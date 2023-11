Big Time Prognose: Zwischen massiver Inflation und ekstatischem Hype

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Stehen wir an der Schwelle einer neuen Ära im Krypto-Gaming, oder ist Vorsicht geboten? Die Big Time Prognose wirft Fragen auf, die sowohl risikofreudige Investoren als auch vorsichtige Beobachter beschäftigen. In diesem Artikel tauchen wir in die Tiefen von Big Time ein, einem Spiel, das die Grenzen von Gaming und Blockchain-Technologie verschwimmen lässt. Wir beleuchten, wie sich $BIGTIME entwickelt hat, warum Big Time sowohl Faszination als auch Skepsis hervorruft und ob der derzeitige Inflationsdruck ein Zeichen zum Abwarten oder zum frühzeitigen Einstieg ist. Verpassen Sie jetzt nicht alles Wichtige in der Big Time Prognose.

Was ist Big Time?

Big Time ist ein innovatives Spiel in der Welt von GameFi, das sowohl bei Gamern als auch bei Blockchain-Enthusiasten für Aufsehen sorgt. Es handelt sich um ein kostenlos spielbares, actionreiches Multiplayer-Online-Rollenspiel (MMORPG), das auf der Ethereum-Blockchain basiert.

Die Spieler haben die Möglichkeit, NFT-Belohnungen und $BIGTIME-Token zu verdienen, während sie sich in einer Welt am Rande des Untergangs auf Abenteuer begeben und gegen verschiedene Fraktionen und dunkle Kräfte kämpfen​​.

Big Time Studios, das Unternehmen hinter dem Spiel „Big Time”, wurde von Branchenveteranen gegründet, die in einigen der renommiertesten Spieleunternehmen tätig waren. Ari Meilich, Mitbegründer von Decentraland, ist der CEO von Big Time Studios.

Das Studio hat ein All-Star-Team von Entwicklern von Unternehmen wie Epic Games, Blizzard, EA und Riot zusammengestellt. Diese Entwickler haben zuvor an einigen der bekanntesten und beliebtesten Franchises in der Gaming-Geschichte mitgewirkt, darunter AAA-Spiele wie Fortnite, God of War, Call of Duty und Overwatch

Wie funktioniert die Wirtschaft von Big Time ($BIGTIME)?

Der $BIGTIME-Coin ist das Herzstück der Spielökonomie. Dieser Token wird hauptsächlich durch In-Game-Drops erworben und spielt eine zentrale Rolle bei der Veredelung, Herstellung und Aufwertung von Gegenständen.

Er kann auch verwendet werden, um die Herstellungszeiten zu beschleunigen und exklusive Prestige-Portale zu nutzen​​​​. Interessanterweise können die Spieler diese Tokens von der Open-Loot-Plattform in ihre individuellen Krypto-Wallets exportieren und alle Standard-Kryptowährungsvorgänge durchführen, wie Handel und Übertragung​​.

Big Time verwendet ein „kosmetisches Wirtschaftssystem”, das faire Spielpraktiken fördert. Dabei konzentriert sich Big Time auf nicht das Spiel beeinflussende kosmetische Gegenstände. Dies ermöglicht es den Spielern, ihre Charaktere zu personalisieren und ihre Spielerfahrung zu verbessern, ohne anderen Spielern gegenüber unfaire Vorteile zu haben​​. Dies dürfte sich langfristig positiv auf die Nachfrage auswirken.

Verschiedene blockchainbasierte Organisationen wie Yield Guild, Merit Circle und Avocado haben erheblich in das Spiel investiert, was sein Wachstum weiter angekurbelt hat​​​​. Das zeigt das Vertrauen und die Erwartungen, die mit dem Spiel und seiner Wirtschaft verbunden sind.

Es ist wichtig zu beachten, dass der rasante Anstieg von $BIGTIME auch Herausforderungen mit sich bringt. Die Tokenökonomie offenbart ein bevorstehendes Inflationsproblem, das in den nächsten drei Jahren zu einer erheblichen Zunahme der im Umlauf befindlichen Token führen könnte.

