebelprodukte auf AVAX/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AVAX/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung