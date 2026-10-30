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Investment im Fokus

Avalanche: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Avalanche: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Avalanche verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
AVAX/USD (Avalanche-US-Dollar)
8.54 USD 0.28 USD 3.40 %
Charts | News

Vor 1 Jahr war ein Avalanche 19,64 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in AVAX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 509,26 Avalanche. Das Investment hätte nun einen Wert von 4.203,99 USD, da Avalanche am 29.10.2026 8,255 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 57,96 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 5,890 USD und wurde am 19.06.2026 erreicht. Am 02.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 18,84 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak Shutterstock.com

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