Dies birgt das Risiko einer starken Wertminderung, da der Erfolg von Token wie BIGTIME stark von einem stetigen Zustrom neuer Nutzer und konstanten Token-Rückkäufen abhängt, um die Nachfrage zu stimulieren​​.

Große Veränderungen in Big Time: Einblick in den Patch 0.27 und frühere Updates

Here is a small preview of what's to come in patch .27 https://t.co/3yHp1G8NGN — Big Time (@playbigtime) August 29, 2023

Der Big Time Patch 0.27 markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Entwicklung von Big Time. Dieses umfangreiche Update brachte eine vollständige Neugestaltung vieler Spielelemente, die das Spielerlebnis grundlegend verändert haben.

Bemerkenswert ist, dass alle Spielerdaten – einschließlich Statistiken, Level und Fähigkeiten – aufgrund der umfassenden Änderungen zurückgesetzt wurden. Dies bietet Spielern die Chance, das Spiel mit frischen Augen zu erleben, was sowohl Vor- als auch Nachteile hat.

Neue Abenteuer warten auf die Spieler mit aktualisierten Grafiken, neu ausbalancierten Begegnungen und neuen Bossmonstern. Jede Charakterklasse wurde um mindestens eine neue Fähigkeit erweitert, wobei einige Klassen mehrere neue Fähigkeiten erhielten. Diese Erweiterungen reichen von neuen Kräften wie dem „Threatening Roar“ bis hin zum „Ice Shield“, wodurch das Kampfsystem des Spiels noch vielseitiger wird.

Zudem führte der Patch neue Spielziele ein, darunter die „Quantic Convergence“ und das „Unfed Pendulum“. Das Interface wurde ebenfalls überarbeitet, einschließlich einer separaten Kategorie für Handwerksmaterialien im Inventar und einer größeren Mini-Karten-Version. Für diejenigen, die eine Herausforderung suchen, bietet Patch 0.27 die neuen „Nightmare Dungeons“ mit gefährlicheren Feinden und doppelter Beute​​.

Die Neueste Ära der Zeitreisen: Big Time Patch 0.28

If you haven't seen all the new and exciting features in Patch 0.28 be sure to check out the patch notes for more information!https://t.co/uf6NH5LaJl pic.twitter.com/9euzonxMxp — Big Time (@playbigtime) October 10, 2023

Big Time hat mit dem Patch 0.28 bedeutende Neuerungen und Optimierungen eingeführt. Ein zentraler Aspekt des Updates ist die Einführung einer von Spielern getriebenen Wirtschaft.

Spieler können nun durch das Sammeln von $BIGTIME, Zeitkristallen und anderen Materialien, die sie durch das Abschließen von Quests und das Besiegen von Gegnern erwerben, eigene kosmetische NFTs (Non-Fungible Tokens) herstellen.

Diese NFTs sind nicht nur handelbare Sammlerstücke, sondern ermöglichen den Spielern auch, durch das Spiel echtes Geld zu verdienen​​.

Mit der neuen Funktion der Stundengläser können Spieler BIGTIME-Token verdienen. Sie verfügen über zehn Seltenheitsstufen und können von den Spielern in ihrer Effizienz optimiert werden. Diese Token lassen sich dann dazu verwenden, um ultra-seltene NFTs und exklusive In-Game-Kosmetik zu kaufen​​.

Das Update führte ebenfalls Prestige-Portale ein, eine neue Funktion, die von Spielern erfordert, bestimmte kosmetische Sammelanforderungen zu erfüllen, um Zugang zu erhalten. Diese Portale bieten höhere Drop-Raten für begehrte Gegenstände wie zusätzliche BIGTIME, Zeitkristalle und seltene NFTs​​.

Mit den Werkstatt-NFTs wie Schmieden, Rüstkammern und Zeitwächtern können Spieler nun einzigartige Waffen- und Rüstungskosmetik-NFTs herstellen, was die kreative Gestaltung des Spielerlebnisses verstärkt​​.

Zusätzlich können Gilden und Spieler ihre Werkstatt-NFTs über Open Loot vermieten, was es neuen Spielern ermöglicht, ohne anfängliche Kosten neue Sammlerstücke herzustellen und im Spiel zu partizipieren​​.

