Bessere Stimmung

Waum der Eurokurs zum US-Dollar weiter zulegt

10.03.26 09:11 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb der Euro weiter steigt

Der Kurs des Euro ist am Dienstag weiter gestiegen.

Die Gemeinschaftswährung profitierte von einer allgemein besseren Stimmung an den Finanzmärkten, nachdem US-Präsident Donald Trump am Vorabend ein schnelles Ende des Iran-Kriegs in Aussicht gestellt hatte. Der US-Dollar ist als Krisenwährung weniger gefragt, während der Euro im Gegenzug zulegte.

Am Morgen wurde der Euro bei 1,1662 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent höher als am Vorabend. Zu Beginn der Handelswoche hatte noch ein starker Anstieg der Energiepreise für Kursverluste an den Finanzmärkten gesorgt. Der Euro war zeitweise bis an die Marke von 1,15 Dollar gefallen.

Bereits am Montag hatte im Tagesverlauf eine Kurserholung an den meisten Märkten eingesetzt. Am Vorabend wurde sie durch Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump verstärkt, der ein "sehr zeitnahes" Ende des Kriegs im Nahen Osten in Aussicht gestellt hatte. Allerdings machte Trump keine konkreten Angaben. "Den Märkten war der Mangel an Details egal und sie setzten ihre Erholung fort", kommentierten Analysten der Dekabank.

/jkr/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Maryna Pleshkun / Shutterstock.com, filmfoto / Shutterstock.com