Cathie Woods ARK Invest nimmt Gewinne bei Coinbase mit

Nachdem Cathie Wood für ihre ARK-Fonds in den letzten Monaten Coinbase-Aktien zugekauft hat, realisiert sie nun einen Teil der Gewinne, nachdem Meldungen über einen weiteren Meilenstein bei der Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETF den Kurs angeschoben hatten.

• Cathie Wood realisiert Gewinne, bleibt aber in Coinbase investiert

• Bitcoin-Spot-ETF auf dem Weg zur Zulassung?

• Coinbase-Aktie nimmt Fahrt auf





Mit fast elf Millionen Aktien ist ARK Invest einer der größten Anteilseigner von Coinbase. In den vergangenen Monaten hatte Cathie Wood ihre Coinbase-Beteiligung kontinuierlich aufgestockt und allein im Juni laut BeInCrypto rund 40 Millionen US-Dollar, und in den drei Monaten zuvor insgesamt 150 Millionen US-Dollar, in Anteilsscheine der Kryptobörse investiert. Wie CoinDesk nach Marktdaten schätzt, liegen die Durchschnittskosten für Coinbase-Anteile im ARK Fintech Innovation ETF bei 239,60 US-Dollar, für den ARK Innovation ETF bei 254,65 US-Dollar und für den ARK Next Generation Internet ETF bei 242 US-Dollar. Nun hat Cathie Wood Coinbase-Aktien für zwölf Millionen US-Dollar verkauft.

BZX Exchange und Coinbase: Vereinbarung zur Überwachung von Bitcoin-Spot-ETFs

Nachdem der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock gemeinsam mit Coinbase einen (zunächst) erfolgversprechenden Antrag über einen Bitcoin-Spot-ETF bei der SEC eingereicht hatte, keimte vermehrt Hoffnung auf, dass die SEC weitere Krypto-Finanzprodukte zulassen werde - "feierte" doch zuletzt der erste Antrag für einen Bitcoin-Spot-ETF zehnjähriges Jubiläum.

Die SEC gab jedoch den Antrag mit der Forderung zurück, eine "Vereinbarung über die gemeinsame Überwachung" mit einer spezifischen Bitcoin-Börse detailliert nachzuweisen. Nun hat Coinbase eine solche Vereinbarung mit fünf Antragstellern zur gemeinsamen Überwachung von Spot-Bitcoin-ETFs angekündigt.

Die ARK-Chefin ist indes nicht nur über ihre Coinbase-Beteiligung, sondern auch selbst an einem Antrag auf einen Bitcoin-Spot-ETF involviert. Gemeinsam mit dem Schweizer Vermögensverwalter 21Shares hatte sie bei der SEC einen entsprechenden Antrag eingereicht, über den bereits Mitte August entschieden werden könnte. Am 21. Juni hat Coinbase nun mit der BZX Exchange von Cboe eine Vereinbarung zur von der SEC geforderten, gemeinsamen Überwachung von fünf börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETFs geschlossen, die sie am 11. Juli bekannt gab. Damit könnten die Forderungen der SEC erfüllt und der Weg für die Zulassung solcher Krypto-Finanzprodukte frei sein. Wie CoinDesk berichtet, wird Cboe die ETF-Anträge mit entsprechenden Änderungen versehen und bei der US-Börsenaufsicht einreichen, darunter sind Wise Origin, Wisdomtree, VanEck, Invesco und ARK 21Shares.

Coinbase-Aktie profitiert

Seit Jahresbeginn ist die Coinbase-Aktie um 198,25 Prozent gestiegen. Nach Bekanntwerden der Vereinbarung am 11. Juli ist die Aktie innerhalb nur eines Tages um 10,8 Prozent auf 89,15 US-Dollar geklettert. Mittlerweile hat das Papier sogar die 100 US-Dollar Marke geknackt und notiert bei 105,55 US-Dollar (Schlusskurs 17. Juli 2023).

Laut Cryptopolitan ist die ARK-Chefin allerdings nicht die Einzige, die Gewinne mitnimmt, so sollen auch der Coinbase-CEO Brian Armstrong und andere Führungskräfte bei der Kryptobörse Anfang Juli Aktien im Wert von rund 6,9 Millionen US-Dollar aufgelöst haben. Währenddessen läuft die Klage der SEC gegen Coinbase jedoch weiter. Unter anderem geht es hierbei um den illegalen Vertrieb von Finanzdienstleistungen und eine fehlende Registrierung als Wertpapierbörse.

Perspektiven in den ARK Fonds

Auch Tesla-Aktien hatte Cathie Wood zuletzt in großem Stil verkauft, obwohl sie sich weiterhin von dem Elektroauto -Pionier und dem Management durch Tausendsassa Elon Musk überzeugt zeigt.

Beim Thema "Künstliche Intelligenz" setzt Wood nicht auf den nach Anhebung seiner Prognose gehypten Chiphersteller NVIDIA, dessen Kurssprung sie weitestgehend verpasst hat, sondern auf bestimmte Software-Unternehmen, die sie für die nächsten KI-Profiteure hält.

Die Starinvestorin bleibt auch weiterhin bullish für Bitcoin und verblüffte Experten kürzlich mit ihrer Prognose für das Cyberurgestein.

