Binance-CEO Changpeng Zhao gibt Prognose über nächsten Bitcoin-Bullenmarkt ab

In einem "Ask me anything" teilte Binance-CEO Changpeng Zhao kürzlich seine Gedanken rund um die Kryptoszene, den geplanten Einstieg BlackRocks in den Markt sowie die laufenden regulatorischen Massnahmen gegen Binance. Auch seine Prognose, wann der nächste Bitcoin-Bullenmarkt beginnen dürfte, verriet der Krypto-Experte auf Twitter.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Zum vollständigen Artikel