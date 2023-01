Beste Move-to-Earn-Kryptowährungen für das Jahr 2023

Die besten Move-to-Earn-Kryptowährungen sollen nicht nur für die Gesundheit und die Zufriedenheit hilfreich sein, sondern auch die sportlichen Anstrengungen angemessen mit Coins belohnen. In diesem Zusammenhang sind einige verschiedene Projekte mit besonderer Ausrichtung entstanden, während andere eher Kopien ihrer Vorgänger darstellen. Welche Move-to-Earn-Kryptowährungen dabei besonders originell sind und gerade deshalb eine vorteilhafte Positionierung erhalten sowie möglicherweise eine Monopolstellung ausbauen könnten, werden jetzt im folgenden Beitrag vorgestellt.

FightOut (FGHT)

FightOut zielt darauf ab, seine Nutzer kampffit zu machen. Dabei besticht es vorwiegend durch seine besonders vielseitige Aufstellung, welche eine inhärente Diversifikation bietet. So gehört nicht nur eine Anwendung zu dem Projekt, sondern auch eine eigene Fitnessstudio-Kette mit Fitness-Community Hubs. Zudem werden aber auch unterschiedlichste Events, Bildungsangebote und Coachings sowie eine Snackbar bereitgestellt. Deswegen ist es im Vergleich zu einseitigen und rein digitalen Angeboten ein etwas sichereres Investments.

Eine weitere Besonderheit des Projekts stellt die Anbindung an das Metaverse dar. Dabei sollen sogar die Fitnessstudios erstmalig an dieses angebunden werden. Innerhalb dessen erhalten die Nutzer einen seelengebundenen Avatar, welcher mit verschiedenen NFTs, wie Gegenständen, Trophäen und Siegergürteln ausgestattet werden kann. Zudem lassen sich in ihm auch die sportlichen und gesundheitlichen Daten auswerten. In diesem Zusammenhang können die Nutzer in 5 verschieden Bereichen kampffit werden, die sich in Kraft, Cardio, muskuläre Ausdauer, Technik und Wellness unterteilen.

Über dies ist es dem Team auch wichtig, dass sich die Sportler über die Anwendung einen teuren Proficoach sparen können und trotzdem ein besonders individualisiertes Training mit höchster Effizienz sowie unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände erhalten. Damit dies möglich wird, arbeiten mehrere weltberühmte Profisportler und Coaches ebenfalls an dem Projekt, wie unter anderem Savannah Marshall, Amanda Riba und Talia Santos. Mithilfe unterschiedlichster motivierender Faktoren sollen die Nutzer dabei den inneren Schweinehund so leicht wie noch nie und vor allem langfristig überwinden können.

STEPN (STEPN)

Eines der bekanntesten Move-to-Earn-Projekte stellt STEPN dar, denn es war eines der Ersten seiner Art. Es belohnt die Nutzer für unterschiedliche Aktivitäten wie Laufen, Wandern und Radfahren. Für die sportlichen Leistungen bekommen die Nutzer dann GST (Green Satoshi Token) als Belohnung vergütet. Somit erhalten sie eine zusätzliche Motivation, um sich noch mehr zu bewegen. Erfasst werden die sportlichen Leistungen dabei über GPS.

Für die Teilnahme werden jedoch Sneaker-NFTs vorausgesetzt, um für die Belohnungen freigeschaltet zu werden. Sie sind dabei auch entscheidend für die Höhe der Vergütungen. Um die Verdienste zu steigern, besteht dabei die Möglichkeit, die Schuhe zu verbessern. Über dies lassen sich die Non Fungible Token auch über verschiedene NFT-Marktplätze handeln.

Außerdem verwendet STEPN unterschiedliche Spielmodi, zu denen Solo-, Marathon- und Hintergrundmodus zählen. Zudem können die Nutzer auch Kristalle und Abzeichen sammeln, um weitere Vorteile zu erzielen. Innerhalb von STEPN lassen sich auch mehrere Sneaker kombinieren. Bemerkenswert an STEP liegen ist die ebenfalls zum Projekt gehörende eigene DEX.

Genopets (GENE)

So wie Move-to-Earn ursprünglich von der App von Pokémon Go inspiriert wurde, ist dieses M2E-Projekt wiederum an Pokémon angelehnt. Im Gegensatz zu diesem wird bei Genopets jedoch größerer Wert auf den sportlichen Bereich gelegt. Ein Vorteil der Anwendung in Bezug auf die Verbreitung könnte die Free-to-Play-Komponente darstellen. Denn das Game erfordert keinerlei Investition und es kann direkt kostenlos angefangen werden zu spielen.

Innerhalb von Genopets können die Nutzer ihr digitales Haustier durch ihre körperlichen Leistungen auf die nächste Stufe bringen. Gleichzeitig werden basierend auf den absolvierten Aufgaben Belohnungen vergütet. Zudem müssen sich die Nutzer auch um ihre Haustiere wie um ein Tamagotchi kümmern. Dabei ist unter anderem auf die Fütterung des Tieres und dessen Stimmung zu achten. Außerdem bieten sich Möglichkeiten, um diese anzupassen. Innerhalb von Genopets können die Nutzer auch ihre Monster gegeneinander in Duellen antreten lassen. Auf diese Weise sollen Reaktionsgeschwindigkeit, Gedächtnis und kognitive Fähigkeiten verbessert werden.

Zu den weiteren Bestandteilen von Genopets gehören die Habitate. Sie können zwischen den Nutzern vermietet werden und ermöglichen weitere Vorteile. So lassen sich über sie Energie in KI-Münzen umwandeln oder NFT- und SFT-Gegenstände, Verbesserungen, Nährstoffe und Power-Ups herstellen.

Dotmoovs (MOOV)

Dotmoovs belohnt seine Nutzer nicht für Schritte, sondern für Work-outs und andere sportliche Leistungen. Ein besonderes Feature des Projekts stellt dabei Augmented Reality dar, wodurch die Trainings auch an echten Orten ausgeführt werden können. Zu den bisher unterstützten Sportarten zählen Fußball und Tanzen, jedoch sollen noch weitere folgen. Mithilfe von Dotmoovs sollen dabei physikalische und geografische Hindernisse im Bereich der Sportwettkämpfe gelöst werden. Wobei die Anwendung immer nach ebenbürtigen Konkurrenten sucht. Im Wettkampf werden dann die Bewegungen von Algorithmen über Wearables und andere Signale berechnet sowie ausgewertet.

Im Vergleich zu anderen Move-to-Earn-Projekten werden die Vergütungen nicht für die Person festgelegt. Stattdessen werden sie von einer künstlichen Intelligenz ausgewertet. Über dies ist die Nutzung der App auch kostenlos, sodass sich die Sportler ein Investment auch sparen können. Denn das Team zielt darauf ab, dass die Anwendung von jedem, unabhängig von der finanziellen Situation, genutzt werden kann.

Ein weiterer Aspekt des Projekts stellt das eigene Metaverse dar. Denn mit dessen Hilfe soll auch von zu Hause aus ein Training mit der Anwendung absolviert werden können. Zudem lassen sich die Avatare auch mit ihm mit diversen Ausrüstungsgegenständen aufrüsten. Diese NFTs unterteilen sich dabei in die Kategorien gewöhnlich, selten und legendär. Für jede Sportart stehen dabei verschiedene Kollektionen mit unterschiedlichen Vorteilen bereit. Sie sollen Spaß machen sowie stylish und nützlich sein. Ebenso werden sie auch für die Teilnahme von Turnieren benötigt.

Wirtual (WIRTUAL)

Wirtual konnte bereits viele bedeutende Partnerschaften aufbauen. Zu ihren Kooperationspartnern zählen unter anderem Under Armour, Garmin, Huawei, Guildfi und NBA. Die Anwendung unterstützt dabei beispielsweise die Sportarten Fitness, Tanzen, Laufen und Schwimmen. Für sie können die Nutzer verschiedene Aufgaben erfüllen, um Belohnungen zu verdienen. Diese unterteilen sich dabei in kostenlose und kostenpflichtige Herausforderungen. In Abhängigkeit von den verdienten WIRTUAL-Token bestimmt die Anwendung auch das eigene Level.

Wirtual zielt darauf ab, ein eigenes Metaverse für Fitness und Sport zu erschaffen. Innerhalb dieser virtuellen Welt sollen die Sportler auch miteinander interagieren können. In diesem Zusammenhang soll besonders großer Wert auf den Schutz der Nutzerdaten gelegt werden. Neben den eigenen Produkten wie Herausforderungstickets und virtuelle Artikel, werden auch andere Angebot offeriert. Dank der großen Partnerschaften ist die Anwendung auch mit vielen anderen Apps für Fitness und mehr nutzbar. Zu diesen zählen beispielsweise Strava, Garmin, Apple Health, Fitbit, MapMyRun und Google Fit.

Neben Move-2-Earn beinhaltet Wirtual auch Shop-to-Earn, bei welchem die Nutzer für Einkäufe auf der Plattform WIRTUAL-Token erhalten. Zudem ist es auch ein Inkubator für andere innovative Projekte. Weitere Features sind ein eigenes Metaverse sowie Gildenkämpfe. Außerdem sollen die Nutzer darüber auch eigene virtuelle Sportevents veranstalten sowie Ranglisten nutzen können. Ein weiterer Vorteil von Wirtual liegt in der Nutzbarkeit von Smartwatches, wodurch noch exaktere Daten möglich sein sollen.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig.