Bei Evil Pepe 🐸 wird es teuflisch: Meme Markt verhindert, dass Wale 🐋 massiv eingreifen!

Ein Meme-Coin soll vor allem Unterhaltung bringen und Spaß machen. Das war auch der Grund, warum Tamadoge oder Burn Kenny entwickelt und veröffentlicht wurden. Mit PEPE gab es dann eine große Veränderung am Meme-Markt, denn der Coin erreichte innerhalb kürzester Zeit eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde US-Dollar. Der Hype um den grünen Frosch war riesengroß. Die Enttäuschung aber auch, als es mit dem PEPE-Kurs immer weiter herunterging.

Evil Pepe lehrt PEPE das Fürchten

$EVILPEPE kostet nur 0,000333$ im Vorverkauf

PEPE-Anleger schichten Kapital in den neuen Coin um

Meme-Coins wie PEPE, DOGE oder SHIB verlieren

Teuflischer Meme-Coin erobert den Markt

Es ist ein ganz besonderer Meme-Coin, der derzeit für Furore am Markt sorgt und die PEPE-Anleger verärgert. Zumindest die PEPE-Anleger, die noch an den früheren Stern am Krypto-Himmel glauben. Alle anderen, die haben schon vorgesorgt und ihr Kapital umgeschichtet. Ziel war dabei der Token von $EVILPEPE. Im Vorverkauf sind schon über 50 % der Token von Kleinanlegern aufgekauft.

Hear the enticing hiss? It’s Evil Pepe, lurking in the cryptosphere’s dark corners, luring you towards a wicked token project.



The presale temptation is irresistible. Succumb to the sinister charm, will you dare to join? #EvilPepe #Presale #ERC20 #Crypto pic.twitter.com/US5pQ97p0m — Evil Pepe (@evilpepe_token) July 25, 2023

Es sind vor allem Kleinanleger und Privatinvestoren, die mit kleinen Beträgen in Coins mit Potenzial investieren. Und genau ein solcher Coin ist Evil Pepe. Er hat die Anleger mit seinem teuflischen Grinsen überzeugt, mit seinem fiesen Lächeln und der Schadenfreude beeindruckt und dafür gesorgt, dass alle Anleger über die dunkle Seite ihrer Persönlichkeit nachgedacht haben.

Evil Pepe PEPE DOGE Teuflisch gut Community-driven Reiner Spaß-Coin Shit-Coin FOMO Rebellion gegen Status Quo Meme Coin 2.0

Der teuflische Meme-Coin Evil Pepe will PEPE Anleger auf seine Seite ziehen. Sie sollen die Liquidität aus bestehenden Meme-Depots abziehen und in das neue Projekt investieren. Denn umso größer die Community ist, desto stärker ist die Power, die den Meme-Coins zu hoher viraler Reichweite pusht.

Die Wale können nicht zugreifen

Wale nehmen erheblichen Einfluss auf Marktaktivitäten und sind zu einflussreichen Akteuren am Kryptomarkt geworden. Sie bestimmen maßgeblich mit, wie sich Preise von Coins entwickeln können. Vor allem dann, wenn die Zuflüsse in den Markt beeindruckende Volumina erreichen. Die aktive Beteiligung von Walen wird von vielen Experten und Analysten aufmerksam verfolgt.

Peering from the shadows, Evil Pepe whispers an enticing offer.



Dare to venture into the cryptic depths of the blockchain with the most sinister token project yet?



The presale is a wickedly good opportunity waiting to be seized.



#EvilPepe #Presale #ERC20 #Crypto pic.twitter.com/eixaAdKlog — Evil Pepe (@evilpepe_token) July 25, 2023

Bei Evil Pepe kommen die Wale jedoch nicht zum Zuge. Der Pre-Sales von Evil Pepe ist ein voller Erfolg. Doch dieser Erfolg ist nur auf Privatanleger und Kleinanleger zurückzuführen. Pre-Sales, wie die von Evil Pepe, verhindern, dass große Investoren mit hohen Summen in das Projekt investieren. Durch die zentralisierten Abläufe würden große Tokensummen sofort auffallen.

Die niedrigen Tokenpreise sind extra vom Entwickler-Team so angelegt, dass Anfänger und Kleinanleger mit geringen finanziellen Mitteln in einen lukrativen Coin und Spekulationsobjekt investieren können. Wale sind auch deshalb nicht in den Pre-Sales involviert, da sie auf kurz- oder mittelfristige Gewinne aus sind. Doch Meme Coins wie Evil Pepe wurden vor allem für langfristige Investments gemacht.

Unleash the chaos! The mischievous Evil Pepe is scheming a revolution in the cryptoverse.



Buy into our presale and let’s flip the tables together. Are you brave enough to join our wicked journey into the shadows of blockchain? https://t.co/yD0rw22MGP#EvilPepe #Presale pic.twitter.com/0MaGsnUFPB — Evil Pepe (@evilpepe_token) July 25, 2023

Aus diesem Grund ist auch die Liquidity nach dem Token Launch für 30 Tage gesperrt. Dies soll die Preisstabilität nach der Handelseröffnung gewährleisten. Die Sperrung der gekauften Token ist aber auch ein Zeichen, dass Anleger $EVILPEPE längerfristig ins Depot legen. Marktmanipulationen von Walen würden dazu führen, dass es zu Verschiebungen bei den Gewinn- und Verlustkorrekturen kommt.

Fazit: Evil Pepe ist ein Meme-Coin für Anfänger, Einsteiger und Privatanleger. Wale haben hier nichts zu suchen. Der teuflische Frosch will es Pepe so richtig zeigen und saugt die Liquidität aus dem erfolgreichen Coin. Doch auch bei Dogecoin und Shiba Inu sind Veränderungen festzustellen.

Immer mehr Anleger investieren ihr Geld in den Vorverkauf von Evil Pepe, der native Token kostet im Vorverkauf 0,000333 $. Dieser Pre-Sales läuft aber nur noch wenige Tage, daher sollten Sie sich beeilen.

