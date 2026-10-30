Avalanche: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Investment im Fokus

30.10.26 11:03 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Avalanche verlieren können.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 5,890 USD und wurde am 19.06.2026 erreicht. Am 02.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 18,84 USD.

Vor 1 Jahr war ein Avalanche 19,64 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in AVAX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 509,26 Avalanche. Das Investment hätte nun einen Wert von 4.203,99 USD, da Avalanche am 29.10.2026 8,255 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 57,96 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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