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Investition unter der Lupe

Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

27.03.26 11:03 Uhr
Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte | finanzen.net

Bei einem frühen Avalanche-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
AVAX/USD (Avalanche-US-Dollar)
8,9418 USD -0,1592 USD -1,75%
Charts|News

Gestern vor 5 Jahren war ein Avalanche 69,17 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 14,46 AVAX im Portfolio. Mit dem AVAX-USD-Kurs von gestern gerechnet (9,101 USD), wäre das Investment nun 131,58 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 86,84 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 8,283 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 18.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak Shutterstock.com