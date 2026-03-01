Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte
27.03.26 11:03 Uhr
Bei einem frühen Avalanche-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Gestern vor 5 Jahren war ein Avalanche 69,17 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 14,46 AVAX im Portfolio. Mit dem AVAX-USD-Kurs von gestern gerechnet (9,101 USD), wäre das Investment nun 131,58 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 86,84 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 8,283 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 18.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 35,28 USD.
Redaktion finanzen.net
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