Mit der wachsenden Spielerbasis unterstützt Big Time nun ein Gildensystem und ein Auto-Queue-Party-System, das es den Spielern ermöglicht, sich zusammenzuschließen und gemeinsam gegen Feinde zu kämpfen. Dies fördert die Zusammenarbeit und das gemeinsame Spielerlebnis​​.

Big Time Prognose

Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich $BIGTIME mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 45 Mio. $ auf Platz 479 der größten Kryptowährungen von CoinMarketCap. Von den insgesamt 5 Mrd. $BIGTIME befinden sich bisher erst 4,37 % im Umlauf.

Da Big Time erst vor rund 6 Wochen gelistet wurde, gibt es noch keine genauen Daten über die Inflationsrate, jedoch werden laut Dune täglich rund 1.052.052 $BIGTIME emittiert. Extrapoliert man dies auf das Jahr, so würde sich sogar eine Inflationsrate von erschreckenden 175,74 % ergeben.

Aufgrund des großen Hypes, schon lange vor dem Börsengang von Big Time, ist der Token bereits in den ersten 2 Tagen eine von 0,05528 auf 0,341 $ um 516,85 % gestiegen. Nach den ersten Gewinnmitnahmen kam es zu einer Korrektur bis in den Bereich von 0,0135 $. Seitdem kann sich der $BIGTIME-Token in einem Seitwärtstrend zwischen 0,14 bis 0,24 $ halten, wobei Big Time aktuell bei einem Preis von 0,21 $ notiert.

Das Handelsvolumen war vor allem zu Beginn besonders hoch und konnte ein Allzeithoch von rund 250 Mio. $ erreichen. Mittlerweile hat das Interesse an Big Time jedoch wieder etwas abgenommen, wobei der Coin derzeit auf ein tägliches Handelsvolumen in Höhe von 43,6 Mio. $ kommt. Dennoch kann sich $BIGTIME noch immer gut und weit über dem Listungspreis halten, was auf eine konstante Stärke hinweist.

Derzeit befindet sich Big Time in einer aufsteigenden Dreiecksformation. Sollten der vertikale Widerstand und das 50er- und 61,8er-Fibonacci-Retracement überwunden werden, könnte die Rallye zunächst bis auf 0,3471 und 0,4990 $ weitergehen. Laut dem RSI ist Big Time bisher nicht überkauft und bietet noch Potenzial. Allerdings dürfte sich die hohe Inflationsrate etwas dämpfend auf das FOMO auswirken.

Meme Kombat will Blockchaingaming ins nächste Level bringen

Eine ganz besondere Kreation bietet das originelle Blockchainspiel Meme Kombat. Es wurde von dem populären Spielklassiker Mortal Kombat inspiriert und um das Thema der Meme-Coin-Charaktere bereichert. Auf diese Weise dürfte das Kryptospiel insbesondere im Kryptobereich auf eine positive Resonanz treffen. Durch die Kombination der beliebtesten Meme-Charaktere erreicht Meme Kombat möglicherweise eine ähnlichen Viralität.

Damit ist aber noch nicht Schluss. Denn in Meme Kombat werden auch einige der vielversprechendsten Kryptosektoren vereint. So ist es eine Fusion aus Play-to-Earn-Games, KI, Meme-Coins und auch Glücksspielen. In diesem Zusammenhang erhalten die Nutzer neben den Arenakämpfen der kultigen Figuren auch die Möglichkeit, Wetten auf die einzelnen Charaktere abzuschließen, wobei dafür sogar gestakte Coins verwendet werden können.

Jedoch soll sich der außergewöhnliche Meme-Coin $MK nicht nur durch seine durch Künstliche Intelligenzen besonders atemberaubenden Kampfszenen und einen fesselnden Erlebnisreichtum auszeichnen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Memecoins, welche für parabolische Anstiege und starke Communitys bekannt sind, ist das Team von Meme Kombat öffentlich bekannt und besteht aus NFT- und Krypto-Experten von North Technologies. Ebenso ist $MK nicht nur ein weiterer inhaltsloser und nutzloser Meme-Coin, sondern ein einzigartiges Gaming-Ökosystem.

