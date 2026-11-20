Avalanche: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Avalanche investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Gestern vor 5 Jahren notierte Avalanche bei 98,59 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 101,43 AVAX. Da sich der AVAX-USD-Kurs gestern auf 6,976 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 707,57 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 92,92 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief von AVAX wurde am 19.06.2026 erreicht und liegt bei 5,890 USD. Am 27.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 15,02 USD.
Redaktion Finanzen.net
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