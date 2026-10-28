DAX 25.573 -0,1%ESt50 6.146 -0,3%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,87 +1,9%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.181 +0,7%Euro 1,1129 -0,0%Öl 114,8 +0,8%Gold 4.046 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance des Investments

Binance Coin: So lukrativ wäre eine Investition von vor 5 Jahren gewesen

Binance Coin: So lukrativ wäre eine Investition von vor 5 Jahren gewesen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Binance Coin-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
755.33 USD 10.79 USD 1.45 %
Charts | News

Binance Coin notierte am 27.10.2021 bei 451,80 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 USD in BNB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,13 Binance Coin. Das Investment hätte nun einen Wert von 16.479,37 USD, da Binance Coin am 27.10.2026 744,54 USD wert war. Das entspricht einem Plus von 64,79 Prozent.

Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 545,37 USD. Bei 1.106,19 USD erreichte die Kryptowährung am 29.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ymcgraphic / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.