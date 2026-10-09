Avalanche: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Krypto-Investment im Blick

09.10.26 11:03 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Avalanche verlieren können.

Am 19.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 5,890 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 13.10.2025 bei 23,83 USD.

Gestern vor 5 Jahren war ein Avalanche 69,17 USD wert. Bei einer Investition von 10.000 USD in AVAX vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 144,57 Avalanche. Mit dem AVAX-USD-Kurs vom 08.10.2026 gerechnet (10,13 USD), wäre die Investition nun 1.464,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 85,36 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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