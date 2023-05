AVAX Kurs Prognose: Wie wird sich der Preis von Avalanche im Angesicht aktueller Ereignisse entwickeln?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine spannende Mischung aus aktuellen Entwicklungen und fundamentaler Stärke treibt die Diskussionen rund um die Preisprognose von Avalanche (AVAX) an. Sowohl technische als auch Faktoren zur Entwicklung des Ökosystems scheinen eine zunehmende Rolle zu spielen und lassen Anleger sowie Krypto-Beobachter gespannt auf die potenzielle Entwicklung des AVAX-Kurses blicken.

In diesem Artikel tauchen wir tief in die Welt von Avalanche (AVAX) ein und erforschen das Potenzial, das hinter seinem aktuellen Kurs liegt. Angetrieben von neuesten Erkenntnissen und Entwicklungen rund um AVAX und unter Berücksichtigung unserer jüngsten Preisanalysen und Diskussionen zu Avalanche, erarbeiten wir eine fundierte Prognose für den zukünftigen Kurs der Kryptowährung.

Aktualisierte Netzwerkstatistiken zu Avalanche (AVAX): Anzahl der Subnetze steigt auf 59, während sich die aktiven Nutzer verdoppeln

Der bei der Avalanche (AVAX) Gemeinschaft beliebte Twitter-Account AVAX Daily teilte kürzlich die jüngsten Informationen zum Wachstum und zur Entwicklung des Avalanche-Ökosystems. Laut diesen inoffiziellen Daten hat die Gesamtzahl der Subnetze, die innerhalb von AVAX integriert sind, nun die Marke von 59 erreicht.

Investoren könnten durch die von AVAX Daily veröffentlichten Zahlen motiviert werden. Während die Anzahl der täglich aktiven Nutzer auf Avalanche im März noch rund 30.000 betrug, hat sich diese Zahl seitdem verdoppelt und liegt nun bei über 60.000. Dieser Anstieg der aktiven Nutzerbasis deutet auf ein wachsendes Interesse am Avalanche-Ökosystem hin.

Avalanche Subnet Weekly Stats



Total Subnets: 59

Total Blockchains: 45

Total Validators: 1281

Total Stake Amount: 249.09M AVAX



Overview #AVAX #Avalanche $AVAX pic.twitter.com/FioxzZAGpz — AVAX Daily (@AVAXDaily) May 18, 2023

Zusätzlich zu den 59 Subnetzen beläuft sich die Zahl der in Avalanche erstellten Blockchains auf insgesamt 45. Der AVAX Daily Bericht betont das DFK-Subnetz als einen entscheidenden Faktor für die Netzwerkaktivität innerhalb des Avalanche-Ökosystems. Die bereitgestellte Statistik zeigt, dass von den insgesamt 14,55 Millionen Transaktionen, die in den letzten sieben Tagen verzeichnet wurden, etwa 1,3 Millionen im DFK-Subnetz abgewickelt wurden.

Die Gesamtzahl der aktiven Adressen wird mit etwa 74.000 angegeben, wobei 65.000 zur Avalanche-Chain gehören und etwa 6.000 dem DFK-Subnetz zugeordnet werden können. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass die Anzahl der Transaktionen in den anderen Subnetzen die Schwelle von 1.000 nicht überschreitet.

In tiefen Gewässern: Preisanalyse von Avalanche (AVAX) deutet auf einen anhaltenden Abwärtstrend hin

Die Kryptowährung Avalanche (AVAX) ist im Verlauf des Monats mit einer abwärts gerichteten Preisbewegung konfrontiert, wobei der Preis sich weitgehend horizontal bis leicht abwärts bewegt, anscheinend in der Hoffnung auf frische Kaufsignale. Am 6. Mai erlitt AVAX einen beträchtlichen Schlag, als der Preis um 14 Prozent fiel, und rutschte von 17,43 $ auf 14,98 $. Der Unterstützungspunkt sitzt nach wie vor bei $15, während der Widerstandspunkt knapp über dem gegenwärtigen Preisniveau bei $16 positioniert ist. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels liegt der Preis von Avalanche bei 14,69 $, mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von über 10,5 Milliarden Dollar.

Das Handelsvolumen des Tokens ist in den letzten 24 Stunden um mehr als ein Viertel gefallen, was den rückläufigen Markttrend um AVAX weiter verstärkt. In einem größeren Kontext zeigt der allgemeine Kryptowährungsmarkt leichte Erholungen von den jüngsten Preisniveaus, mit Bitcoin, das sich um die 27.000 $-Marke herumbewegt, und Ethereum, das sich über 1.800 $ hält.

Das 24-Stunden-Chart für Avalanche verdeutlicht, dass der Kurs weiterhin seitwärts um die Unterstützungszone von 15 $ herum oszilliert, und das seit dem steilen 14-prozentigen Rückgang am 6. Mai. Der Kurs bleibt unter den gleitenden Durchschnitten der 9- und 21-Tage-Linien und liegt zudem unter dem bedeutenden exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) der 50-Tage-Linie, der bei 15,02 $ angesetzt ist.

