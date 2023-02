Schwere Vorwürfe: Kryptobörse Binance hat wohl mehr als 400 Millionen Dollar an Handelsfirma verschoben

Dies ging aus Bankaufzeichnungen und Unternehmensnachrichten der Kryptobörse hervor. Wie die Nachrichtenagentur Reuters nach Einsicht in die Aufzeichnungen für das betreffende Quartal erfahren hat, soll das Geld in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 von der in Kalifornien ansässigen Silvergate Bank an die Handelsfirma Merit Peat geflossen sein, deren Vorsitz Binance-CEO Changpeng Zhao innehat. Die Unterlagen zeigten, dass das US-Konto von Binance unter dem Namen von BAM Trading, der Betreibergesellschaft der US-Börse, registriert war.

Die Sprecherin des Krypto-Giganten, Kimberly Soward, ging nicht auf die Fragen von Reuters zu den in den Bankunterlagen aufgeführten Überweisungen ein. In einer Erklärung sagte sie nur, dass die Berichterstattung von Reuters veraltete Informationen verwende und fügte hinzu: "Merit Peak handelt nicht auf der Binance-Plattform und bietet keine Dienstleistungen an." Soward zufolge haben nur Binance-Mitarbeiter einen Zugang zu den Bankkonten des US-Unternehmens.

Reuters war nicht in der Lage herauszufinden, was aus den 400 Millionen Dollar geworden ist. Ein unbestimmter Teil des Geldes wurde später auf das Silvergate-Konto einer auf den Seychellen ansässigen Firma namens Key Vision Development Limited überwiesen, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person mit direkter Kenntnis zu den Überweisungen. Die Geldtransfers könnten darauf hindeuten, dass die globale Binance-Börse, die keine Lizenz für den Betrieb in den USA besitzt, die Finanzen seiner amerikanischen Einheit Binance.US kontrollierte. Deswegen hat das US-Justizministerium und die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) die Kryptobörse im Rahmen laufender Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen Finanzvorschriften um Informationen über ihre Beziehung zueinander gebeten. Die Behörden wollen so herausfinden, ob Binance die amerikanische Börse als Deckmantel für Geschäfte in den USA nutzt.

London/New York (Reuters)

