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Krypto-Investment im Blick

Avalanche: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Avalanche: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Avalanche verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
AVAX/USD (Avalanche-US-Dollar)
10.28 USD 0.16 USD 1.54 %
Charts | News

Gestern vor 5 Jahren war ein Avalanche 69,17 USD wert. Bei einer Investition von 10.000 USD in AVAX vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 144,57 Avalanche. Mit dem AVAX-USD-Kurs vom 08.10.2026 gerechnet (10,13 USD), wäre die Investition nun 1.464,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 85,36 Prozent verringert.

Am 19.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 5,890 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 13.10.2025 bei 23,83 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak Shutterstock.com

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