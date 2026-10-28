Binance Coin: So lukrativ wäre eine Investition von vor 5 Jahren gewesen

Performance des Investments

28.10.26 11:03 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Binance Coin-Investment verdienen können.

Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 545,37 USD. Bei 1.106,19 USD erreichte die Kryptowährung am 29.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Binance Coin notierte am 27.10.2021 bei 451,80 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 USD in BNB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,13 Binance Coin. Das Investment hätte nun einen Wert von 16.479,37 USD, da Binance Coin am 27.10.2026 744,54 USD wert war. Das entspricht einem Plus von 64,79 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf BNB/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BNB/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung