Bedrohung?

Die Royal Bank of Canada (RBC) hat die Rolle großer europäischer Banken im Kontext wachsender Krypto-Zahlungen analysiert. Diese Institute stehen demnach im Mittelpunkt.

• Unternehmen nutzen Kryptowährungen zunehmend für Zahlungsverkehr und Cash-Management

• HSBC und Deutsche Bank sind besonders exponiert

• Anleger sollten auf potenzielle Disruption achten



Die britische Großbank HSBC sowie die Deutsche Bank zählen zu den Instituten, die am stärksten von möglichen Veränderungen im Firmenkundengeschäft betroffen sein könnten. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse von RBC Capital Markets, über die Reuters berichtet.

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Hohe Abhängigkeit vom Corporate-Cash-Management

Im Zentrum der RBC-Untersuchung steht das Geschäft mit Firmenkunden und deren Liquiditätsmanagement. Banken mit einem großen Anteil an Corporate-Cash-Management - darunter HSBC und Deutsche Bank - könnten demnach zu den am stärksten beeinträchtigten gehören, sollten Unternehmen beginnen, Kryptowährungen für ihr Cash-Management zu nutzen.

Laut dem RBC-Analysten machen Corporate-Payment-Aktivitäten bei diesen Instituten einen signifikanten Anteil am Gesamtgeschäft aus. Konkret liegt dieser Anteil laut RBC bei 10 Prozent oder mehr ihrer Konzernumsätze. Diese starke Position im Zahlungsverkehr erhöht entsprechend die Sensitivität gegenüber technologischen Veränderungen.

Margendruck und mögliche Kundenverluste

Die Analysten sehen konkrete Risiken für traditionelle Bankenmodelle. Institute, die sich nicht ausreichend mit digitalen Assets auseinandersetzen riskieren, dass ihre Margen unter Druck geraten und sie Kunden verlieren. Hintergrund ist die Möglichkeit, dass Unternehmen künftig verstärkt auf blockchainbasierte Zahlungsinfrastrukturen oder Stablecoins zurückgreifen könnten. Gleichzeitig betont RBC laut Reuters, dass das Wachstum digitaler Vermögenswerte den Kreditgebern aber auch neue Umsatzmöglichkeiten bietet.

Corporate Payments als zentraler Anwendungsfall

Besondere Bedeutung messen die Analysten dem Firmenkundenzahlungsverkehr (Corporate Payments) bei. In einer Umfrage unter 18 europäischen Banken nannten 72 Prozent der Befragten grenzüberschreitende Zahlungen als wichtigsten kurzfristigen Anwendungsfall für digitale Assets.

Zudem wird Corporate Payments als der Anwendungsbereich beschrieben, der dem Markt am nächsten ist. Das deutet darauf hin, dass Veränderungen in diesem Segment, vergleichsweise schnell Realität werden könnten.

Begrenzte aktuelle Bedeutung von Stablecoins

Trotz der identifizierten Risiken bleibt die tatsächliche Nutzung digitaler Assets im Bankensektor bislang überschaubar. Laut der RBC-Umfrage sehen 83 Prozent der Institute digitale Assets derzeit nicht als Kernangebot oder Ersatz für bestehende Dienstleistungen.

Auch die Nachfrage nach Stablecoins wird aktuell als begrenzt eingeschätzt: 67 Prozent der befragten Banken berichten von geringer Nachfrage. Entsprechend bewerten alle Institute den aktuellen Einfluss von Stablecoins auf Liquidität und Treasury-Management als vernachlässigbar.

Potenzielle Umsatzrisiken - und strategische Reaktionen

Je nach Entwicklung digitaler Zahlungsformen könnten die Auswirkungen dennoch erheblich sein. RBC zufolge könnten besonders exponierte Banken bis zu 7 Prozent ihrer Einnahmen verlieren. Als Ursachen werden unter anderem steigende Refinanzierungskosten und sinkende Gebühreneinnahmen genannt.

Parallel dazu arbeiten viele Institute bereits an eigenen Lösungen. Laut Reuters beteiligen sich Banken wie Deutsche Bank, Barclays und BNP Paribas an Initiativen zur Entwicklung bankgestützter Stablecoins.

Einordnung für Anleger

Die Analyse von RBC zeigt ein Spannungsfeld: Während die tatsächliche Nutzung von Krypto- und Stablecoin-Lösungen im Firmenkundengeschäft bislang gering ist, könnten strukturelle Veränderungen im Zahlungsverkehr erhebliche Auswirkungen auf etablierte Banken haben.

Anleger in Bankaktien sollten deshalb die weitere Entwicklung aufmerksam im Auge behalten, denn Institute mit hohem Anteil an traditionellem Zahlungsverkehr ohne eigene Krypto-Strategie könnten langfristig unter Druck geraten. Aber auch für Krypto-Investoren bleibt es spannend, denn womöglich verschiebt sich der Fokus weg von Memecoins und dafür hin zu Infrastruktur-Tokens und Protokollen, die grenzüberschreitende Liquidität und Compliance ermöglichen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net