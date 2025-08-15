Bill Gross warnt vor neuen Meme-Aktien: Parallelen bei GameStop und Bitcoin
18.08.25 03:31 Uhr
Bond-King Bill Gross verdiente Millionen mit Wetten gegen GameStop und AMC. Nun warnt er vor neuen Meme-Aktien - und sieht GameStop eher auf Bitcoin-Spuren.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch