Beste Presales 2023 mit größtem Hype und Potenzial

Beste Presales können eine besonders interessante Alternative während des Kryptowinter darstellen. Zwar wurden in den vergangenen Wochen starke Kursanstiege verzeichnet, jedoch handelt es sich dabei vermutlich nur um eine Bärenmarktrallye. Denn bisher ist die FED trotz Rückgang der Inflationsrate noch nicht von ihrer restriktiven Geldpolitik abgewichen. Bei weiterem Abwärtspotenzial stellen Presales mit einer Kursverlustabsicherung bis zur ersten Notierung und festen Renditen sowie weiterem Explosionspotenzial eine spannende Alternative für viele Investoren dar. Die besten Presales 2023 mit dem größten Hype sollen im Folgenden einmal näher vorgestellt werden:

Meta Masters Guild (MEMAG)

Einer der besten Presales des Jahresanfangs ist die erste P2E-Spielplattform mit Spezialisierung auf Mobile- und Browsergames mit dem Namen Meta Masters Guild. Denn als Plattform stellt sie auch die Games von anderen Entwicklerstudios bereit, wodurch Zeit, Geld und weitere Ressourcen für die Bereitstellung gespart werden können. Gleichzeitig kann durch das diversifizierte Angebot das Risiko verringert und die Nachfrage sowie daher auch der Wert gesteigert werden. Somit bietet sich bei einer geringeren Gefahr eine größere Chance als bei Kryptowährungen für einzelne Games.

Meta Masters Guild konnte bereits innerhalb der ersten 3 Wochen über 1,5 Mio. US-Dollar an Finanzmittel aufnehmen, wobei sich die Verkaufsgeschwindigkeit sogar noch einmal gesteigert hat. Daher befindet sich der Presale sogar bereits in der dritten von 7 Phasen, in welcher die Token für einen Preis von 0,013 US-Dollar erworben werden können. Bis zur ersten Notierung soll der Kurs bereits 0,023 US-Dollar betragen, was rund 77 % über dem aktuellen Verkaufspreis liegt.

Jetzt in chancenreiche GameFi-Mobilegame-Plattform investieren!

Fight Out (FGHT)

Move-to-Earn ist ein weiterer spannender Kryptosektor, welcher in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen hat. Aus den Fehlern der ersten Projekte konnte Fight Out entscheidende Rückschlüsse ziehen und will dabei das professionellste, modernste, und nachhaltigste Projekt in diesem Bereich sein. Einen großen Vorteil erhält die Kryptowährung durch den Ausgleich des Risikos von rein digitalen Coins, da zudem eine eigene Fitnessstudiokette zu dem Projekt gehört. Diese sollen auch erstmalig an das Metaversum angeschlossen werden, wobei die sportlichen und gesundheitlichen Leistungen auf dem Avatar gespeichert werden können. Zudem wird es von einem Team aus weltbekannten Spitzensportlern und fernsehbekannten Proficoaches mitentwickelt.

Beim Presale von Fight Out handelt es sich um ein besonders anspornendes Preismodell. Denn nach den Fixpreisen in der 1. Phase werden diese nun alle 12 Stunden linear angehoben. Derzeit sind sie noch für 0,01764 US-Dollar kaufbar, wobei sie am Tag der ersten Notierung bereits 0,0333 USD betragen werden. Dies entspricht einer Rendite in Höhe von fast 87 % bis zum 31. März. Zudem können sich über die Erfüllung unterschiedlicher Anforderungen bezüglich der Investitionshöhe und des Anlagezeitraums Boni von bis zu 50 % sowie weitere Extras gesichert werden. Dies ist auch der Grund, weshalb Fight Out schon über 3,517 Mio. US-Dollar erzielen konnte.

Jetzt in Profisportler-Move-to-Earn-Projekt investieren!

C+Charge (CCHG)

Ein weiterer spannender Kryptosektor sind die ESG-Coins, welche beweisen wollen, wie gut sich Klimaschutz und Blockchains ergänzen können. Einer dieser Pioniere ist das erste P2P-Zahlungsnetzwerk für Elektroauto-Ladestationen und mehr. Denn es handelt sich ebenfalls um eine diversifizierte Kryptowährung, welche neben dem digitalen Produkt auch eigene Ladesäulen bereitstellen will. Somit kann das Risiko wiederum ausgeglichen werden. Für das Aufladen der E-Autos erhalten die Tankenden das eingesparte CO₂ als NFTs vergütet, wodurch monetäre Anreize für den Klimaschutz geboten werden. Dabei soll über OCCP auch allen anderen Ladesäulen eine transparente Bepreisung, übergreifende Abomodelle und eine hohe Sicherheit geboten werden.

Der Vorverkauf von C+Charge wurde erst kürzlich gestartet und konnte bereits eine Finanzierungssumme in Höhe von über 411.459 USD erzielen. Noch befindet sich das neue Projekt in der ersten von vier Vorverkaufsphase, sodass die Token noch für einen besonders niedrigen Preis von 0,013 USD gekauft werden können. Bis zum Notierungspreis soll dieser schrittweise auf 0,0235 USD angehoben werden, was einer Rendite in Höhe von fast 81 % entspricht. Somit soll das Projekt auf ein Gründungskapital von insgesamt 6,6 Mio. US-Dollar kommen.

Jetzt in erste P2P-E-Auto-Ladestationen investieren!

Calvaria (RIA)

Bei dem Projekt Calvaria handelt es sich ebenfalls um eine diversifizierte Kryptowährung, welches neben einem der originellsten Play-to-Earn-Kartenspiele auch einen eigenen Kult um das postapokalyptische Afterlife-Game aufbauen will. Zu diesem sollen auch weitere Produkte zählen wie unter anderem Serien, Bücher und Fanprodukte. Für einen schnellen und leichten Einstieg ist das Spiel auch über Free-to-Play verfügbar. Das Game soll dabei über die Beteiligung der Community über die DAO die Kundenbedürfnisse bestmöglich befriedigen. Zudem soll das 3D-animierte Game die Anforderungen an AAA-Premiumspiele erfüllen und auch über App spielbar sein.

Calvaria ist Ende 2022 gestartet und befindet sich kurz vor Abschluss des Presales, wobei dies spätestens in 4 Tagen oder nach Erreichung des vollständigen Finanzierungsziels von 3,075 Mio. US-Dollar erreicht wurde. Dafür sind lediglich noch 57.657 US-Dollar nötig, was vermutlich innerhalb der nächsten Stunden geschehen wird. Anfang Februar soll dann schon die Notierung an der ersten Kryptoexchange erfolgen, wofür sich das Team BKEX als einen der größten Handelsplätze ausgesucht hat. Häufig neigen attraktive Kryptowährungen vor und nach der Aufnahme auf neue Börsen im Kurs zu steigen. Nach der Listung sind jedoch noch weitere geplant, welche darauf folgen sollen. Somit könnte sich ein besonderes Potenzial für Calvaria ergeben.

Jetzt in kultiges P2E-Kartenspiel von Calvaria investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig.