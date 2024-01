Beendet dieser Token heute seinen Presale?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es sind nur noch ganz wenige Presale-Token von Meme Kombat verfügbar, dann ist der Vorverkauf offiziell beendet und hat 6,5 Millionen USD eingenommen. Das Geld stammt ausnahmslos von privaten Investoren und Kleinanlegern. Aktuell kostet der $MK-Token nur 0,279 USD. Mit dem bevorstehenden Token Launch dürfte sich dieser Preis jedoch noch erheblich nach oben verändern. Das liegt auch an der zu erwartenden Genehmigung des ersten Spot-Bitcoin-ETFs in den USA.

Was sind die Vorteile von Meme Kombat?

Zu der Jahresrendite, die Anleger durch das Staking des Meme Kombat Token erhalten können, liegt derzeit bei 148 Prozent. Die Jahresrendite entwickelt sich dynamisch und verändert sich damit ausgehend von den hinterlegten und gesperrten Token. Derzeit wurden über 26,69 Millionen $MK von den Investoren im Smart Contract gesperrt, was Staking-Renditen einbringt.

Meme Kombat Dogecoin Shiba Inu Online-Wetten Meme-Coin Meme-Coin €MK DOGE SHIB Krypto-Schlachten Unterhaltung DEX, Layer 2 11 Meme-Charaktere VIP-Unterstützung BONE, LEASH Aufwärts Aufwärts Aufwärts Aufwärts Abwärts Abwärts Aufwärts Aufwärts Aufwärts 458 % Kein Staking Kein Staking Nein Ja Nein Tokenburn ohne Tokenburn Tokenburn

Diese Renditen liegen weit über dem Branchendurchschnitt, weshalb die Anleger das Projekt von Meme Kombat in rasanter Zeit leergekauft haben. Wer noch dabei sein will, muss sich also jetzt beeilen.

Die Vorteile von Meme Kombat

Große Preise warten auf Anleger, die die GameFi-Plattform betreten und aktiv nutzen. Die besten Meme-Charaktere stehen für Anwender genauso bereit wie ein großes Angebot an Optionen, um noch mehr MK-Token zu gewinnen.

Der Einstieg während des Presales bedeutet, schon von der ersten Stunde an, Staking-Rewards aufzubauen. In diesem Fall müssen Anleger also nicht auf das Ende des Token-Claim warten, bis sich die Wallet füllt.

Mit der Ausrichtung auf aktuelle Meme-Coins folgt Meme Kombat einem interessanten Trend am Krypto-Sektor. Games, Trading und Kryptowährungen wachsen bei Meme Kombat zu einem einzigartigen Ökosystem zusammen und bieten Anlegern attraktive Krypto-Rewards.

Der native Utility-Token $MK dient auch als Treiber des gesamten Ökosystems. Einerseits lässt er sich im Smart Contract sperren, andererseits in den unterhaltsamen Blockchain-Games einsetzen. Die Krypto-Belohnungen sowie die Staking-Rendite werden in $MK-Token ausbezahlt.

Durch die hohe Anzahl $MK-Token, die im Smart Contract des Projektes bereits gesperrt wurden, reduziert sich die Menge an handelbaren Token entsprechend. In der Vergangenheit hat dies bei anderen Coin Launches immer zu Preisstabilisierung und hoher Nachfrage bei offiziellem Start des Tradings auf Handelsplattformen geführt.

In Season 1 stehen 11 verschiedene Meme-Figuren zur Auswahl. Sie wählen einfach Ihren persönlichen Liebling aus und begleiten ihn durch die Wettbewerbe. Mit etwas Glück haben Sie den Sieger gewählt und profitieren durch hohe Krypto-Rewards von seinen Erfolgen. Sie können sich auch mit anderen Nutzern messen und diese direkt herausfordern.

Was ist das Geheimnis von Meme Kombat?

Neben dem cleveren Konzept durch die Kombination verschiedener Technologien ergibt sich bei Meme Kombat eine wirklich einzigartige Chance auf Gewinne und Spaß. Die Roadmap der Entwickler zeigt deutlich an, wie sie sich die weitere Zukunft der Plattform vorstellen. Unter anderem ist eine Season 2 geplant, die noch mehr bekannte Meme-Charaktere aufnehmen wird.

Interessante neue Meme-Coins, die sich zukünftig auf Meme Kombat finden lassen könnten, wären beispielsweise SpongeV2 und Wall Street Memes.

Kryptowährung Meme Kombat Kürzel €MK Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 21 Millionen Token Start 21.09.2023 Preis ab 0,235 € Kategorie GameFi-Token Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Ja Staking während Pre-Sales Ja Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX Mindestbetrag 10 € Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

Anders als die bisher führenden Meme-Coins von Dogecoin und Shiba Inu steht bei Meme Kombat die Community noch stärker im Fokus. Auch DOGE und SHIB sind zweifelsohne Community-Token, aber hier fehlt es an den finanziellen Anreizen für die Anleger. Die werden bei Meme Kombat geboten und die Investoren können sich über zahlreiche Möglichkeiten freuen, neue Token zu verdienen.

Über diese Token können Anleger frei verfügen und sie entweder in der Wallet halten, was als HODLen bezeichnet wird, an den Markt bringen und traden oder erneut im Staking des Protokolls sperren. Das bringt langfristige Perspektiven und Mehrwerte und genau daran fehlt es den anderen Meme-Coins am Markt.

Fazit: Die letzten Stunden sind angebrochen und Sie müssen sich jetzt wirklich beeilen, wenn Sie diese großartige Chance nicht verpassen wollen. Meme Kombat ist nahezu ausverkauft und wird in Kürze seinen Presale beenden. Dann ist die Möglichkeit vorbei und Sie können nur noch warten, bis der native Utility-Token an den ersten Börsen gelistet ist. Doch dann wird er wahrscheinlich deutlich teurer sein und mehr kosten als die aktuell 0,279 USD.

