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Investition unter der Lupe

Binance Coin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

08.04.26 11:03 Uhr
Binance Coin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Binance Coin verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
613,5268 USD -8,4605 USD -1,36%
Charts|News

Binance Coin kostete gestern vor 1 Jahr 554,87 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,1802 BNB. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 07.04.2026 gerechnet (621,99 USD), wäre das Investment nun 112,10 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,10 Prozent angezogen.

Bei 577,48 USD erreichte BNB am 10.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Binance Coin am 07.10.2025 bei 1.310,96 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ymcgraphic / Shutterstock.com