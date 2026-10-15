Krypto-Aktien vor den Zahlen zum dritten Quartal: Worauf es bei Coinbase, Strategy, Robinhood und Block ankommt

Berichtssaison Krypto-Werte

15.10.26 03:11 Uhr

Robinhood meldet am 27. Oktober, Block am 3. November: Die Berichtssaison der Krypto-Werte rückt näher, Coinbase steht mit vorsichtigem Ausblick im Fokus.

• Die Abhängigkeit der Unternehmen vom Bitcoin variiert stark: Strategy ist eng an den Bitcoin-Kurs gekoppelt, während Coinbase, Robinhood und Block breiter aufgestellt sind und ihre Quartalsergebnisse auf unterschiedliche Geschäftsbereiche stützen.

• Die Geschäftsmodelle von Robinhood und Block sind breiter aufgestellt, wobei Robinhood am 27. Oktober und Block am 3. November ihre Quartalszahlen präsentieren, wobei Robinhood noch keinen Ausblick gibt.

• Coinbase verzeichnet im zweiten Quartal schwachen Handel, setzt aber auf stabile Einnahmen durch Subscription & Services sowie Stablecoins, während Analysten die Aktie überwiegend positiv bewerten.

Coinbase kämpft mit schwachem Handel, setzt aber auf Stablecoins

Strategy profitiert vom Bitcoin-Quartalsendstand bei den Buchgewinnen

Robinhood und Block liefern die nächsten Signale aus Retail-Handel

Die Berichtssaison der Krypto-Werte rückt näher. Coinbase, der Betreiber einer Handelsplattform für Kryptowährungen, hat nach einem schwachen zweiten Quartal einen vorsichtigen Ausblick gegeben. Robinhood berichtet am 27. Oktober, Block am 3. November. Strategy schätzt für das dritte Quartal einen Gewinn auf digitale Assets.

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Coinbase: Schwacher Handel, Stablecoins als Stütze

Coinbase meldete für das zweite Quartal einen Gesamtumsatz von 1,22 Milliarden US-Dollar und einen Nettoverlust von 359,5 Millionen US-Dollar. Der Transaktionsumsatz sank um 21 Prozent zum Vorquartal, während das Geschäft mit Subscription & Services mit 555,1 Millionen US-Dollar robuster blieb. Der Marktanteil am Krypto-Handelsvolumen stieg auf einen Rekordwert von 10,3 Prozent.

Für das dritte Quartal stellt das Unternehmen Subscription & Services von 500 bis 580 Millionen US-Dollar in Aussicht. Die Adjusted Expenses für das Gesamtjahr senkte Coinbase auf 4,20 bis 4,45 Milliarden US-Dollar, nachdem im Mai die Belegschaft um 14 Prozent verkleinert worden war. Prediction Markets kommen laut Coinbase auf über 100 Millionen US-Dollar annualisierten Umsatz.

Analysten bleiben überwiegend positiv für Coinbase-Aktie

Citi bestätigte am Dienstag die Einstufung Buy und hob das Kursziel von 210 auf 230 US-Dollar an. Goldman Sachs stufte vergangene Woche mit Buy und einem Ziel von 244 US-Dollar ein, Citizens JMP senkte am Freitag das Ziel auf 280 US-Dollar nach zuvor 325 US-Dollar, bei bestehender Kaufempfehlung.

Der Konsens bei TipRanks lautet Moderate Buy bei 29 Analysten, davon 18 mit Buy, 10 mit Hold und einer mit Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 210,41 US-Dollar, die Spanne reicht von 148 bis 330 US-Dollar.

Strategy, Robinhood und Block im Vergleich

Strategy, ein Bitcoin-Treasury-Unternehmen, schätzt für das dritte Quartal einen Gewinn auf digitale Assets von 20,91 Milliarden US-Dollar, nach einem Verlust von 8,32 Milliarden US-Dollar im zweiten. Der Bestand liegt derzeit bei rund 848.000 Bitcoin.

Robinhood, ein Retail-Broker mit Krypto-Angebot, berichtet am 27. Oktober nach US-Börsenschluss. Einen konkreten Umsatz- oder Gewinn-Ausblick für das dritte Quartal hat das Unternehmen bisher nicht veröffentlicht.

Block, Betreiber von Cash App und Square, folgt am 3. November. Block prognostizierte für das dritte Quartal einen Bruttogewinn von 3,13 Milliarden US-Dollar und hob die Jahresziele an.

Wichtig für Anleger in Krypto-Aktien - wie stark hängt welches Modell am Bitcoin?

Vor der Berichtssaison lohnt der Blick darauf, wie direkt die einzelnen Geschäftsmodelle vom Kryptomarkt abhängen. Am engsten ist die Bindung bei Strategy: Der erwartete Gewinn von 20,91 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal speist sich aus der Bewertung des Bestands von rund 848.000 Bitcoin und nicht aus operativem Geschäft. Wie schnell sich dieses Bild umkehren kann, zeigt der Verlust von 8,32 Milliarden US-Dollar aus dem Vorquartal. Wer die Aktie hält, setzt damit im Kern auf die weitere Entwicklung des Bitcoin-Kurses. Robinhood und Block sind breiter aufgestellt, weil Aktienhandel beziehungsweise Zahlungsverkehr über Square und Cash App einen größeren Teil des Geschäfts tragen.

Coinbase liegt dazwischen. Das Transaktionsgeschäft folgt Handelsvolumen und Volatilität und brach im zweiten Quartal um 21 Prozent zum Vorquartal ein. Subscription & Services federt das ab, doch die Spanne von 500 bis 580 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal liegt in der Mitte bei 540 Millionen US-Dollar und damit leicht unter den 555,1 Millionen US-Dollar aus dem zweiten Quartal. Unterstützung kommt von der Kostenseite nach dem Stellenabbau im Mai. Die Analystenspanne von 148 bis 330 US-Dollar zeigt, wie weit die Einschätzungen trotz des positiven Konsenses auseinanderliegen; die Senkung durch Citizens JMP von 325 auf 280 US-Dollar mahnt zusätzlich zur Vorsicht bei den Erwartungen.

Für Anleger, die über Aktien am Kryptomarkt partizipieren wollen, spricht vieles dafür, Positionen nach dem Grad der Kryptoabhängigkeit zu gewichten und die Berichtstermine als Phasen erhöhter Schwankungen einzuplanen, statt vor den Zahlen alles auf einen Titel zu setzen. Bei Robinhood fehlt ein Ausblick, die Zahlen am 27. Oktober können daher in beide Richtungen deutlicher überraschen. Block hat mit den angehobenen Jahreszielen die Messlatte für den 3. November selbst hoch gelegt. Robinhood liefert damit den ersten Hinweis darauf, ob sich das Handelsvolumen der Privatanleger im dritten Quartal erholt hat, und dieser Datenpunkt dürfte auch für die Erwartungen an Coinbase den Ton setzen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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