Auch der Relative Strength Index (RSI) des 24-Stunden-Charts mit einem Wert von 35 unterstreicht die überverkaufte Position, was auf eine unterbewertete Marktstimmung hinweist. Ebenfalls ist eine fortwährende negative Divergenz im Moving Average Convergence Divergence (MACD) erkennbar, da die Trendlinie unterhalb der Signallinie verläuft.

Dementsprechend weisen die meisten technischen Indikatoren darauf hin, dass der derzeitige Abwärtstrend in der Preisentwicklung von Avalanche voraussichtlich anhalten wird. Für Investoren, die auf eine Wende hoffen, bleibt es wichtig, sowohl die technischen Indikatoren als auch die allgemeine Marktdynamik im Auge zu behalten.

Gemischte Trends in DeFi, GameFi und NFT-Sektoren trotz beeindruckender Netzwerkleistung

Obwohl das Netzwerk von Avalanche (AVAX) beachtliche Leistungen aufweist, hat die dezentrale Finanzaktivität (DeFi) des Ökosystems im April einen Rückgang verzeichnet. Nach Angaben von DeFiLlama sank das monatliche Volumen der dezentralen Börsen (DEX) im genannten Monat um 35 %.

Es gab auch eine markante Senkung des Gesamtwerts (TVL) im Netzwerk, die am 24. April festgestellt wurde. Trotz dieses Rückgangs gelang es, die Verluste schnell auszugleichen und der TVL erholte sich zügig auf sein ursprüngliches Niveau. Darüber hinaus lieferte der Bericht Informationen zum Zustand des GameFi-Ökosystems von Avalanche. Hierbei hat DeFi Kingdoms andere Gaming-DApps überflügelt und konnte im April die meisten aktiven Adressen vorweisen. Andererseits konnten keine bedeutenden Zuwächse bei den übrigen GameFi-Projekten beobachtet werden.

In Bezug auf nicht-fungible Token (NFT) präsentierte Avalanche eine gemischte Performance. Es gab zwar einen sprunghaften Anstieg bei den neu geprägten NFTs, allerdings fiel das gesamte Handelsvolumen um über 18 % ab. Der starke Anstieg der NFT-Münzen lässt sich vor allem auf POAP-NFTs (Proof of Attendance Protocol) zurückführen, die üblicherweise als Belohnung für die Teilnahme an spezifischen Events ausgeschüttet werden. Auch wenn sie nicht maßgeblich zum Gesamtvolumen beitragen, stellen sie einen neuen Anwendungsfall für NFTs dar. Kürzlich kündigte Avalanche die Einführung eines neuen NFT-Marktplatzes an: Peek NFT. Dieser wird sich auf die Präsentation von NFTs mit nachweislichem Nutzen spezialisieren.

Dieser Coin wird 2023 wesentlich besser performen als AVAX:

Für jene, die auf der Suche nach packenden Investmentoptionen abseits von Avalanche (AVAX) sind, könnten kleinere Projekte interessant sein. Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist das bahnbrechende Krypto-Projekt yPredict, das die Vorteile der künstlichen Intelligenz (KI) nutzt, um den Kryptowährungsinvestmentsektor zu revolutionieren, und damit eine attraktive Gelegenheit für Anleger darstellt, die auf der Suche nach frischen Investmentoptionen in der Kryptosphäre sind.

yPredict verwendet KI-Technologien, um die Genauigkeit von Vorhersagen in der Kryptowelt zu verbessern. Benutzer der Plattform können auf die Resultate diverser Ereignisse wetten und bekommen im Falle korrekter Prognosen YPRED-Token – die Plattform-eigene Währung – als Prämie. Dieser Ansatz verwandelt das Investieren in Kryptowährungen in eine interaktive und spannende Erfahrung und setzt yPredict im Vergleich zu anderen Blockchain-Projekten in eine einzigartige Position.

Das Projekt bietet mehr als nur den faszinierenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz und nutzerfreundliche Belohnungssysteme. Besonders hervorzuheben ist die Priorisierung von Transparenz und Benutzerfreundlichkeit, was durch eine intuitive Benutzeroberfläche und einen leicht erreichbaren Kundendienst deutlich wird. Diese Merkmale erleichtern auch Krypto-Neulingen den Zugang und ermöglichen ihnen eine erfolgreiche Partizipation im yPredict-Ökosystem.

Im Gegensatz zu Avalanche, das als Layer-1-Blockchain bereits erhebliche Wertsteigerungen verzeichnet hat, befindet sich yPredict noch in einer früheren Phase seines Lebenszyklus. Diese Tatsache bietet Investoren eine außergewöhnliche Gelegenheit, früh in ein Projekt mit erheblichem Wachstumspotenzial zu investieren. Der derzeit stattfindende PreSale der YPRED-Token unterstreicht das Vertrauen der Anleger in das Projekt und zeigt das immense Interesse an der innovativen Ausrichtung von yPredict.